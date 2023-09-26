تحت رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة

يقدم عرضاً استثنائي لأحدث منتجات الذهب المجوهرات

الشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غداً فعاليات النسخة الـ 52 من "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2023، وسط مشاركة أكثر 500 شركة عالمية ومحلية متخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية، إلى جانب نخبة من أشهر العلامات التجارية العالمية.

عرضاً استثنائي

ويقدم المشاركون في هذه النسخة من المعرض تصاميم حصرية لموسمي الخريف والشتاء 2023-2024 على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، إلى جانب عرضاً استثنائي لأحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات المستوحاة من الاتجاهات المعاصرة والتقاليد والثقافات المختلفة حول العالم تحت سقف واحد، ووسط مشاركة أسماء محلية وعالمية كبيرة في هذا القطاع.

ويُعد المعرض منصة لدعم صناعة الذهب والمجوهرات على مستوى الدولة والمنطقة، ويتيح للعارضين مساحة فريدة لعقد الصفقات وبناء الشراكات، وتعزيز تواجدهم في أسواق المنطقة، والتعرف على مستجدات قطاع الذهب والمجوهرات، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لزواره لإمكانية الشراء المباشر.

تجمع عالمي للذهب والمجوهرات

وينظر الخبراء إلى "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" بصفته واحداً من أكبر التجمعات العالمية للشركات والتجار واللاعبين المحليين والعالميين في مجال تصميم وصناعة الذهب والمجوهرات، وتبادل الخبرات والآراء في هذا القطاع، والكشف عن أحدث اتجاهات التصاميم في الأسواق الأهم عالمياً ضمن هذه الصناعة، حيث تحظى النسخة 52 بمشاركات من دول عدة، أبرزها الهند، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وسنغافورة، والصين، واليابان، وتركيا، ودولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ولبنان.

نتائج إيجابية

ومن المتوقع بأن يُحقق المعرض نتائجاً إيجابية مُرضية للعارضين وتجار الذهب والمجوهرات، ويساهم في زيادة نسبة مبيعاتهم، ولاسيما أن المعرض يشهد سنوياً إقبالاً كبيراً من الزوار الذين باتوا ينتظرون الحدث للتعرف على أحدث تشكيلات المجوهرات الفاخرة والساعات الفريدة والأحجار الكريمة والمشغولات الماسية، والاستفادة من الفرصة التي يتيحها الحدث للتسوق بأسعار مغرية تعزز مقتنياتهم الثمينة.

يذكر أن المعرض يفتح أبوابه للزوار من الساعة الواحدة ظهراً إلى 10 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 3 ظهراً إلى 10 مساء، فيما تتوافر مساحات كبيرة لمواقف السيارات سواء مقابل المركز أو في المبنى الملاصق له، وهو يستقطب زواراً من داخل الدولة وخارجها سنوياً.

#بياناتحكومية

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