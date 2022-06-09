شهدت فعاليات اليوم زيارة عدد من أبرز الشركاء في القطاعات الصناعية الحيوية الذين أشادوا بما قدمه الطلبة من تصاميم مبتكرة

استعرضت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مجموعة من مشاريع تخرج الطلبة ضمت 51 ابتكارًا في العلوم والهندسة والتكنولوجيا عمل عليها طلبة الجامعة من ستة أقسام أكاديمية في "يوم الابتكار في جامعة خليفة 2022" وبحضور العديد من ممثلي القطاعات الصناعية الرئيسة والهامة في الدولة، حيث يعتبر يوم الابتكار في جامعة خليفة معرضًا سنويًا يسلط الضوء على الحلول الابتكارية للمشاكل التي تواجهها المؤسسات الصناعية والتي يقدمها الطلبة كمشاريع تخرج في السنة الأخيرة من دراستهم.

حضر فعاليات يوم الابتكار في جامعة خليفة 2022 التي أقيمت في حرم الجامعة الرئيس عدد من الشركاء في القطاعات الصناعية. واشتملت المشاريع التي تم استعراضها في يوم الابتكار على 9 مشاريع مقدمة من قسم هندسة الطيران و6 مشاريع مقدمة من قسم الهندسة الطبية الحيوية وأربعة مشاريع من قسم هندسة البنية التحتية المدنية والبيئية و13 مشروعًا مقدمًا من قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر وسبعة من قسم هندسة الأنظمة الصناعية، إضافة لـ 12 مشروعًا مقدمًا من قسم الهندسة الميكانيكية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الشعيبي، نائب الرئيس الأول للخدمات الأكاديمية والطلابية في جامعة خليفة: "أكدت الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجهها المؤسسات الصناعية التي استعرضها طلبتنا في المعرض على مستوى الابتكار الذي يتمتعون به وعلى تميز الإشراف والتوجيه البحثي والأكاديمي من قبل أعضاء الهيئة الأكاديمية من أصحاب الخبرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، كما أكدت هذه المشاريع على تميز التعليم الذي توفره الجامعة لطلبتنا والجهود المبذولة لإعدادهم وتزويدهم بالكفاءات والمهارات اللازمة خلال

سنوات الدراسة الأكاديمية ليصبحوا متخصصين في مجالاتهم قبل التخرج. وفي هذه المناسبة، أبارك لطلبتنا هذا الإنجاز الذي ستستفيد منه المؤسسات الشريكة في القطاعات الصناعية بشكل كبير".

وحظيت بعض المشاريع المعروضة في يوم الابتكار باهتمام كبير من قبل ممثلي المؤسسات الشريكة من مختلف القطاعات، منها مشروع نظام آلي للتعرف على اللغة العربية وطائرة بدون طيار لتوصيل الطرود وتصميم مركبات جوية لكوكب المريخ وإنشاء مجموعة من الأقمار الصناعية الطائرة ونظام اكتشاف مدى سمية العقاقير الطبية باستخدام الذكاء الاصطناعي ونظام واقي للجلد من الأشعة فوق البنفسجية ونظام تعزيز تجربة المستهلك من خلال تحديد أماكن الاصطفاف وتحسين إيجاد الطريق لموقع الاصطفاف في اتحاد أرينا في أبوظبي، إضافة لمشروع خط إنتاج الملابس العسكرية في شركة جولدن جروب من خلال تطبيق لين 6 سجما وتطبيق هاتف يساهم في رصد العلاج الطبيعي في الأطراف السفلية من خلال حذاء مزود بأجهزة استشعار وجهاز تسريع تحليل الأجزاء الذي يقوم على التخطيط الكهربائي للدماغ لرصد المشاعر ونظام شامل لمعالجة مياه الشرب في المنازل وجهاز تقييم كثافة الأمطار وتكرارها ومدة الهطول في أبوظبي وجهاز قياس ضغط العين الذي يقوم على الموجات الصوتية ومقبض مرن لالتقاط الأجسام الدقيقة بمختلف أشكالها وأحجامها ومشروع أجهزة تجميع المياه من الضباب في دولة الإمارات باستخدام تكنولوجيات بسيطة.

يذكر أن جامعة خليفة تواصل حفاظها على أفضل التصنيفات كمؤسسة أكاديمية تركز على البحوث وتقود ريادة الابتكار وتطوير رأس المال الفكري والبشري، كما سجلت الجامعة حتى الآن 200 براءة اختراع عن مبادرات بحثية أجريت على أيدي الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية الباحثين، إضافة لما يزيد عن 270 براءة اختراع لا تزال قيد الدراسة وأكثر من 480 كشف اختراع.

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لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

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