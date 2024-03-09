جدة: أكملت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي و الشريك الاستراتيجي لسباق الفورمولا 1 للمرة الرابعة على التوالي ولعدة سنوات قادمة،,جاهزيتها لانطلاق سباق جائزة stc الكبرى للفورمولا1 والذي تستضيفه مدينة جدة، بتمكين حلبة الفورمولا1 والفعاليات المصاحبة بأحدث التجهيزات التقنية التي تضمنت خدمات رقمية وتقنيات عالية السرعة، بتغطية موقع الحدث بالأبراج وبدوائر الإنترنت عالية السرعة وبتقنية الجيل الخامس 5G المتطورة والتي تغطي كافة مواقع فعاليات السباق، ليتمكن الحضور ومتابعي الفعاليات من الاستمتاع بتجربة رقمية ثرية.

حيث تشهد حلبة كورنيش جدة اليوم السبت عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، إقامة سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2024، ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا1 لهذا العام، حيث تستضيف المملكة هذا الحدث الكبير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس 2024م، ضمن روزنامة الفعاليات والأحداث العالمية.



وتسعى مجموعة stc الشريك الاستراتيجي لإحداث نقلة نوعية في التقنيات المستخدمة في السباق، حيث زودت حلبة السباق بـأبراج اتصالات ثابتة ومتحركة لشبكة الجيل الخامس المتطورة، بالإضافة لسرعات إنترنت عالية تصل إلى 1.5 جيجابايت في الثانية. ودعمت المجموعة سباقات الفورمولا 1 بحلول تقنية مبتكرة تسهم بإثراء تجربة السائقين والفرق المشاركة والمشاهدين وتتطلع المجموعة هذا العام إلى مواصلة دعمها المستمر من خلال الشراكة توفير تجربة اتصال سلس عالمية المستوى تعكس التزام stc بتوفير تقنيات اتصال بمعايير عالمية خلال الأحداث الكبرى وتعزيز ربط العالم عبر التقنيات الحديثة ودعم ايضا للمبادرات الملهمة والفعاليات العالمية التي تستضيفها المملكة في جميع المجالات، التي تحظى باهتمام ومتابعة شريحة كبيرة ومهمة محلياً وخارجياً.

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