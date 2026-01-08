فازت جامعة خليفة باستضافة المؤتمر الدولي الثالث والخمسين للكمبيوتر والهندسة الصناعية، في أبوظبي بدولة الإمارات، وذلك خلال الفترة من 20 لغاية 23 أكتوبر 2026.

أكمل قسم هندسة علوم الإدارة في جامعة خليفة إجراءات استضافة المؤتمر، بدعمٍ من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، حيث سيمتد المؤتمر لأربعة أيام وسيتضمن العديد من النقاشات حول تبادل المعرفة والتعاون وبناء العلاقات.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: "تفخر جامعة خليفة بفوزها باستضافة المؤتمر الدولي الثالث والخمسين للكمبيوتر والهندسة الصناعية للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي، كما يسعدنا أيضًا أن ننظم مثل هذا الحدث الدولي الذي سيُبرِز مجددًا القدرات الهندسية الصناعية والبحثية والأكاديمية وعلوم الإدارة. وفي هذا الإطار، سيؤدي تبادل المعرفة وحضور القادة العالميين إلى تحقيق المزيد من شراكات التعاون التي تعود بالفائدة على الاقتصادات المحلية وأيضًا الإقليمية".

وسيطّلع المشاركون على أحدث البحوث والاكتشافات الرائدة في مجال الهندسة الصناعية ويكتسبون معلومات قيمة من الشركات الناشئة والمؤسسات البارزة في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والعلماء الدوليين، كما سيتيح لهم المؤتمر توسيع نطاق شبكاتهم المهنية مع الخبراء وأقرانهم المتخصصين من كافة أنحاء العالم، إضافة للاطّلاع على أفكار وأعمال ألمع العقول التي تشكّل مستقبل هذا المجال متعدد الجوانب.

وقال الدكتور ميسيت كان ايمري سيمسيكلير، رئيس المؤتمر الدولي الثالث والخمسين للكمبيوتر والهندسة الصناعية ورئيس بالإنابة وأستاذ مشارك في قسم هندسة علوم الإدارة في جامعة خليفة : "تتشرف جامعة خليفة باستضافة هذا المؤتمر المرموق عالميًا في أبوظبي ودولة الإمارات. وتعكس استضافة هذا المؤتمر التزامنا بدفع عجلة التقدم في البحث والابتكار في الهندسة الصناعية وعلوم الإدارة والمجالات ذات الصلة، ونتطلع إلى الترحيب بالخبراء والعالميين العالميين في أبوظبي".

يواصل المؤتمر الدولي الثالث والخمسين للكمبيوتر والهندسة الصناعية مسيرته العريقة لسلسلة المؤتمرات التي ترعاها مجلة "هندسة الكمبيوتر الصناعية" وهي مجلة دولية تصدر عن دار النشر (إلزيفير) وتُصَنَّف ضمن قائمة أفضل 4% من المجلات العلمية في مجال الهندسة العامة.