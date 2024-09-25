الإمارات العربية المتحدة، تستقبل دولة الإمارات، التي تُصنف كثالث أكبر سوق لصادرات المجوهرات الإيطالية، أكثر من 40 من أبرز مصنعي المجوهرات الإيطالية في جناح إيطاليا خلال معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بنسخته ال 54. يقام الحدث في القاعة رقم 4 في مركز إكسبو الشارقة من 25 إلى 29 سبتمبر 2024، ويشهد مشاركة بعض أهم العلامات التجارية العالمية.

يُنظّم هذا العرض من قبل وكالة التجارة الإيطالية (ITA) وبتصميم شركة أرتكس Artex وبالتعاون مع الكونفدرالية الوطنية للحرف والشركات الصغيرة والمتوسطة (CNA)، ويتماشى مع رؤية وزارة الخارجية الإيطالية لتعزيز قطاع المجوهرات الإيطالية على المستوى الدولي. وستمنح الصالة الإيطالية فرصة للعلامات التجارية الإيطالية المشتركة كي تعرّف الزوّار إلى منتجاتها.

تتميّز المجوهرات المصنوعة في إيطاليا بحرفية مصنعيها وتصميماتهم الإبداعية وبدقة التصنيع. إن الطلب الكبير على السلع الفاخرة في الإمارات يفتح آفاقًا واسعة للمصنعين الإيطاليين الراغبين في التوسّع إلى أسواق المنطقة. وفقًا لأحدث البيانات التجارية، بلغت صادرات إيطاليا إلى السوق الإماراتية 525 مليون يورو، مما يمثل حوالي 7.9% من حصة السوق.

علّق لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "تمتاز إيطاليا بتاريخها في صناعة المجوهرات الذي يمتد لقرون، بينما تُعتبر الإمارات واحدة من أسرع الأسواق نموًّا في مجال الرفاهية. كما تمتاز الإمارات بطلب كبير على الفن والموضة والإبداع والابتكار التي يشتهر بها مجال المجوهرات والساعات في إيطاليا. تستمر صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات في الارتفاع، وقد تصدّرت المجوهرات الإيطالية قائمة المنتجات الإيطالية المستوردة من قِبل الإمارات. وفي عام 2023، وصلت قيمة صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات إلى 1.1 مليار يورو، بزيادة سنوية تقارب 15%. لنا الفخر بأن نشارك في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات للترويج للمجوهرات الإيطالية المتميّزة أمام جمهور من الإعلاميين والمشترين والمستثمرين، وذلك بفضل وكالة التجارة الإيطالية والكونفدرالية الوطنية للحرف والشركات الصغيرة والمتوسطة."

وبدوره قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات ومدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية في الإمارات: "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الـ 54 يبرز أهمية دولة الإمارات الاستراتيجية بالنسبة لصناعة المجوهرات الإيطالية. وفقًا لأحدث البيانات التجارية، تم اعتبار إيطاليا ثالث أكبر مورّد عالمي للمجوهرات إلى هذا السوق بدءًا من مايو 2024. وقد شهدت قيمة الصادرات زيادة بنسبة 15.6%، حيث وصلت إلى 70 مليون يورو في عام 2024 مقارنةً بنفس الفترة في عام 2023. وفي دولة يزداد فيها الطلب على السلع الفاخرة باستمرار مثل دولة الإمارات، يصبح هذا المعرض بمثابة فرصة لصانعي المجوهرات الإيطاليين الذين يتطلعون إلى التصدير لأسواقها، مما يعكس أهمية العلاقات التجارية بين الإمارات وإيطاليا."

وأضاف سولداني: "يُبرز وجود صالة وكالة التجارة الإيطالية في دبي في فعاليات مثل معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات التزام إيطاليا بالترويج لعلاماتها التجارية الفاخرة وتعزيز العلاقات التجارية الدولية. كما تلعب وكالة التجارة الإيطالية دورًا كبيرًا في تعزيز سمعة إيطاليا في سوق السلع الفاخرة العالمي، وذلك من خلال تسهيل بناء العلاقات بين الشركات الإيطالية والمشترين المحتملين. لا يساهم هذا الدعم في تعزيز تأثير الشركات في المعرض فحسب، بل يمهّد أيضًا الطريق نحو بناء شراكات دائمة ونمو مستدام في المنطقة."

تشهد دولة الإمارات تزايدًا في الاهتمام بالاستدامة، وهذا الاهتمام ينبع من وعي المستهلك المتنامي حول التأثير البيئي لصناعة المجوهرات. من المتوقع أن يستمر هذا الاهتمام في الازدياد، لذا يلتزم المصدرون الإيطاليون بتبني ممارسات مستدامة وأخلاقية وشفافة أثناء جميع مراحل الإنتاج وسلسلة التوريد، وذلك تماشيًا مع الأهداف العالمية لمكافحة التغيّر المناخي ومعايير الإنتاج المستدام.

عن وكالة التجارة الإيطالية

الهيئة الحكومية المسؤولة عن تعزيز تدويل الشركات الإيطالية تحت إشراف )ITA( تعد وكالة التجارة الإيطالية على تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الشركات الإيطالية ITA وزارة الخارجية الإيطالية. تعمل للسلع والخدمات ITA والأسواق الدولية، وتركّز بشكل خاصعلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. تروج الإيطالية في جميع أنحاء العالم، مما يعزز علامة "صنع في إيطاليا"، وتشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في للشركات الإيطالية معلومات السوق والاستشارات والدعم لمساعدتها على التوسع والنجاح في ITA إيطاليا. كما توفّر الأسواق العالمية. تتعاون الوكالة بشكل وثيق مع المناطق الإيطالية وغرف التجارة والمنظمات التجارية والهيئات العامة والخاصة. يقع المقر الرئيسي للوكالة في روما وللوكالة العديد من المكاتب في مختلف أنحاء العالم تدعى مكاتب الترويج التجاري للسفارات والقنصليات الإيطالية.

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