يشهد مشاركة أكثر من 500 عارض من كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية

المعرض يتيح لزواره الاطلاع على أكبر قطعة زمرد طبيعي بوزن 4 كيلوجرام

مسابقة لتصميم المجوهرات مخصصة للجمهور والجائزة 50 قطعة من الذهب

• الشيخ خالد القاسمي: الشارقة تنجح في استقطاب مختلف الدول للمشاركة في المعارض النوعية

• سعادة العويس: معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يستند إلى قوة ومتانة سوق الذهب في دولة الإمارات التي تُعتبر من أهم الدول المصدّرة للذهب

• سعادة المدفع: يكتسب المعرض أهمية من ارتباطه بقطاع تجارة التجزئة وبشريحة كبيرة من المستهلكين في المنطقة

الشارقة: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الـ53 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في المجوهرات بدولة الإمارات والمنطقة، وينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسط مشاركة أكثر من 500 عارض يمثلون كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية في مجال الساعات والذهب والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والزمرد والقطع الثمينة والنادرة، التي يستمر عرضها على مدى خمسة أيام حتى الرابع من فبراير.

وتجول الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي في أرجاء المعرض والتقى خلال جولته مع عدد من العارضين ومسؤولي الشركات المحلية والأجنحة الأجنبية المشاركة واستمع منهم إلى شرح حول أحدث المعروضات والمنتجات والتقنيات المستخدمة في صناعة الذهب وآفاق تجارة المجوهرات واطلع على تصاميم وابتكارات متنوعة في مجال الساعات والمجوهرات والأحجار الكريمة.\كما زار رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة منصة "مجوهرات سالم الشعيبي" الراعي "البلاتيني" للمعرض، واطلع على ما تقدمه من عرضاً لأحدث تصاميم ومشغولات الذهب والمجوهرات، وتفقد منصة صاغة الإماراتيين التي ضمت نخبة من المصممات الإماراتيات واستمع منهن إلى شرح حول تفاصيل مشاركتهن بالمعرض، وما يقدمونه من منتجات تحاكي بإبداعاتها تراث الإمارات بمصوغات امتزجت بالرقي والعمق التاريخي الأصيل والحداثة.

رافق الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي خلال الجولة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وسعادة وليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وإكسبو، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسعادة محمد مير عبدالرحمن السراح، مدير الموانئ والجمارك، بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وسعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وسلطان شطاف المدير التجاري في إكسبو الشارقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الرسمية وأعضاء من السلك الدبلوماسي والتجار وممثلي قطاع الذهب والمجوهرات.

وتشارك في هذه النسخة مجموعة شركات وعلامات تجارية من الدول التي سجلت ريادتها في صناعة الساعات وتصميم المجوهرات، بينها شركات تعرض أحدث تصاميمها الحصرية لعام 2024، بالإضافة إلى عارضين من الهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والإمارات، والبحرين، والصين، وهونغ كونغ، وإيطاليا، ولبنان، وباكستان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وتايلاند، وتركيا، واليمن، وتضم أجنحة الدول المشاركة مشغولات تبرز خبرات المصممين وتنافسهم على تحقيق نقلات نوعية في تصميم الذهب والمعادن الثمينة.

نجاح في استقطاب الدول المشاركة

وأشاد الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي عقب الجولة بنجاح الشارقة في استقطاب مختلف الدول للمشاركة في المعارض النوعية وبقدرة مركز إكسبو الشارقة على جذب العارضين الجدد من صانعي ومصممي الساعات والمجوهرات الذين يمثل لهم هذا المعرض منصة للتوسع وتطوير أعمالهم والوصول إلى مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثمناً جهود غرفة الشارقة ومركز اكسبو للارتقاء بمكانة هذا المعرض الذي تتعزز أهميته ودوره الحيوي على خارطة الفعاليات العالمية المتخصصة بمجال الساعات والمجوهرات.

تعزيز مكانة الشارقة

من جانبه، أكد سعادة عبد الله سلطان العويس، حرص الغرفة على مواصلة دعم وتمكين المركز من استدامة نجاحاته في تنظيم المعارض الدولية الرائدة التي تسهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كمركز اقتصادي إقليمي يستقطب المستثمرين ورجال الأعمال والشركات من مختلف دول العالم ويتيح لها تأسيس مشاريع واعدة والتوسع بأسواق المنطقة وعقد الصفقات وإبرام الشراكات الاستراتيجية، مستفيدة من المزايا الفريدة التي توفرها الإمارة والتسهيلات التي تقدمها مختلف مؤسساتها الحكومية، مشيداً بالمشاركة الواسعة التي شهدها المعرض من قبل كبرى العلامات التجارية المحلية والعالمية، وبتميز المواهب الإماراتية الشابة عبر منصة "صاغة الإماراتيين" وتألقهم بما قدموه من عرضاً لافت لأرقى تصاميم الذهب والمجوهرات.

وأضاف سعادة العويس أن نجاح المعرض يستند إلى قوة ومتانة سوق الذهب في دولة الإمارات التي تُعتبر من أهم الدول المصدّرة للذهب، وأنه من الأحداث البارزة على قائمة فعاليات إكسبو الشارقة السنوية، استطاع بنجاحه المتواصل على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود أن يكسب ثقة كبرى الشركات وأهم الفاعلين في هذه الصناعة على المستوى العالمي، من خلال استقطابه أشهر العلامات التجارية في هذا المجال، باعتباره الحدث الأكبر من نوعه الذي يلبي احتياجات التجار والمستهلكين في مختلف أسواق المنطقة التي تتمتع مجتمعاتها بقدرة شرائية عالية.

حفاظ على الصدارة

من جانبه، أشار سعادة سيف محمد المدفع إلى أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يواصل نجاحاته وحضوره المتنامي واستقطابه لأهم المصنعين والمصممين والعلامات التجارية من مختلف دول العالم، محافظاً على صدارته كأحد أهم الأحداث من نوعه على مستوى المنطقة، مؤكداً أن المعرض من الفعاليات الرئيسية التي يستضيفها "اكسبو الشارقة" وتحظى باهتمام بالغ من قبل كبرى الشركات والعلامات التجارية ورجال الأعمال والتجار، نظراً لارتباطه الوثيق بقطاع تجارة التجزئة وبشريحة كبيرة من المستهلكين في المنطقة.

وأشار سعادة المدفع إلى أن المعرض يمثل مناسبة متجددة للشركات والتجار والمهتمين بمجال الساعات والمجوهرات للتعاون واستكشاف الفرص التجارية وتعزيز أفضل الممارسات في مجال المبيعات وعقد الشراكات انطلاقاً من السوق الإماراتية التي تعد من أسرع الأسواق نموًا في العالم في قطاع الذهب والمجوهرات وغيره من القطاعات.

أكبر قطعة زمرد طبيعي

وقدم المعرض فرصة متميزة للزوار للاطلاع على قطعة من الزمرد الخام تزن 4 كيلوجرام تُعرض لأول مرة لجمهور المعرض والتي تعد من القطع النادرة على مستوى العالم، إلى جانب مجموعة متنوع من التصاميم الفريدة والحصرية لكبرى العلامات التجارية المتخصصة بالمجوهرات والساعات، وبينها تصاميم تعرض لأول مرة مستوحاة من التراث وتصاميم أخرى تواكب أذواق الجمهور من مختلف الثقافات.

منصة رئيسية

ويشهد الحدث منافسة قوية بين الأجنحة الوطنية لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات التي تضم تحت مظلتها العشرات من الشركات والأسماء التجارية العالمية اللامعة، التي تسعى لتعزيز حضورها في أسواق الدولة والمنطقة، حيث يعتبر المعرض منصة رئيسية لتجارة الذهب والمجوهرات والساعات على مستوى الشرق الأوسط، خاصة وأن "اكسبو الشارقة" هو مركز المعارض الوحيد في العالم الذي ينظم هذا النوع من الأحداث مرتين سنوياً كما يتيح المعرض للزوار إمكانية الشراء المباشر، ويوفر بدءاً من يومه الأول فرصاً عديدة للمشاركة والفوز بمسابقة تصميم المجوهرات العالمية التي يحصل الفائز فيها على 50 قطعة من الذهب.

ويقام المعرض على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، ويتيح للزوار الاطلاع على محتويات القسم المخصص لعرض مجموعة هائلة من الزمرد التي تظهر بأحجام ضخمة ومتراكمة بشكل طبيعي في منجمها الصخري الذي تم استخراجها منه.

أحدث تصاميم الموسم

ويجمع المعرض أحدث تصاميم الموسم التي يترقبها جمهور المشغولات الذهبية والمجوهرات والمتابعين للموضة وجديد المصممين العالميين التابعين لكبرى العلامات التجارية المتخصصة بتصميم المجوهرات، إضافة إلى ما يقدمه العارضون المشاركون من أبرز الشركات المصممة للساعات والمجوهرات الثمينة والنادرة، وكل ما يجذب المهتمين بالاستثمار في الذهب أو اقتناء التصاميم الفريدة التي تنتجها الشركات العالمية بكميات محدودة لعشاق الساعات والمجوهرات.

ويستقبل المعرض زواره من الأربعاء إلى الأحد، من الساعة 1 ظهراً إلى 10 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 3 إلى 10 مساءً، مقدماً لهم مجموعة من البرامج والفعاليات والأنشطة المتخصصة في مجال صناعة وتشكيل وتصميم الذهب والمجوهرات، والتعريف بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال واللقاء بمشاهير المصممين.

#بياناتشركات

-انتهى-

الصور المرفقة: خلال معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الـ53

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- علي الجندي

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

ali@misbar-me.com

- أحمد الدويري

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

ahmad.aldwairi@misbar-me.com