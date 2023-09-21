اختتمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مشاركتها بمعرض "رؤية - الإمارات" للوظائف 2023، في مركز دبي التجاري العالمي باستقبال نحو 500 سيرة ذاتية عبر النظام الإلكتروني الذكي للتقديم على الوظائف مع إعلان عن طرح 30 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات والقطاعات بالمؤسسة خلال مشاركتها بالمعرض.

وأكد عبد الله الكوهجي، مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المؤسسة شاركت في المعرض ضمن منصة حكومة دبي، والتي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في إطار دعم الجهود الوطنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة للانضمام إلى فريق عمل المؤسسة، إلى جانب تقديم الاستشارات المهنية، ومعرفة طبيعة سوق العمل، واستكشاف فرص العمل المتاحة لدى المؤسسة.

وأوضح الكوهجي أن المؤسسة تفتخر بوصول نسبة التوطين لديها إلى أكثر من %90 في الفئة القيادية، معرباً عن تطلعه إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وحديثي التخرج للانضمام إلى فريق عمل المؤسسة بما يتناسب مع طموحاتهم وتوجهاتهم نحو وظيفة المستقبل بما يدعم عملية المسيرة التنموية في الدولة.

وأضاف الكوهجي: "طرحت المؤسسة من خلال مشاركتها في منصة حكومة دبي فرص حصرية أمام المواطنين الشباب تتيح لهم تحقيق تطلعاتهم وتمكّنهم من بلوغ أهدافهم، وإطلاق إمكاناتهم لقيادة عجلة التطوير في الدولة، فضلاً عن تشجيعهم على تطوير خبراتهم وتوسيع دائرة علاقاتهم من خلال توفير كل ما يحتاجونه من توجيهات وإرشادات للانطلاق بمسيرتهم المهنية إلى أفضل المستويات".

#بياناتحكومية

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