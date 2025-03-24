أحمد العامري: المؤتمر منصة عالمية لمعالجة تحديات توزيع الكتب وتوفير بيئة محفزة لنمو صناعتها

للنشر الفوري،

الشارقة، 24 مارس 2025



أعلنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الموعد الرسمي لانعقاد الدورة الرابعة من "مؤتمر الموزعين الدولي"، يومي 7 و8 أبريل المقبل، في "مركز إكسبو الشارقة"، والذي يعد الحدث الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يجمع أكثر من 575 مشاركاً من موزعي وناشري وبائعي الكتب من 92 دولة في المنطقة والعالم، موفراً لهم منصة لمناقشة عدد من القضايا المحورية في صناعة النشر والتوزيع، بالإضافة إلى تعزيز التواصل وترسيخ الشراكات، إلى جانب استكشاف فرص الأعمال، وتبادل الرؤى.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والتبادل المعرفي، واستكشاف الفرص الجديدة في قطاع توزيع الكتب، وتطوير استراتيجيات مبتكرة لنمو أسواق الكتاب العالمية، من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل والخطابات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في النشر والتوزيع على مستوى العالم. ويمكن للمهتمين بالمشاركة الاستفادة من الفرص التي يوفرها المؤتمر، من خلال التسجيل للحضور عبر الرابط: https://bookseller.ae/en/home

حلول فعالة لتحديات توزيع الكتب

وفي تعليقه على المؤتمر، قال سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: "على الرغم من أن التقنيات الحديثة اختصرت المسافات وقرّبت الأسواق، إلا أن قطاع توزيع الكتب لا يزال يواجه تحديات كبيرة، وهو ما يسعى (مؤتمر الموزعين الدولي) إلى معالجته منذ انطلاقه، عبر طرح الحلول الفعالة، وتعزيز الحوار بين الموزعين والناشرين وصنّاع الكتاب في العالم. وبفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أصبح المؤتمر منصة عالمية تسهم في تطوير قطاع توزيع الكتب، وتوسيع آفاق النشر، وتقديم الفرص لدور النشر والموزعين للوصول إلى قراء جدد في مختلف الأسواق".

وأضاف العامري: "يأتي تنظيم المؤتمر في إطار التزام الشارقة بتعزيز صناعة الكتاب، وتوفير بيئة محفزة لنمو قطاع النشر والتوزيع، ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، كما يمثل المؤتمر فرصة مهمة لتعزيز التعاون والتعارف بين مختلف الأطراف الفاعلة في منظومة توزيع الكتب، وإيجاد حلول مبتكرة لضمان استدامة الأسواق العالمية للكتاب، مما يسهم في ازدهار صناعة النشر وترسيخ مكانة الشارقة كحاضنة رئيسية للصناعات الثقافية والمعرفية على مستوى العالم".

نقاشات تعكس مستقبل توزيع الكتب في العصر الرقمي

ويركِّز المؤتمر هذا العام على أبرز التوجهات التي تشكّل ملامح سوق الكتاب، حيث يبحث في دور الذكاء الاصطناعي في قطاع بيع الكتب، وكيف يمكن استخدامه في تعزيز اكتشاف الكتب وزيادة المبيعات وتحسين العمليات التشغيلية. كما يتناول استراتيجيات التسويق الحديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودور مدوني الكتب على إنستغرام في الترويج للمؤلفات وتعزيز ارتباط القراء بالمحتوى الأدبي.

وفي ظل التغيرات التي تشهدها صناعة الكتاب، يناقش المؤتمر أهمية إدارة البيانات في قطاع النشر والتوزيع، وكيفية توظيفها في تحسين تجربة العملاء وتطوير استراتيجيات البيع، إلى جانب استعراض آليات تنويع العروض والأنشطة داخل المكتبات لجذب فئات جديدة من القراء، وتسليط الضوء على أهمية الكتب التي توضع في قاعات الانتظار وعلى طاولات الاستقبال، ودورها في بناء مجتمعات ثقافية جديدة.

تعزيز التفاعل المجتمعي وتنمية ثقافة القراءة

ويناقش المؤتمر أيضاً سبل تعزيز دور الفعاليات الثقافية في دعم قطاع النشر، من خلال جلسة مخصصة حول تأثير المهرجانات الأدبية في تحفيز الحراك الثقافي ودورها في خلق تفاعل أعمق بين الجمهور والكتاب. كما يقدم المؤتمر ورش عمل حول تطوير وإدارة نوادي الكتب كأداة فعالة لتعزيز القراءة التفاعلية، وسبل تشجيع الأطفال والمراهقين على القراءة عبر استراتيجيات مبتكرة في المكتبات والمدارس.

وبما أن التجارة الإلكترونية باتت تشكل أحد المحاور الأساسية في قطاع النشر، يبحث المؤتمر في كيفية بناء مشاريع تجارة إلكترونية ناجحة ومستدامة في سوق الكتاب، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات لتنظيم فعاليات ثقافية ناجحة في المكتبات، ودورها في تعزيز الحضور الجماهيري وإثراء تجربة زوار المكتبات.

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#بياناتحكومية