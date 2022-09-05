بمشاركة نخبة من خبراء التقنية في العالم

الرياض: تبدأ فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر "فيرتشوبورت" (VirtuPort) لحلول أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA ISC 2022)، حضوريا في الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 من سبتمبر المقبل، بمشاركة نخبة كبيرة من المتخصصين والخبراء وقادة الفكر في القطاع التقني، من السعودية والمنطقة والعالم.

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "الاندماج السيبراني- تقارب المعلومات السيبرانية الاستباقية: البنية التحتية الحساسة لتقنية المعلومات، والتقنيات التشغيلية، وإنترنت الأشياء"، وتستمر أعماله لمدة يومين، ويعد أحد أهم مؤتمرات الأمن السيبراني في المنطقة التي تستهدف المتخصصين والقادة في هذا المجال للسماح لهم بالتعلم والمساهمة ومشاركة خبراتهم ومعارفهم مما يسهم في تعزيز نمو القطاع.

ويتحدث في جلسات المؤتمر 28 متحدثا رئيسا، يناقشون موضوعات عدة مهمة تستهدف حماية البُنى التحتية الحساسة، كما سيشهد المؤتمر عقد جلستي نقاش، و28 ورشة عمل.

ويأتي عقد المؤتمر في وقت تتزايد الهجمات السيرانية التي تستهدف البنى التحتية بمختلف القطاعات، مما يتطلب حمايتها، وخاصة في المملكة العربية السعودية التي تمتلك أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالشرق الأوسط، وتسجل نموا كبيرا في التحول الرقمي منذ إطلاق رؤية 2030، مما يجعلها معرضة باستمرار للهجمات.

وأوضح المهندس سمير عمر، الرئيس التنفيذي لمؤتمر حلول أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المؤتمر سيناقش عددا من الموضوعات التي تهدف إلى حماية البُنى التحتية وتأمينها، ومنها التحول الرقمي، وإنترنت الأشياء، واستمرارية الأعمال، واستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي الآمن في السلامة العامة والرعاية الصحية في المدينة الذكية،.

وقال عمر، إن المؤتمر سيناقش أيضا المرونة السيبرانية، والاندماج السيبراني للبنية التحتية الحساسة لتقنية المعلومات، وتطوير التوجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ومراجعتها، وحوكمة وإدارة الأمن السيبراني.

يُذكر أن مؤتمر أمن المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعدّ أحد أهم مؤتمرات الأمن السيبراني التي تستهدف المتخصصين والقادة في هذا المجال؛ للسماح لهم بالتعلم، والمساهمة، ومشاركة خبراتهم، ومعارفهم؛ مما يسهم في تعزيز نمو القطاع في المنطقة.

ويمكن للمهتمين بالقطاع التقني التسجيل في المؤتمر والحضور مجانا من خلال الرابط التالي: https://register.menaisc.com/user-registration/register

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