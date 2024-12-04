انضموا إلى مجموعة متميزة من صناع التغيير في 10 و 11 ديسمبر 2024 للاحتفاء بالإبداع والتميز

و ديسمبر للاحتفاء بالإبداع والتميز ستجمع القمة نخبة من قادة الأعمال والرواد العرب الشباب، وتشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل وعروض الترفيه.

تسلط الضوء على الإنجازات التي حققها الشباب المُصنفون ضمن قائمة فوربس ( 30Under30).

أبوظبي: تستعد أبوظبي لأول مرة لاستضافة قمة فوربس الشرق الأوسط (Under30) للشباب المبدعين تحت سن الثلاثين، التي ستنعقد يومي 10 و11 ديسمبر 2024 في حديقة أم الإمارات. سيكون هذا الحدث العالمي احتفالًا بالمواهب الاستثنائية التي تحدد ملامح مستقبل العالم العربي في مجالات ريادة الأعمال والابتكار.

ستسلط القمة الضوء على مجموعة استثنائية من العقول المبدعة، وصناع المحتوى التي تسهم في تشكيل المستقبل عبر مختلف المجالات، وتتميز بمشاركة نخبة من المتحدثين بينهم سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، - مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وأيمن مختار الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة أوراسيا في شركة (Viatris)، ومنصور الصايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصايغ، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أرام ورئيس مجلس أعمال شباب أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وقطر الندى بن غاطي الرئيسة التنفيذية لشركة بن غاطي القابضة، وهالة حامدي فر رئيسة مجلس إدارة (CinnaGen).

وتعليقًا على هذا الحدث، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "ستكون النسخة الثالثة من قمة (Under 30) مصدر إلهام ودافعًا للتغيير المؤثر بين الجيل القادم من القادة في العالم العربي. هذا الحدث سيعكس حيوية وإبداع الشباب في قائمتنا تحت الثلاثين، حيث سيُتاح للمشاركين فرصة استكشاف التحديات، ومناقشة الاتجاهات، وتبادل الرؤى التي ستسهم في تشكيل مستقبل المنطقة والعالم".

وخلال القمة، سيجري تسليط الضوء على الإنجازات التي حققها الشباب المُصنفون ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط (30Under30). ومن خلال منصة الابتكار (The Innovation Hub) التي تغطي مجالات العلوم والتكنولوجيا والتجارة والتمويل، ومنصة (The Social Hub) التي تركز على الرياضة والترفيه والتأثير الاجتماعي، سيشارك الحضور في مناقشات وجلسات حوارية مُثمرة، بمشاركة مجموعة من المستثمرين والمبدعين والخبراء، إذ يتعمقون في أبرز الموضوعات والتحديات التي يواجهها الجيل القادم من قادة الأعمال.

إضافة إلى ذلك، ستشمل الفعاليات ورش عمل وأنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز الإبداع والتعلم العملي. كما ستتضمن فقرات الترفيه خلال القمة عروضًا من دي جي رودج والمغني أستروفالك وعازف الطبول الفنان أنس الحلبي.

تتعاون فوربس الشرق الأوسط مع عدد من الشركاء المتميزين، بما في ذلك ألف للتعليم وشركة (CinnaGen) ومجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، والشريك الاستراتيجي مجلس أعمال شباب أبوظبي، بالإضافة إلى الشركاء الآخرين (Cucina Del Sul Entertainment)، و (Lumasky) و(Touch Of Oud)، و(Karji Perfumes)، و.(Daima)

نبذة عن فوربس الشرق الأوسط:

تصدر فوربس الشرق الأوسط وفق ترخيص من علامة Forbes التجارية العالمية بصفتها إصدارًا خاصًا في العالم العربي، وتسعى إلى تعزيز صحافة الأعمال.

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كما تضم مجلتنا الشهرية مقابلات حصرية مع القادة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في الشرق الأوسط، وتُنشر باللغتين الإنجليزية والعربية، وتتيح نسخًا رقمية للقراء الإقليميين والعالميين عبر موقعنا الإلكتروني.

سعت علامة فوربس الشرق الأوسط إلى وجود علامة Forbes الصحافية في جميع أنحاء العالم العربي من خلال إجراء بحوثها الشاملة والخاصة بها لنشر قوائمها وفق منهجيات دقيقة، ليجذب محتواها قادة الأعمال والمستثمرين وجمهورًا واسعًا من التنفيذيين الطموحين والمؤثرين.

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