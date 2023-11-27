الاحتفالات سلطت الضوء على الإرث الثقافي المستدام لدولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وسط أجواء وطنية متميزة تنبض بروح الانتماء وحب الوطن، احتفت هيئة كهرباء ومياه دبي بعيد الاتحاد الـ52، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس، وعدد كبير من الموظفين. وأحيت الهيئة هذه المناسبة الوطنية عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات التي سلطت الضوء على تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة والجوانب الحضارية والثقافية والتراثية التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، إلى جانب تسليط الضوء على رحلة الاستدامة والإرث الثقافي المستدام للدولة.

وبهذه المناسبة، تقدم معالي سعيد الطاير بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة.

وأشار معالي الطاير إلى أن عيد الاتحاد الـ52 والذي نحتقل به هذا العام خلال "عام الاستدامة" واستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، يؤكد الدور الرائد للدولة في العمل المناخي العالمي، حيث رسخت الدولة منذ تأسيسها، ركائز نموذج تنموي رائد نجح في تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وقال معالي الطاير: "في عيد الاتحاد، تحتفي دولة الإمارات بالإرادة القوية والعزيمة والحكمة التي تحلى بها الآباء المؤسسون المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهم ، في إرساء دعائم دولة الاتحاد التي أصبحت خلال عقود قليلة مثالاً يحتذى على مستوى العالم في التقدم والازدهار والتنمية تتصدر المؤشرات العالمية في العديد من المجالات، وتتواصل مسيرة التميز برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وبسواعد أبناء الإمارات الذين يواصلون العمل ليل نهار يسطرون إنجازات جديدة كل يوم لتبقى راية الاتحاد عالية خفاقة في جميع المحافل الدولية، وعلى الأرض كما في الفضاء، فالإنجاز والتفوق، كما يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لا حدود لهما والتميز طريق لها بداية وآفاقها لا نهائية."

وأضاف معالي الطاير: "في هذا اليوم، نشكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا من قيادة رشيدة لا تدخر جهداً في سبيل رفاهية وسعادة المواطن والمقيم والزائر في وطن أصبح واحة للرخاء والأمن والأمان، وبات اسمه مرادفاً للتميز واستشراف وصنع المستقبل. وإذ نحتفل بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، يسعدنا أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي جزءاً من إنجازات دولة الإمارات، تسهم في دعم توجه الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال مشاريع رائدة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة."

واختتم معالي الطاير بالقول: "ونحن نحتفل بعيد الاتحاد الـ52، فإننا نجدد عهد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة ودولة الإمارات العربية المتحدة في ظل راية الاتحاد، نواصل جهودنا لرد الجميل للوطن والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، مستلهمين "روح الاتحاد" الذي يحفز الهمم ويشحذ الطاقات كي نحافظ على منجزات الوطن ومكتسباته، ونحقق رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071."

فعاليات مميزة

تضمنت احتفالات الهيئة بعيد الاتحاد مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التراثية في المبنى الرئيس للهيئة ومنها جلسة شعرية بمشاركة الشعراء الإماراتيين مصبح بن علي الكعبي، وحمدة المر المهيري، وسعيد بن طميشان الكعبي، كما قدَّمت فرقة الحربية الإماراتية عرضاً مميزاً في الساحة الخارجية للمبنى، والتي زُيِّنت بألوان علم الدولة وشهدت مجموعة واسعة من الفقرات التراثية والوطنية. كما نظَّمت الهيئة فعاليات متنوعة في مراكزها في جبل علي، والحضيبة، والمبنى المستدام في القوز، وورسان، والروية، ومركز الابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. إضافة إلى ذلك، خصَّصت الهيئة موقعاً إلكترونياً متكاملاً يتضمن موضوعات شاملة ومتنوعة حول عيد الاتحاد الـ 52 .

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