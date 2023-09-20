بمشاركة كبار المتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات في العالم

500 عارض يقدمون تصاميم حصرية لموسمي الخريف والشتاء 2023-2024

الشارقة، أعلن مركز إكسبو الشارقة عن استكمال استعداداته لإطلاق النسخة الـ 52 من "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات"، الذي يقام خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2023، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة ما يزيد عن 500 عارض محلي وعالمي.

وتنطلق الدورة الجديدة للمعرض بحضور نخبة من كبار المتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات في العالم، إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال الذهب والألماس والساعات، التي تعرض تصاميم حصرية لموسمي الخريف والشتاء 2023-2024 على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، بمشاركات من دول عدة، أبرزها الهند، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وسنغافورة، والصين، واليابان، وتركيا، ودولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ولبنان.

تجربة عالمية فريدة

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الاستعدادات لانطلاق الحدث، الذي يعد أحد أهم المعارض المتخصصة بالذهب والمجوهرات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أخذت بعين الاعتبار المشاركة الواسعة من نخبة العارضين محلياً ودولياً، والتي يتوقع أن تستقطب أعداداً متزايدة من الجمهور المهتم بالاطلاع على أحدث التصاميم العالمية في هذه الصناعة، ومستجدات قطاع المجوهرات الفاخرة والساعات والأحجار الكريمة والمشغولات الماسية.

وأشار سعادة المدفع إلى أن الدورة الـ 52 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ترسخ تميزه المستمر في تقديم عرض فريد لأحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات المستوحاة من الاتجاهات المعاصرة والتقاليد والثقافات المختلفة حول العالم تحت سقف واحد، ووسط مشاركة أسماء محلية وعالمية كبيرة في هذا القطاع، منوهاً إلى أن المعرض يعد واحداً من أهم الفعاليات التي ينظمها "إكسبو الشارقة" ويحرص على تطويرها ونموها، وسط اهتمام متزايد من الجمهور على زيارة الحدث واقتناء مجموعات متميزة من المجوهرات والساعات الثمينة خلال فترة انعقاده.

يذكر أن المعرض يفتح أبوابه للزوار، من الساعة الواحدة ظهراً إلى 10 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 3 ظهراً إلى 10 مساء، فيما تتوافر مساحات كبيرة لمواقف السيارات سواء مقابل المركز أو في المبنى الملاصق له.

#بياناتحكومية

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الصور المرفقة: سعادة سيف محمد المدفع، شعار المعرض بالإضافة لصور أرشيفية

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