أكثر من 100 علامة تجارية عالمية للمجوهرات الراقية

قام اليوم معالي الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بافتتاح "معرض المجوهرات السعودي" في الرياض. ويشارك في المعرض الذي يقام تحت مظلة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أكثر من 100 علامة تجارية عالمية من أفضل شركات المجوهرات. كما يستضيف المعرض عددا من ورش العمل وحلقات النقاش لتثقيف محبي المجوهرات والمصممين، ومختبرا للأحجار الكريمة، وعددا من الفعاليات التجريبية والترفيهية لإثراء تجربة الزوار.

وتحت شعار (Be’Jeweled جوهرة في القلب)، يُعتبر "معرض المجوهرات السعودي" الحدث الأبرز والجدير بالاهتمام للاستمتاع برؤية أرقى المجوهرات الفاخرة. ويرحب المعرض بمحبي المجوهرات الفاخرة، والمصممين، والمهتمين بالقطاع، بالإضافة إلى كبار الشخصيات، والخبراء، والمتخصصين في مجال المجوهرات والمصوغات العالمية، خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 2022، بالقرب من بوليفارد رياض سيتي بالعاصمة الرياض.

وفي تصريح بهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الأستاذ أمجد بن عصام شاكر، عن سعادته بانطلاقة هذا الحدث الهام، والذي يُعتبر منصة متميّزة تجمع أكبر شركات المجوهرات الفاخرة، وأهم الصاغة وتجار المجوهرات، وأرقى العلامات التجارية، وعشاق الحلي والقطع النادرة تحت سقف واحد، لمنحهم فرصة للتواصل والالتقاء المباشر، وتبادل المعرفة والخبرة كجزء من الجهود المبذولة لتطوير هذه الصناعة الواعدة في المملكة؛ مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تنظيم مثل هذه المعارض لتمكين المملكة من أن تصبح وجهة جاذبة للمعارض والمؤتمرات الدولية، ودعم نمو هذا القطاع وتعزيز دوره للمساهمة في دعم الناتج المحلي، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030.

ويمثل "معرض المجوهرات السعودي" بوابة مهمة لتعريف العالم بأحدث تصاميم المجوهرات السعودية التي تبرز جهود المملكة في تقديم تجربة عالمية متميّزة، وتعزز مكانتها البارزة بين أهم أسواق المجوهرات على مستوى العالم. كما يدعم المعرض رواد الأعمال السعوديين، والعلامات التجارية السعودية الناشئة التي بدأت أعمالها التجارية الصغيرة المبتكرة في قطاع المجوهرات، مع استعراض قصص نجاح ملهمة بما في ذلك قصة مجوهرات ليليان إسماعيل، ومجوهرات م. فتيحي، ومجوهرات لودا الراقية، ومجوهرات جيمار، ومجوهرات دلال. ويمكن للزوار الاستمتاع بتصاميم وابتكارات 15 شركة مجوهرات سعودية، تشمل ساعات من ريناد العمودي، ومجوهرات روتيل، ومجوهرات رواي، ومجوهرات جوري الماس، ومجوهرات النخبة، واللازورد الدبيان، وغيرهم.

كما ويرحب "معرض المجوهرات السعودي" بالعارضين المحترفين من أكثر من 17 دولة حول العالم، بما في ذلك العلامات التجارية والشركات الرائدة من الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والهند، وسويسرا، وفرنسا، وتركيا، وإيطاليا، وهونغ كونغ، وتايلاند، وسنغافورة، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مجموعات فريدة من دار مجوهرات جهان السويسرية، ويوكو لندن البريطانية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع "معرض المجوهرات السعودي": www.saudijewelleryshow.com.

وللتسجيل عبر الإنترنت لزيارة المعرض: https://saudijewelleryshow.com/visit/

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