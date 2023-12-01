الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: نظم صندوق أبوظبي للتنمية احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، وسعادة خليفة عبدالله القبيسي، نائب المدير العام، ومدراء الإدارات والموظفين.

وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات المستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل، حيث استهل الحفل بالنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفيديو يروي مسيرة إنجازات دولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية، ودورهم الريادي في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الاستدامة العالمية، كما تضمن الاحتفال مسابقات وطنية تعنى باستدامة الموروث الثقافي، وأنشطة وفنون شعبية، واستعراضاً للحرف والأعمال المهنية القديمة التي تعكس تراث دولة الإمارات، إلى جانب مشاركة عدد من الموظفين بفقرات متنوعة.

وبهذه المناسبة، رفع سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم أسمى آيات التهاني التبريكات بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة.

وأفاد سعادته: “نستلهم من هذا اليوم عزيمة الآباء المؤسسين الذين شيدوا أولى لبنات صرح الإمارات الشامخ وهي مناسبة عظيمة نستحضر فيها نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، صانع الاتحاد وصاحب الإرث الحضاري العريق الذي وضع الأسس المتينة للدولة لتصبح واحدة من أهم الدول في العالم في مختلف المجالات الحضارية، وتحقق قفزات كبرى في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية.

وأضاف سعادته: إن دولة الإمارات وبفضل جهود قيادتها الحكيمة أصبحت محط اهتمام دولي على كافة المستويات، حيث تحرص القيادة على تعزيز التواصل مع مختلف شعوب العالم والوقوف إلى جانب مجتمعاتها لتحقيق الرخاء والازدهار، مؤكداً أن صندوق أبوظبي للتنمية يقوم بدور ريادي في دعم الأهداف التنموية وتحسين الظروف الاقتصادية للشعوب ومساندتها من خلال تمويل مشاريع استراتيجية تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة مجتمعات الدول النامية.

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