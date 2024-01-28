المنامة، مملكة البحرين: وجه بيت التمويل الكويتي - البحرين التهنئة إلى السيدة نوال إبراهيم طلاق الفائز الثاني بجائزة "لبشارة" الكبرى لعام 2023 بقيمة 500,000 دولار أمريكي ضمن سحوبات حساب التوفير الاستثماري "لبشارة"، وذلك في استقبال أقيم في مودا مول البحرين. كما أعلن البنك عن الفائزين بالجوائز الشهرية الأخرى بما في ذلك 20 جائزة بقيمة إجمالية 20,000 دولار أمريكي و40 جائزة من فئات "لبشارة" الخاصة بقيمة 500 دولار لكل فائز. وحضر الحفل أعضاء من إدارات البنك التنفيذية، كما أشرف على السحب مدققو الحسابات الداخليون والخارجيون للبنك، بوجود ممثل من وزارة الصناعة والتجارة.

وبهذه المناسبة، قال السيد حامد مشعل، مدير تنفيذي - رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي - البحرين: "نتوجه بخالص التهنئة إلى السيدة نوال، صاحبة الحظ السعيد في الفوز بجائزة "لبشارة" الكبرى بقيمة 500,000 دولار. كما نود أن نتوجه أيضًا بالتهنئة إلى باقي الفائزين الكرام لهذا الشهر. ونؤكد أننا في بيت التمويل الكويتي - البحرين نسعى دائمًا إلى البحث عن سبل الارتقاء بتجربة العميل، ويعد حساب التوفير الاستثماري "لبشارة" واحدًا من أهم منتجاتنا العديدة التي تؤكد ذلك."

من جانبها، عبرت السيدة نوال إبراهيم طلاق عن سعادتها قائلة: "إنني أشعر بالسعادة والامتنان للفوز بجائزة "لبشارة" الكبرى بقيمة 500,000 دولار أمريكي. إن الفوز بهذه الجائزة القيّمة كان حلمًا من أحلامي وقد تحول الآن إلى حقيقة واقعة. لذا أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى بيت التمويل الكويتي - البحرين لمساهمته في تحقيق هذا الحلم، كما أشجع الجميع لفتح حساب التوفير الاستثماري "لبشارة" باعتباره طريقة رائعة للتوفير، وفي نفس الوقت يتيح الحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية قيمة. شكرًا بيت التمويل الكويتي - البحرين على هذه التجربة الرائعة."

هذا قد شهد برنامج التوفير الاستثماري "لبشارة" تطورًا جديدًا مع بداية العام الجديد، وذلك مع إطلاق النسخة الجديدة كليًا لحملة حساب لبشارة في 2024.

يمكن لجميع أصحاب حسابات "لبشارة" الاستمتاع بفرص للفوز بمكافآت قيّمة، حيث يمكن للعملاء الحصول على فرصة للدخول في السحب مع كل 50 دينار بحريني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي يتم إيداعها في حساباتهم "لبشارة" لمدة لا تقل عن 30 يومًا. يمكن للعملاء زيادة فرصهم ثلاثة أضعاف للفوز بالجائزة الكبرى عبر زيادة مدة الاستثمار في حساب "لبشارة".

#بياناتشركات

-انتهى-