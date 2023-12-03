المملكة العربية السعودية، الرياض: أسدلت شركة الاستشارات السعودية ES Consulting الستار على حدث يوم الإجراءات الذي يعقد سنويًا بحضور واسع من المهتمين والمتخصصين والخبراء في المجال من داخل المملكة العربية السعودية ودول العالم المختلفة لمناقشة مستجدات المجال ومشاركة التجارب والخبرات وقصص النجاح والدروس المستفادة.

وتناول الحدث المنعقد أمس السبت عدد من المواضيع المهمة حول مجال إدارة إجراءات العمل من تجارب وقصص نجاح محلية وعالمية للقطاعين الحكومي والخاص. كما احتضن ورش عمل تطبيقية لتسليط الضوء على أبرز تطورات المجال والتحديات والفرص التي تواجه العاملين فيه.

تُعد إدارة إجراءات العمل من الأمور الهامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كونها تركز على تحسين الخدمات المقدمة من المنظمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. وتسعى الجهات الحكومية والخاصة على الدوام لتطبيق مفاهيم إدارة إجراءات العمل رغبة في تحسين جودة خدماتها المقدمة.

وتنظم شركة الاستشارات والحلول الإدارية ES Consulting وتدير الحدث للعام الثالث على التوالي، حيث تهدف من خلاله إثراء المعرفة في مجال إدارة إجراءات العمل في المملكة العربية السعودية وإيجاد مساحة لنشر خبرات وتجارب متخصصي وخبراء المجال، وخلق بيئة مناسبة تحفز من الاهتمام في المجال داخل المملكة.

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عن يوم الإجراءات:

حدث سنوي يقام للعام الثالث على التوالي يهدف إلى إثراء المعرفة في مجال إدارة إجراءات العمل في المملكة العربية السعودية، وطرح مساحة لنشر خبرات وتجارب المتخصصين.

للمزيد من المعلومات:

https://processdayevent.com/

https://twitter.com/ProcessDay

عن ES Consulting:

شركة سعودية متخصصة تقدم الاستشارات والحلول الإدارية بخبرة تزيد عن 10 سنوات، وتمتلك فريقًا من الخبراء والاستشاريين القادرين على تطوير عمل المنظمات وتحسين أدائها عبر حلول مبتكرة ووسائل علمية ومناهج فعالة وبرامج ذكية.

للمزيد من المعلومات:

https://esconsulting.com.sa/