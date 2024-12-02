الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – جدد بنك الشارقة التزامه بالمساهمة في مسيرة التقدّم والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال فعالية خاصة استضافها للاحتفال بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، الذي تحييه دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثاني من ديسمبر.

جمعت الفعالية بين حضورها أعضاء في مجلس إدارة بنك الشارقة والقيادات التنفيذية للبنك وموظفيه، مما عكس روح الفخر والانتماء التي توحّد بينهم. استهل الحفل بكلمة ألقاها السيد سالم حميد الغماي، عضو مجلس الإدارة، شكر فيها أسرة البنك على تفانيها وجهودها المستمرة. اعتبر السيد الغماي أن الاحتفال بعيد الاتحاد يمثل فرصة مثالية للتفاؤل بمزيد من الازدهار في المستقبل، حيث قال: "من روح التفاؤل التي تغمرنا جميعاً مع احتفال وطننا بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، نستمد تفاؤلنا باستمرار ازدهارنا ونجاحنا حين نعمل معاً لتحقيق رؤيتنا المشتركة للبنك."

كما ألقى السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: "إن مسيرة بنك الشارقة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد تم تأسيس البنك في 1973، أي بعد عامين فقط من قيام الاتحاد، ليكون بذلك أول بنك تجاري في الشارقة وخامس بنك يتم تأسيسه على مستوى الدولة. ومنذ تلك الأيام التي كانت تبشّر بإمكانات هائلة، حققنا نمواً واكب نمو بلادنا وتطورها، وساهمنا بدور فعال في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الشارقة، لندوّن في سجلّ إنجازاتنا إرثاً من الاستقرار والابتكار واغتنام الفرص."

وأكّد السيد خديري في كلمته على أهمية العمل على استمرارية هذا الإرث، فقال: ”للمستقبل، علينا أن نستند إلى تاريخنا الحافل بالامتياز ونواصل العمل بروح متجددة وطموح مستمر. إن عملنا الجماعي بهذه الروح سوف يؤدي إلى إيجاد الفرص، ليس للتكيف مع المتغيرات والمستجدات من حولنا فحسب، بل وللمساهمة أيضاً في رسم مستقبل القطاع المصرفي ومواصلة القيام بدور مؤثر في المسيرة المباركة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.“

تضمن الاحتفال الذي استمر طوال اليوم مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض المستوحاة من التراث الوطني الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي تعليق لها على هذه المناسبة، أشارت السيدة أمينة الحلواجي، رئيسة الموارد البشرية في بنك الشارقة، إلى أن استراتيجيات الموارد البشرية لدى البنك تعكس القيم التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد. وقالت السيدة الحلواجي: ”لقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها أهمية مواردها البشرية، وحرصت منذ قيام الدولة على تطوير العنصر البشري باعتباره ثروتها الحقيقية"، ونحن في بنك الشارقة نتماشى تماماً مع هذه الرؤية التي تتبناها بلادنا، إذ نرى في كوادرنا أهم الأصول التي يستند إليها نجاحنا وازدهارنا. وهذا ما يجعلنا نلتزم بنمو ورفاهية مواردنا البشرية التزاماً قوياً يماثل التزامنا تجاه عملائنا.“

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