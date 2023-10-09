دبي: شاركت "تريدارز هب"، شركة وساطة العملات والتداول عبر الإنترنت مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع. في معرض "فوركس إكسبو"، جمعت النسخة الـ6 من المعرض الدولي "فوركس إكسبو" قادة الصناعة والخبراء والمتداولين من جميع أنحاء العالم. تؤكد مشاركة "تريدارز هب" على التزامها بتزويد المتداولين بالأدوات والموارد والفرص المتطورة للتحقيق النجاح في عالم التداول عبر الإنترنت.

خلال المعرض تمكن الحضور من زيارة جناح "تريدارز هب" وتواصلوا مع ممثلي الشركة، للتعرف على خدماتها، واستكشاف أحدث التطورات في تكنولوجيا التداول عبر الإنترنت. هدف الشركة إلى مساعدة المتداولين بغض النظر عن مستوى خبرتهم، وتقديم نصائح وإرشادات وحلول مخصصة لتلبية احتياجاتهم التجارية الفريدة. كما كشفوا النقاب عن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم, وخلال المعرض أعلنت الشركة عن إطلاق مسابقة التداول الخالية من المخاطر ، حيث يمكن للمشاركين الفوز بجوائز كبيرة تصل إلى 100,000 درهم إماراتي (*تطبق الشروط والأحكام).

وفي هذا السياق قال أحمد الكثيري، المدير التنفيذي للعمليات في تريدارز هب: "من المتوقع أن تصل قيمة صناعة التداول عبر الإنترنت في الشرق الأوسط إلى 1 تريليون دولار بحلول عام 2025. كانت مشاركتنا في النسخة السادسة من معرض فوركس إكسبو 2023 فرصة رائعة للتواصل مع عملائنا وشركائنا في قطاع التداول. نريد تمكين المتداولين بالأدوات اللازمة للازدهار في الأسواق المالية. إن وجودنا في فوركس إكسبو يتوافق تمامًا مع استراتيجيتنا المتمثلة في جعل التداول في متناول الجميع."

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حول ترايدرز هب:

توفر شركة "ترايدرز هب" لوساطة العملات للمتداولين الجدد وذوي الخبرة عبر الإنترنت إمكانية الوصول الآمن والسهل إلى مجموعة واسعة من فئات الأصول بما في ذلك الفوركس والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة من خلال عقود الفروقات (CFD) مع فروق أسعار تنافسية وأحدث تكنولوجيا متوفرة في السوق، وتقدم الشركة عدة أنواع من الحسابات لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة.

تم ترخيص شركة "ترايدرز هب" لتداول العملات من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) تحت الفئة الأولى كوسيط تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري.