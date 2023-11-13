مكتوم بن محمد:

"القمة تتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) وهدفها الاستراتيجي المتمثل بتعزيز مكانة دبي لتصبح ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033"

"دبي تتبنى النهج الاستشرافي لقيادة مسيرة التطور في قطاع الخدمات المالية العالمية استناداً لمنظومتها المالية المبتكرة وقدرتها على الوصول السهل إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المتسارع"

القمة الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة تناقش على مدار يومين فرص التكنولوجيا المالية وحلولها المبتكرة في تصميم اقتصادات المستقبل المرنة

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، تنطلق النسخة الثانية لقمة دبي للتكنولوجيا المالية، الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة خلال الفترة من 6 إلى 7 مايو 2024 في مدينة جميرا بدبي وذلك بهدف استشراف فرص التكنولوجيا المالية وحلولها المبتكرة في تصميم اقتصادات المستقبل المرنة، حيث تعد القمة أحد المبادرات الاستراتيجية لحكومة دبي، وتساهم في قيادة النهج الابتكاري في القطاع المالي العالمي.

وستجمع قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أكثر من 8000 من قادة الصناعة المالية على مستوى العالم، والمستثمرين وصنّاع السياسات، ما يعكس الإقبال المتزايد على قطاع التكنولوجيا المالية للاستفادة من فرص النمو الواعدة في المنطقة. وتجمع النسخة الثانية من القمة مرة أخرى نخبة من المواهب العالمية والمبتكرين وقادة الصناعة، الذين يمثلون أكثر من 100 دولة من العاملين ضمن قطاع الخدمات المالية، لمواكبة مستقبل القطاع المالي. ومن المتوقع أن ينمو حجم الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة 17.2% بمعدل نمو سنوي مركب ليصل إلى 949 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2022 إلى 2030.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: " تتوافق قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) وهدفها الاستراتيجي المتمثل بتعزيز مكانة دبي لتصبح ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033، كما تأتي القمة لتؤكد على التزام دبي بمواصلة مسيرة التطوير والتحول في القطاع المالي العالمي. ومن المؤشرات الإيجابية التي تؤكد على أهمية القمة الاهتمام الملحوظ والأعداد المتزايدة من الوفود المتوقع مشاركتها، وهو دليل إضافي على مرونة دبي الاقتصادية ومكانتها المتنامية كمركز عالمي للقطاع المالي." وأضاف سموه: تتبنى دبي النهج الاستشرافي لقيادة قطاع الخدمات المالية العالمية، ونظراً للمنظومة المالية والقانونية والبيئية المبتكرة التي تتمتع بها دبي، وقدرتها على الوصول السهل إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المتسارع، فهي توفر أيضاً فرص هائلة للتوسع والابتكار"

وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي،: "يواصل مركز دبي المالي العالمي تبني النهج الابتكاري بما يعزز من منظومته البيئية العالمية لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، والذي يعد أحد التوجهات المحورية في استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030. ولذلك، من المشجع أن نرى قادة الصناعة يتجهون بشكل متزايد إلى دبي للاستفادة القصوى من الفرص المواتية التي يوفرها المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، للوصول إلى مجتمع الشركات الناشئة المتنامي، وفرص الاستثمار التي لا حدود لها. وتسعى قمة دبي للتكنولوجيا المالية لتلبية هذا التوجه، وسنواصل رعاية الموجة القادمة من الابتكار المالي العالمي وتعزيز أطر التعاون عبر الحدود."

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسر مركز دبي المالي العالمي تنظيم النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية. ويعد هذا الحدث مساهماً رئيسياً في تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات ، حيث من المقرر أن تزيد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة على مدى السنوات العشر المقبلة مقارنة بـ 9.7% في عام 2022، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات واستقطاب مواهب على درجة عالية من الكفاءة"

قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024 بالأرقام:

من المنتظر حضور أكثر من 8000 من الشخصيات والقيادات المعنية، وهو مؤشر حقيقي على نجاح النسخة الافتتاحية للقمة .

سيوفر أكثر من 1000 من المستثمرين المؤهلين فرصا لا مثيل لها للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية للحصول على الاستثمارات والشراكات .

أكثر من 200 متحدثاً عالمياً، بما في ذلك رواد الصناعة وقادة الفكر، سيثرون النقاش ويتبادلون الرؤى والأفكار .

أكثر من 200 جهة عارضة في مجال التكنولوجيا المالية يقدمون أحدث الحلول في مجال الصناعة المالية .

#بياناتحكومية

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