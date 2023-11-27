برنامج خاص يضم مئات الفعاليات على مدار 3 أيام بمشاركات محلية وعالمية

فعاليات وأنشطة وعروض ضخمة للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 بمهرجان الشيخ زايد

حضارات وشعوب العالم يشاركون الإمارات الاحتفال بعيد الاتحاد

أقسام وأجنحة المهرجان يحتفون بثقافة وتراث الإمارات العريق

عروض للفنون الشعبية وفرق للموسيقى العسكرية تجوب ساحات وأرجاء المهرجان

ألعاب نارية كبرى وعروض للدرونز ومفاجآت عديدة في انتظار الجمهور

جوائز نقدية قيمة وهدايا للأطفال في انتظار الزوار

أبوظبي: أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد، المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي، قائمة الفعاليات والأنشطة والعروض الضخمة الخاصة والمرتقبة للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستقام في كافة أرجاء وساحات المهرجان، وتشمل "مسيرة الاتحاد، والألعاب النارية الكبرى، وعروض الدرونز، وعروض نافورة الإمارات، ومسيرة الحضارات"، وغيرها الكثير من الاحتفالات الثقافية والتراثية والترفيهية العالمية والمسابقات والجوائز التي ستبهر زوار المهرجان خلال زيارتهم ومشاركتهم في احتفالات عيد الاتحاد بالمهرجان.

وينظم مهرجان الشيخ زايد تحت شعار "حياكم" على مدار 3 أيام (الجمعة، السبت، الأحد) الموافق الأول والثاني والثالث من ديسمبر 2023، ابتداءً من الساعة 4 عصراً وحتى 1 صباحاً، مئات الفعاليات الاستثنائية بمشاركة كافة الجهات الحكومية وأجنحة وأقسام المهرجان، احتفاءً بمرور 52 عاماً على تأسيس دولة الإمارات، في أجواء حضارية ثقافية ترفيهية تجمع الجمهور من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم.

•مسيرة الاتحاد:

تقدم مسيرة الاتحاد التي ستقام في اليوم الثالث من ديسمبر 2023 صورة وطنية تعبر عن الانتماء للوطن والقيادة والإيمان بالوحدة والتلاحم حول الثوابت الوطني التي يرتكز عليها الوطن لمواصلة مسيرة البناء والتقدم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، كما أنها تعبير صادق من كل أبناء الوطن عن حب الوطن وقيادته الرشيدة.

•استقبال الزوار:

ستتزين أجنحة وأقسم وساحات المهرجان بزينة خاصة للاحتفال بعيد الاتحاد تضم تشكيلات هندسية ضوئية بتصاميم تراثية متنوعة تحمل للرقم 52 لتضفي أجواء من السعادة وتعكس فرحة الوطن، وشعب الإمارات، وفخره بإنجازات الدولة، واعتزازه بعلم الاتحاد، وبالقيادة الحكيمة.

•برامج خاصة:

يضم البرنامج الخاص للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 في المهرجان ثلاثة عروض متنوعة تشمل عروض "الأوركسترا" التي ستقدم معزوفات موسيقية مميزة بمناسبة عيد الاتحاد، وعروض الفرق التراثية الشعبية المختلفة التي ستقدم فنون تراثية، بالإضافة إلى عروض الفرقة الموسيقية الوترية لشرطة أبوظبي والتي ستقدم معزوفات تراثية تعكس الموروث الشعبي لدولة الإمارات، وتعبر عن مشاعر الولاء والانتماء للوطن.

•احتفالات تراثية:

تشهد أقسام المهرجان وأجنحة الدول المشاركة إقامة فعاليات وعروض خاصة للاحتفال بعيد الاتحاد الـ52، حيث تقدم "القرية التراثية" أنشطة مميزة للزوار من مختلف الجنسيات لتعريفهم بالتراث الإماراتي الأصيل بجميع بيئاته الأربعة «الجبلية والزراعية والبحرية والصحراوية» وإبراز أوجه التراث الشعبية المختلفة عبر الصناعات اليدوية والحرف والفنون التقليدية بهدف ربطها بالحاضر وتعريف الأجيال بها بكل ما تمثله من إبداع إنساني وتراث عريق لأبناء الوطن.

وتقيم أجنحة الدول المشاركة في المهرجان الكثير من الفعاليات والعروض الفنية المميزة التي تقدمها الفرق التراثية والشعبية احتفالاً بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، بالإضافة إلى مسيرة الحضارات العالمية التي تشارك في الاحتفالات من خلال فرق فلكلورية عالمية تجوب كافة أرجاء المهرجان.

•الألعاب النارية:

ستشهد سماء مهرجان الشيخ زايد عروض مبهرة للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات من خلال عروض الدرونز التي ستنطلق لتشكل لوحات فنية رائعة، وعروض الألعاب النارية الكبرى التي ستنطلق بأشكال جديدة وأضواء مبهرة لتزين سماء منطقة الوثبة، كما ستقدم نافورة الإمارات أكبر وأضخم نافورة مائية من نوعها في المنطقة عروضاً مليئة بالأنوار وألوان علم دولة الإمارات والموسيقى وعروض الليزر.

•مسابقات وجوائز:

سيحظى زوار المهرجان من كافة الفئات والجنسيات ضمن برنامج فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات، بفرص للفوز بجوائز قيمة من خلال مسابقة "أجمل زي تراثي إماراتي" وهـي فعاليـة فريـدة تهدف إلى تسـليط الضـوء علـى جمـال وتنـوع التـراث الإماراتـي مـن خـلال عـرض وتقديـم أجـمل زي تراثي، وتعد منصة للتعبيرعن الهوية الثقافية والفخر الوطني، حيث يتنافس المشاركون في عرض زيهم التراثي بأناقة وإبداع.

وتعتبر هذه المسابقة ضمن برنامج الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 فرصة للمشاركين لتقديم رؤيتهم الفنية للزي التراثي والتعبير عن فهمهم العميق للتراث الإماراتي، كما تشكل مناسبة احتفالية للمجتمع لاستكشاف وتقدير جمال وتنوع الزي التقليدي ولتعزيز الفهم والتقدير للتراث الثقافي الذي يعتبر جزءً لا يتجزأ من الهوية الإماراتية.

وسيقدم مجالس أبوظبي لزوار المهرجان فعاليات متنوعة تشمل «ورشة مختلفة للسنع، وعرض الرسم الحي وغيرها، بالإضافة إلى معرض صور يعبر عن رحلة مميزة إلى ماضي يشدو بالأمجاد»، كما سيحظى الزوار من جميع الأعمار والجنسيات بفرصة للفوز بجائزة نقدية تبلغ 25 ألف درهم، من خلال المشاركة في مسابقة "جائزة مجالس أبوظبي للتصوير الضوئي" والتي تأتي تحت محور الموروث الإماراتي في مهرجان الشيخ زايد، وتهدف الجائزة التي تستمر حتى تاريخ 20 ديسمبر 2023 إلى إبراز الهوية والقيم الجمالية للتراث الإماراتي.

• احتفالات متنوعة:

تقدم المدينة الترفيهية بالمهرجان أجواء احتفالية مختلفة من خلال الألعاب المتنوعة التي تناسب كافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى العروض الفنية والمسابقات التراثية التي ستقام على مسرح الأطفال والتي تعزز الانتماء والولاء للوطن، خلال الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات، كما ستقدم مدينة الأطفال العديد من ورش العمل المتنوعة والمختلفة تشمل مسابقات وعروض حية، وجوائز وهدايا للأطفال، كما سيعيش الأطفال أجواء حماسية من خلال التنافس بالألعاب الجديدة والعروض المسرحية وفقرات المواهب وغيرها الكثير من المفاجآت التي تنظر زوار المهرجان للاحتفال بعيد الاتحاد.

ويقدم المهرجان للزوار فرصة للتسوق من كافة الأجنحة والأقسام التي ستقدم خصومات بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد، كما يوفر المهرجان تجارب طعام جديدة في العديد من المطاعم المحلية والعالمية التي تلبي تطلعات جميع الأذواق في أجواء عائلية ثقافية ترفيهية تجمع كافة أفراد العائلة للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الشيخ زايد، يستقبل زواره يومياً ابتداء من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع وحتى 1 صباحا خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنحهم فرصة لقضاء أوقات قيمة مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق مع باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تناسب كافة الفئات العمرية.

#بياناتحكومية

-انتهى-