دبي: انطلقت فعاليات جمارك دبي في شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2024" تحت شعار "الابتكارات المؤثرة" بحفل افتتاح اقامته الدائرة بحضور ومشاركة سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، كما حضر الحفل والمعرض المصاحب لهُ الشيخة الدكتورة نورة بنت حميد بنت راشد النعيمي مدير مركز عجمان في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والشيخ المهندس علي بن عبد الله بن راشد المُعلا، كما حضر المدراء التنفيذيون للقطاعات الجمركية ومدراء الإدارات والمراكز الجمركية في جمارك دبي

وفي كلمة القاها في حفل الافتتاح قال سعادة أحمد محبوب مصبح: " إن الفعاليات التي تنظمها جمارك دبي في شهر الامارات للابتكار تأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على المساهمة في تعزيز مكانة دولة الامارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار ودعم الانتقال إلى مرحلة متقدمة في تطوير الأفكار والابتكارات النوعية التي تسهم بفعالية في تنمية الاقتصاد وحماية المجتمع، حيث تشمل الفعاليات عرض احدث الابتكارات في مجال الحماية والأمن وفي المجال الاقتصادي وعرض الابتكارات المستقبلية للشباب والاجيال الجديدة من طلبة المدارس والجامعات ومراكز البحث العلمي، كما ستشمل الفعاليات تنظيم العديد من ورش العمل التدريبية والمحاضرات المتخصصة في الابداع والابتكار بالإضافة إلى إطلاق دوري الابتكار الثاني لجمارك دبي".

وأوضح سعادته أن الدائرة تولي أهمية كبيرة للابتكار في جهودها لتطوير العمل الجمركي، حيث حددت الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021 – 2026 الابتكار من ضمن مبادئها الرئيسية لضمان كفاءة الخدمات الجمركية وتحقيق رؤيتها بأن نكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة ولتطبيق رسالتنا بالعمل على حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار.

وأضاف أن جهود جمارك دبي لتحفيز الابداع والابتكار أثمرت عن تطوير 6081 فكرة وابتكار في العام 2023، وبلغ اجمالي عدد الأفكار والابتكارات التي تم تقديمها عبر كافة القنوات منذ انطلاقها في العام 2000 وحتى نهاية العام الماضي نحو 57.87 ألف فكرة وابتكار، وقد أصبحت جمارك دبي أول مؤسسة عربية وعالمية خارج المملكة المتحدة تحصل على الزمالة الفخرية في جوائز منظمة الأفكار البريطانية للعام 2023، كما فازت الدائرة بجائزتين رئيسيتين للمنظمة وتمكنت من الحصول على المركز الأول عالمياً في مؤشر التصنيف البلاتيني الرابع عشر للعام الثالث على التوالي من منظمة الأفكار البريطانية.

وأشار إلى أن الدائرة حصلت على جائزتي أفضل مؤسسة مبتكرة وعلى أفضل تصميم مبتكر من جائزة CMO ASIA والمنظمة الآسيوية للتميز لعام 2023، وفي جائزة الابتكار العالمية للجمارك التي تمنحها الشبكة الحكومية الأوروبية للممارسين الجمركيين بالتعاون مع منظمة البحوث عبر الحدود حصلت جمارك دبي على جائزة الحلول الابتكارية ذات القيمة العالية وذلك عن مشروع منصة التجارة الالكترونية عبر الحدود، حيث تعزز هذه الإنجازات إصرار الدائرة على تحقيق التقدم المستمر في تطوير العمل الجمركي من خلال تطوير الابتكارات والأفكار الجديدة باستمرار، لدعم مشاركتها الفاعلة في تحقيق الحماية ومواكبة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة بالتحسين المتواصل للخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية من اجل تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بالعمل على مضاعفة قيمة تجارة دبي الخارجية.

وقال أحمد عبد السلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي: " إن ريادة جمارك دبي للابتكار الجمركي على مستوى الوطن تأتي انطلاقاً من الحرص على التعبير عملياً عن حُب لوطننا والولاء للقيادة الرشيدة، لأن الابتكار هو حاجة للبقاء، حيث تعمل جمارك دبي على تطوير الابتكارات في كافة جوانب العمل الجمركي، فعلى صعيد الخدمات طورت الدائرة ابتكاراتها الرائدة ومن أبرزها نظام تتبع الشحنات والممر الافتراضي والمخزون الافتراضي وعلى مستوى السياسات تم إطلاق عدة ابتكارات منها سياسة التجارة الالكترونية وسياسة تعزيز الشحن البحري والجوي، كما تم تطوير عدة أنظمة تقنية نوعية أبرزها نظام التدقيق الجمركي اللاحق باستخدام الذكاء الاصطناعي ونظام المنسق ونظام الإفصاح المسبق، وفي الأجهزة والمعدات جهاز المسح بالأشعة السينية لجميع والحقيبة الذكية، بالإضافة إلى المبادرات المبتكرة مثل التفتيش عن بُعد ومبادرة ارتباط والمجلس الاستشاري".

وشهد حفل الافتتاح إطلاق نادي المبتكرون حيث قدم حسين الفردان مدير مركز الابتكار عرضاً توضيحياً حول النادي وهو منصة الكترونية للتفاعل بين المبتكرين في جمارك دبي، ثم جرى اطلاق هاكاثون طلاب مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وألقى الطفل المبدع سلطان الشامسي قصيدة من الشعر حول الابتكار في جمارك دبي، تبع ذلك جولة لسعادة احمد محبوب مصبح وضيوف الدائرة على الابتكارات الطلاب وزيارة معرض ملتقى الابتكارات حيث تميزت الابتكارات المعروضة والتي تم تطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي بأفكارها الجديدة وجدواها العملية في مجالات عديدة، ثم جرى تقديم عرض لوحدة الكلاب الجمركية الـk9 التابعة لإدارة الدعم الفني في جمارك دبي ولدور هذه الوحدة في المساعدة بعمليات التفتيش الجمركي .

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-انتهى-