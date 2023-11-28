أطلق منتجع ليجولاند دبي عروضه لشهر نوفمبر الرائع والمليء بالمغامرات العائلية الممتعة، حيث يدعو المنتجع زواره لتجربة عالم ليجو المليء بالفعاليات الحصرية، وذلك احتفاءً بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة في الحديقة الترفيهية وفندق ليجولاند حتى 3 ديسمبر 2023.

وستتمكن العائلات التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 – 12 عامًا من الاستمتاع بسلسلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية بأسلوب يجسد روح الاتحاد ليمنحهم عطلة نهاية أسبوع طويلة مليئة بالمرح..

ترحب الحديقة الترفيهية في ليجولاند دبي بالعائلات وأطفالهم للمشاركة في احتفالات عيد الاتحاد 52، مع إحياء ذكرى عام الاستدامة في الإمارات. يمكن للأطفال إطلاق العنان لخيالهم الإبداعي وابتكار تصاميم صديقة للبيئة بشكل مستدام. كما يمكنهم المشاركة يدويًا في ابتكار تصاميم الأشجار والأنهار والجبال وغيرها. إضافة إلى ذلك سيتمكن للأطفال من إظهار التزامهم بمستقبل أكثر خضرة من خلال كتابة رسالاتهم الشخصية على جدار الاستدامة لعام 2023.

إلى جانب الأنشطة التفاعلية، يمكن لقادة الاستدامة المستقبليين الشروع في رحلة البحث عن الكنز الخفي وعن الأدلة المخفية في جميع أنحاء حديقة ليجولاند، والتي ستمكنهم من الفوز بجوائز مثيرة ومكافئات عديدة. وسيتحول شارع المصنع في الحديقة الترفيهية إلى استعراضات شخصيات ليجولاند المفضلة لدى الجميع، مما سيدعو التنين "أولي" وغيره من شخصيات ليجولاند أصدقاءهم لالتقاط صور تذكارية بجانب نموذج ليجو الشهير لتحية الإمارات. وبأمر الملك، يتم استدعاء الأمراء والأميرات لوليمة وطنية ملكية على طاولة الفرسان في منطقة الممالك، أو يمكنهم تذوق المأكولات الإماراتية في جميع أنحاء الحديقة الترفيهية في ليجولاند، بما في ذلك الفشار المزين بألوان علم الإمارات والمأكولات الإماراتية الشهية في المقهى.

أما عشاق المتاهات، فسيحصلون على متاهة ليجو السحرية مجاناً عند إنفاقهم 599 درهم إماراتي في المتجر الكبير. وليس هذا فحسب بل سيأخذ كل ضيف أيضًا معه قطعة ليجو الخاصة بروح الاتحاد كتذكار لطيف لمناسبة عيد الاتحاد الـ52 عند مغادرتهم الحديقة الترفيهية في ليجولاند.

يقدم فندق ليجولاند تجربة إجازة استثنائية بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، موفراً للضيوف غرفاً بتصميم ليجو الشهير والذي ينضح بالسحر والإبداع. ويمكن للزوار التلذذ بفطور مجاني في مطعم بريكس العائلي، وعندما تشرق الشمس، الجلوس على المسبح الخارجي والاستمتاع بالأجواء اللطيفة. كجزء من احتفالات عيد الاتحاد الـ52 ، يدعو فندق ليجولاند الضيوف للاستمتاع بالدخول المجاني إلى الحديقة الترفيهية في ليجولاند وتجربة ورش العمل الإبداعية حول الاستدامة، حيث يمكن للصغار تعزيز روحهم الابتكارية باستخدام مكعبات ليجولاند. وتشمل هذه الفعاليات بناء تصاميم ليجو مستدامة، وبناء علم الإمارات بمكعبات الليجو إضافة إلى الفنون والحرف اليدوية الإماراتية وغيرها الكثير

يعود برانش بريكس الشهير في فندق ليجولاند للاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 ، مقدمًا للعائلات والأطفال تجربة طهي شهية تجمع بين روعة عالم ليجو والتقاليد الأصيلة للإمارات. ستستمتع العائلات بتذوق مجموعة من الأطباق اللذيذة والممزوجة بنكهات الإمارات. إضافة إلى ذلك، يمكن للعائلات أيضًا الاستمتاع ببناء علم الإمارات بمكعبات ليجو إلى جانب مجموعة من النشاطات والفنون والحرف اليدوية الإماراتية وغيرها الكثير!

وتشمل النشاطات العديدة خلال هذه المناسبة فعاليات المطبخ الخاصة بالصغار حيث يمكنهم إطلاق العنان لإبداعاتهم وتحضير البيتزا الخاصة بهم والأيس كريم صنداي الشهير بأنفسهم، وزاوية الحرف اليدوية الشيّقة، وحفلة الرقص الممتعة مع شخصيات ليجولاند الشهيرة، وأفلام ليجو الرائعة مع الفشار المجاني بعد البرانش. سيحصل كل طفل على تذكار حصري من فندق ليجولاند مع إمكانية تزيينه باسمهم لقاء رسوم إضافية.

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-انتهى-

لمزيد من المعلومات حول العروض الحصرية لعيد الاتحاد الـ52 في منتجع ليجولاند دبي، يرجى زيارة: https://www.legoland.com/dubai/explore/legoland-dubai/events/uae-national-day/