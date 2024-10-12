دبي: استضافت شركة فيافي للاستثمار بنجاح قمة "دبي إيبيكس 500 " (DXBAPEX500) وهي فعالية حصرية رفيعة المستوى أقيمت في مركز دبي المالي العالمي اليوم 11 أكتوبر 2024. ضمت القمة أكثر من 76 فرداً من أصحاب الثروات المرتفعة ومؤسسي شركات فورتشن 500 من أوروبا والمملكة المتحدة، وتايوان، وسنغافورة، وتركيا. ومثل الحضور صافي ثروة تبلغ 1.73 تريليون دولار أمريكي. حيث اجتمعوا لاستكشاف الفرص الواسعة لإنشاء شركات قابضة ومكاتب عائلية في مركز دبي المالي العالمي.

شكل هذا الحدث خطوة مهمة لتعزيز مكانة دبي كمركز مالي رائد عالمياً وجاذب لمشاريع الأعمال من الدرجة الأولى وفرص الاستثمار الاستراتيجية. كما شملت القمة جلسات رئيسية حول الاتجاهات الاقتصادية الدولية، والهيكلة الاستراتيجية للشركات، وفوائد بيئة دبي الصديقة للضرائب.

وقد قدمت قمة ،"دبي إيبيكس 500 " إلى جانب ورشة العمل التي عقدت في مركز دبي المالي العالمي، منصة فريدة للمشاركين للمشاركة لتبادل الأراء حول الفوائد الاستثنائية المترتبة حول تأسيس الشركات العالمية والمكاتب العائلية. وشهد الحدث جلسة حصرية للشركات الناشئة للتواصل مع كبار المستثمرين وقادة الصناعة، مما أدى إلى إنشاء مساحة مخصصة للمندوبين لبناء علاقات ذات مغزى مع نظرائهم العالميين.

وعلق محمد الغفلي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فيافي للاستثمار على أهمية الحدث قائلاً: "أظهرت قمة "دبي إيبيكس 500 " أهميتها في المساهمة في تطوير الأعمال في دبي كونها مركزاً مالياً عالمياً. مكنتنا هذه القمة الاستثنائية من عرض الإطار القانوني القوي لمركز دبي المالي العالمي، والسياسات الصديقة للمستثمرين، والبنية التحتية الحديثة، والتي تستمر في جذب قادة الأعمال العالميين. نحن فخورون بتنظيم مثل هذا الحدث الذي يشجع الشراكات الاستراتيجية والنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس تعهدنا بدعم الرؤية الاقتصادية لمستقبل دبي".

بصفتها شركة إماراتية عائلية لإدارة الأصول والاستثمار منذ 2015، تواصل فيافي للاستثمار نهج عملها الاستراتيجي لتعزيز الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال بناء العلاقات المثمرة التي تدفع النمو على المدى الطويل.

وقال باتريك بيلاتي، المدير الإداري لشركة فيافي للاستثمار: إن قمة "دبي إيبيكس 500 " وفرت فرضة فريدة لأصحاب الثروات العالية وقادة شركات فورتشن 500 لاستكشاف كيف يمكن للنظام البيئي التجاري الديناميكي في دبي أن يساعدهم في تحقيق النمو المستدام. وبفضل موقعها الاستراتيجي وبيئتها التنظيمية المواتية والبنية التحتية المالية ذات المستوى العالمي، تعد دبي وجهة مثالية للشركات العالمية والمكاتب العائلية. وقد أسس هذا الحدث منصة للتعاون المستقبلي وسلط الضوء على الإمكانات العديدة التي توفرها دبي لمجتمع الأعمال العالمي".

خلال القمة، تم تعريف الحضور بمزيج دبي الفريد من المزايا الاستراتيجية ومكانتها المرموقة في عالمي للتجارة والاستثمار. كما كان لشركاء الأعمال البارزين جي دبليو ماريوت، ون ريزيدنس، ون بروكر جروب، شركة أريستا العقارية ولندن جيت دور حيوي انجاح دبي إيبيكس 500 "، حيث ساهموا في المناقشات حول سوق العقارات المزدهر في دبي والتأثير المشترك بين الأعمال وأسلوب الحياة في الإمارات العربية المتحدة.

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