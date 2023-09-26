دبي: أعلنت "تريدارز هب"، شركة وساطة العملات والتداول عبر الإنترنت مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع. عن مشاركتها في معرض "فوركس إكسبو" 2023، المقام في الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي. يمثل هذا الحدث الرئيسي فرصة هامة لشركة "تريدارز هب" لعرض خدماتها التداولية المبتكرة وتعزيز تواجدها في الأسواق المالية العالمية.

يجمع "فوركس إكسبو" قادة الصناعة والخبراء والمتداولين من جميع أنحاء العالم. تؤكد مشاركة "تريدارز هب" على التزامها بتزويد المتداولين بالأدوات والموارد والفرص المتطورة للتحقيق النجاح في عالم التداول عبر الإنترنت.

خلال المعرض يمكن للحضور زيارة جناح "تريدارز هب" للتواصل مع ممثلي الشركو، والتعرف على خدماتها، واستكشاف أحدث التطورات في تكنولوجيا التداول عبر الإنترنت. هدف الشركة إلى مساعدة المتداولين بغض النظر عن مستوى خبرتهم، وتقديم نصائح وإرشادات وحلول مخصصة لتلبية احتياجاتهم التجارية الفريدة.

كما أعلنت "تريدارز هب" أيضًا عن إطلاق مسابقة التداول الخالية من المخاطر خلال المعرض، حيث يمكن للمشاركين الفوز بجوائز كبيرة تصل إلى 100,000 درهم إماراتي (*تطبق الشروط والأحكام).

وفي هذا السياق قال أحمد الكثيري، المدير التنفيذي للعمليات في تريدارز هب: "من المتوقع أن تصل قيمة صناعة التداول عبر الإنترنت في الشرق الأوسط إلى 1 تريليون دولار بحلول عام 2025. تمثل مشاركتنا في النسخة السادسة من معرض فوركس إكسبو 2023 فرصة رائعة للتواصل مع عملائنا وشركائنا في قطاع التداول. نريد تمكين المتداولين بالأدوات اللازمة للازدهار في الأسواق المالية. إن وجودنا في فوركس إكسبو يتوافق تمامًا مع استراتيجيتنا المتمثلة في جعل التداول في متناول الجميع."

شركة "تريدارز هب" تدعو جميع الحضور والمتداولين لزيارة جناحها رقم 119 في "فوركس إكسبو 2023" حتى 27 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي. تسعى الشركة جاهدة لمساعدة المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة على تحقيق أهدافهم المالية.

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حول ترايدرز هب:

توفر شركة "ترايدرز هب" لوساطة العملات للمتداولين الجدد وذوي الخبرة عبر الإنترنت إمكانية الوصول الآمن والسهل إلى مجموعة واسعة من فئات الأصول بما في ذلك الفوركس والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة من خلال عقود الفروقات (CFD) مع فروق أسعار تنافسية وأحدث تكنولوجيا متوفرة في السوق، وتقدم الشركة عدة أنواع من الحسابات لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة.

تم ترخيص شركة "ترايدرز هب" لتداول العملات من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) تحت الفئة الأولى كوسيط تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري.