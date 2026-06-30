عجمان، الإمارات العربية المتحدة : حصلت الاتحاد للماء والكهرباء على شهادة الأيزو 55001:2024 لإدارة الأصول، في إنجاز يترجم جهود الشركة لتعزيز التميز التشغيلي، ورفع كفاءة العمليات، ودعم موثوقية البنية التحتية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة المدى.

تغطي الشهادة أصول نقل وتوزيع الكهرباء والمياه التابعة للاتحاد للماء والكهرباء على امتداد دورة حياتها، بما يؤكد نجاح الشركة في تطبيق نظام شامل لإدارة الأصول يتسق مع أفضل الممارسات المعترف بها دوليًا، كما يعكس قدرتها على إدارة هذه الأصول بكفاءة، بما يوازن بين الأداء والمخاطر والتكلفة والقيمة، وبالتالي دعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة بالنظر إلى أن نظام إدارة الأصول جرى تطويره وتطبيقه بالكامل بقدرات فرق العمل في الاتحاد للماء والكهرباء، بما يدلل على كفاءة كوادرها الفنية والتشغيلية، وحرص الشركة على بناء خبرات مؤسسية مستدامة.

وقال المهندس عبدالله الخميري، الرئيس التنفيذي للعمليات في الاتحاد للماء والكهرباء: «يمثل حصول الاتحاد للماء والكهرباء على شهادة الأيزو 55001:2024 محطة مهمة في مسيرتنا نحو تعزيز التميز التشغيلي، ورفع كفاءة إدارة الأصول بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

من خلال هذه الشهادة، تعزز الاتحاد للماء والكهرباء قدرتها على تحسين أداء الأصول، وتطوير آليات تخطيط الصيانة، ودعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات. كما تدعم الشهادة جهود الشركة في ضمان موثوقية وكفاءة واستدامة خدمات المرافق التي تقدمها لمتعامليها في شمال الإمارات.

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