الدوحة: نظّمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا معرضاً مهنيّاً متميّزاً ضمّ أكثر من 50 شركة وعدد كبير من الطلاّب والخرّيجين. يهدف المعرض الذي امتّد على فترة يومين الى توفير العديد من فرص التوظيف والرعاية ويعطي الزوّار فرصة للتعرّف أكثر الى العالم المهنيّ، والاستفسار عن المهارات الأساسيّة التي يبحث عنها أصحاب العمل واكتشاف الوظائف المتاحة.

واستعداداً للمعرض، نظّم فريق الخدمات المهنيّة في الجامعة دورات تحضيريّة للطلاّب والخرّيجين بهدف تنمية المهارات التي تزيد من فرصهم في الحصول على عمل، وقدّموا نصائح حول كيفيّة إجراء المقابلات وتحسين السيرة الذاتية. وتمّ تخصيص اليوم الأوّل من المعرض المهنيّ للتوعية المهنيّة بحيث قدّم العاملين في شركات مثل ملاحة، شركة نفط الشمال، ألومنيوم قطر، شركة قطر للكيماويات المحدودة، شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، طلبات، أريدُ، الوكالة الوطنيّة للأمن السيبراني، وفودافون من خبرتهم خلال حلقات نقاش مختلفة حول العمل ضمن فريق، المهارات الشخصيّة والمهنيّة، التواصل في مكان العمل، المهارات المستدامة لمكان العمل في المستقبل، أهميّة الكفاءات، تقنيات مقابلة العمل، الرؤية المهنيّة، الأمن السيبراني وتعزيز الحياة المهنيّة. وتمّ تخصيص اليوم الثاني من المعرض المهنيّ للشركات بحيث عرضت كلّ منها خدماتها من خلال جناح خاص بها وتواصلت مع مختلف الزوّار والباحثين عن عمل.

وقد علّق الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على الحدث بالقول: " تقدّم الجامعة نموذجاً أكاديميّاً ناجحاً لكيفيّة تطوير خرّيجين جاهزين للانخراط في سوق العمل. فنحن نعتمد مقاربة تطبيقيّة للتعليم ونتعاون مع شركاءنا وخبراء في المجال الاقتصاديّ لوضع برامج تلبّي احتياجات الاقتصاد لأشخاص مبتكرين وروّاد أعمال وقوى عاملة بمهارات متطوّرة. ومّما لا شكّ فيه أنّ المعرض المهنيّ في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا يشكّل منصّة تساعد أصحاب العمل على استقطاب الكوادر المميّزة ويعطي الفرصة للطلاّب والخرّيجين لإبراز أفضل ما لديهم وحضور الندوات التي تساهم في تطوير مهاراتهم وتنمية معرفتهم. كذلك تضمّ جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا قسماً للخدمات المهنيّة حيث يقدّم المتخصّصين فيه المشورة للطلاّب حول أفضل الطرق للبحث عن عمل وتنمية المهارات المهنيّة المناسبة. وختاماً نوّد أن نشكر كلّ شركائنا على مساهمتهم في إنجاح هذا المعرض، وعلى تقديمهم مئات الفرص المهنيّة. لقد شكّل هذا التعاون دعماً للفئة الشبابيّة وطوّر من قدرتهم على النجاح في سوق عمل تنافسيّ."

سيصبح المعرض المهنيّ في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا محطة سنويّة تشكّل مساحة للطلاّب والخرّيجين وأصحاب العمل للتفاعل والمشاركة واكتشاف عدد كبير من فرص العمل. وسيسلّط الضوء على ثقافة الشركات

وتطلّعات الباحثين عن عمل وتصوّرهم لمسيرتهم المهنيّة. وقد ضمّ المعرض شركات من مختلف القطاعات الاقتصاديّة ومنها المصارف والمال والتكنولوجيا والاتّصالات والهندسة والصحّة وصناعة الغاز والنفط وغيرها.

والجدير بالذكر أنّ جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تقدّم أكثر من 60 برنامجاً في مجالات إدارة الأعمال، الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا الهندسيّة والعلوم الصحيّة. وقد خرّجت الجامعة أكثر من 7500 طالب يساهمون في تلبية حاجات اقتصاد قطر المتنامي. وقد تمّ تطوير هذه البرامج بناءً على معطيات الاقتصاد المحليّ وشركاء الكليّة من مختلف القطاعات، ويتم تدريسها من قبل أساتذة يتمتّعون بخبرة كبيرة في هذا المجال.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً تطبيقيّاً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 60 برنامج بكالوريوس وماجستير تطبيقيّ ودبلوم وشهادات من خلال كليّاتها الأربع وهي: كليّة إدارة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة التكنولوجيا الهندسيّة، وكليّة العلوم الصحية، إضافة الى العديد من البرامج التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تشتهر الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطالب في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. تضمّ الجامعة كفاءات عالميّة في مجالات التعليم والبحوث تساهم في تطوير مهارات الطلاّب، وتؤهّلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر.