أكد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، ان احتفالات عيد الاتحاد الـ 52 جاءت استثنائية لتعبر عن رحلة الاستدامة في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، احتفالات ممزوجة بتاريخنا وتراثنا، احتفالات تعكس هويتنا وثقافتنا، فكل عام وبلادنا في ازدهار وأمن ورخاء، كل عام وقيادتنا وشعبنا في خير وسعادة بمناسبة عيد الاتحاد.

مشيراً إلى أن الإنجازات تتلاحق وسجلات التاريخ تتسابق لتسطر منجزات الريادة الإماراتية العالمية والإقليمية في كافة الميادين والقطاعات "الفضاء، الخدمات، الاقتصاد، السياحة، التعليم، الصحة، البيئة والمسؤولية المجتمعية، الاتصالات، البنية التحتية، الأمن، وغيرها".

وخلال هذه المناسبة الوطنية قال "أتقدم بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى مقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان "رعاه الله"، وإخوانهم حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين".

#بياناتشركات

- انتهى -