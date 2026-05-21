دبي، الإمارات العربية المتحدة: تأكيداً لمكانتها الريادية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي 502 جائزة مرموقة بين عامي 2015 و2025، منها 344 عالمية و82 إقليمية، و76 جائزة محلية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، والخبرات المتراكمة على مدى عقود، تتصدر الهيئة اليوم 13 مؤشر أداء رئيسي عالمياً في مجالات عملها. وتعكس الجوائز المحلية والعالمية التي تحصل عليها الهيئة رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة التميز، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية. كما تشكل هذه الجوائز حافزاً لفرق العمل في الهيئة لمواصلة مسيرة التميز والريادة، وتؤكد أن استراتيجيتنا القائمة على الاستدامة والابتكار والتحول الرقمي تسير في الاتجاه الصحيح. إن الجوائز التي نحصدها ليست غاية بحد ذاتها، بل نتيجة طبيعية لالتزامنا بتقديم خدمات عالمية المستوى، وتطوير مشاريع ريادية تدعم رؤية دبي في أن تكون المدينة الأكثر استدامة وابتكاراً على مستوى العالم."

وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة تضع المتعامل في صميم أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى تحسين تجربة المتعاملين عبر حلول رقمية متكاملة وخدمات استباقية ذكية، مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يعزز السعادة وجودة الحياة في دبي.

جوائز مرموقة خلال 2025

من بين الجوائز التي حصلت عليها الهيئة في عام 2025، ست جوائز ضمن "جوائز أفضل الأعمال 2025" والتي تعد من أرفع الجوائز في المملكة المتحدة، شملت جائزة "العمل المناخي" عن برنامجها للحد من الانبعاثات الكربونية، وجائزة "أفضل عملية/ منتج مستدام" عن برنامج "نهجي المستدام"، وجائزة "أفضل حملة تسويق رقمي للعام" عن حملتها التسويقية الرقمية المبتكرة الخاصة باكتتاب الهيئة في سوق دبي المالي، وجائزة "أفضل مبادرة فريق" لجهود فريق تخطيط توزيع أحمال شبكة الطاقة. وأفضل ابتكار عن برنامجها الرقمي لتقييم قياسات الانبعاثات التوافقية لأنظمة الطاقة الشمسية الموزعة، وأفضل فريق عن منصة "دراسات" الرقمية التي طورتها الهيئة داخلياً، وتمثل إنجازاً نوعياً في الابتكار الرقمي وتحليل بيانات شبكات الطاقة

وفي جائزة "الإمارات تبتكر"، فازت الهيئة بجائزة أفضل ابتكار في تحقيق الريادة الرقمية عن محطات نقل الكهرباء الرقمية. وفي جائزة "سيل الامريكية لاستدامة الأعمال، فاز مركز الاستدامة والابتكار التابع للهيئة. عن فئة "الريادة في الخدمات المستدامة". وتأكيداً على تميز الهيئة المالي، فاز مجمع حصيان بجوائز من كل من "آي جيه جي جلوبال" و"جلوبال بانكينج آند ماركتس" كأفضل صفقة مالية على مستوى الشرق الأوسط.

كما فازت الهيئة بثلاث جوائز من "براندون هول" الأمريكية، حيث فاز "رماس لأجلك" بالجائزة الفضية كأفضل ابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي للأعمال كما حصد مركز الاستدامة والابتكار التابع للهيئة جائزتين، حيث نال الجائزة الذهبية في فئة "أفضل تطور في التعليم من خلال التكنولوجيا" تقديراً لتميّزه في التعليم الرقمي المرتبط بالاستدامة والمهارات المستقبلية؛ والجائزة الفضية في فئة "أفضل تطور في ابتكارات التأثير الاجتماعي" لدوره في تعزيز التأثير الاجتماعي من خلال الاستدامة والابتكار.

كما فازت الهيئة بجائزتين من جوائز رويترز العالمية لانتقال الطاقة 2025 التي تقدمها وكالة الأنباء العالمية "تومسون رويترز". وحصد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه الهيئة جائزة "إنتاج الطاقة منخفض الكربون"، فيما حصد مركز الاستدامة والابتكار التابع للهيئة جائزة "مناصر انتقال الطاقة"

وحصدت الهيئة خمس جوائز من مجلس السلامة البريطاني لعام 2025، شملت "سيف الشرف في الصحة والسلامة" للمرة الثامنة عشرة، و"جائزة الشرف العالمية في البيئة" للمرة الرابعة عشرة على التوالي، و"درع الشرف" في فئة رفاهية الموظفين للمرة الثانية. كما حصلت الهيئة على جوائز المجلس البريطاني للسلامة كأفضل جهة في قطاع الطاقة والمرافق عن فئتي البيئة والرفاهية للعام الثاني على التوالي.

كما فازت الهيئة بجائزة "أفضل تقنية طاقة مبتكرة للعام - دولة الإمارات" ضمن "جوائز آسيا للطاقة 2025"، إحدى أبرز الجوائز الإقليمية المرموقة في قطاع الطاقة.

