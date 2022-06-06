• دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تسلط الضوء على 50 مبادرة رائدة في المدينة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 50 ليوم البيئة العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحتفي مبادرة "دبي للسياحة المستدامة"، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها إحدى وجهات السياحة المستدامة الرائدة عالمياً، بالممارسات المستدامة في جميع أنحاء المدينة للاحتفال بالذكرى الـ 50 ليوم البيئة العالمي.

وتسلط دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بمناسبة يوم البيئة العالمي، الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة للبيئة كـ "منصة عالمية للإلهام بالتغيير الإيجابي"، على 50 من مبادرات المدينة الرائدة في الحفاظ على البيئة والاستدامة ضمن منظومتها السياحية، سواء كانت محميات صحراوية، أو مطاعم أو منشآت فندقية أو مناطق جذب سياحي تحافظ على البيئة، بالإضافة إلى الأنشطة التوعوية والثقافية التي تهتم بهذا المجال.

مبادرات حماية البيئة والطبيعة:

اهتمت دبي بالبيئة ضمن منظومتها المتكاملة، وأوجدت رابطا مشتركا مع الطبيعة. فلطالما كان لدبي اتصال وثيق ومتجانس مع محيطها. فحب الطبيعة وحماية البيئة متأصلة فيها وهو شيء مستمر ويتم تعزيزه والاحتفاء به باستمرار، سواء عبر الممارسات المتنوعة أو المحميات الطبيعية أو رحلات السفاري.

1. مبادرة "دبي تبادر": أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة في منتصف شهر فبراير الماضي، والرامية إلى توعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية، وكذلك إلهامهم لإحداث التغيير المطلوب لبعض الممارسات الخاطئة والتي تؤدي إلى أضرار بالغة للبيئة المحيطة. وكذلك تغيير سلوكهم الاستهلاكي لقوارير المياه البلاستيكية، فضلاً عن إلهام الناس بشكل فعال وإيجابي للحد من استخدام العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وقد تم تثبيت 40 جهازا لتوزيع مياه الشُرب النقية بالمجان في أماكن عامة، توازياً مع التشجيع على تركيب فلاتر مياه في المنازل والمؤسسات والمدارس.

2. استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة: قام المجلس الأعلى للطاقة في دبي بوضع وإطلاق استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 في عام 2011، بهدف تنويع مصادر الطاقة وزيادة حصة الطاقة النظيفة. وتستهدف دبي زيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 29 بالمئة والطلب على الطاقة في الإمارة بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030.

3. محمية دبي الصحراوية: تُعتبر محمية دبي الصحراوية إحدى أكبر المحميات الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تمّ تسييجها لحماية الحيوانات التي تعيش فيها والنباتات التي تنبت في أرضها. وتم إعادة تأهيل الطبيعة عبر التخطيط لها بعناية للحفاظ على البيئة الصحراوية الجميلة.

4. محمية رأس الخور للحياة الفطرية: تقع في الأراضي الرطبة في دبي، والقريبة من المدينة، وهناك عشرات الآلاف من طيور الفلامنجو التي تعيش بها. كما توفر ملاذا واسعا للطيور وكذلك بيئة آمنة للأسماك والثدييات الأخرى للتكاثر.

5. مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف: يهدف المشروع في جميرا إلى رعاية السلاحف المريضة أو الجريحة وحمايتها وإعادة تأهيلها، وإطلاقها إلى بيئتها، وكذلك رفع مستوى الوعي بالأخطار التي تهدّد السلاحف البحرية.

6. إدارة النفايات من إعمار: تهدف مجموعة إعمار إلى الحد من هدر الطعام وانبعاثات الكربون من مخلفات الطعام لتحقيق مستقبل أكثر استدامة في دبي. حيث أنها تبذل جهودا من أجل الحد من هدر الطعام والمياه في مختلف قطاعات الضيافة، وكذلك دعم أفضل الممارسات في المنشآت الفندقية والمطاعم التي تتضمنها مشاريعها.

7. محمية المرموم الصحراوية: تشكل محمية المرموم الصحراوية 10 بالمئة من مساحة دبي الإجمالية وتُعتبر أكبر محمية طبيعية غير مسوّرة في الإمارات العربية المتحدة. تشتهر المحمية بمبادراتها في مجال الاستدامة، كما تزدهر فيها الحياة البرية. تضمّ المحمية أحد أكبر قطعان المها العربية في دبي وأكبر تجمّعات طيور النحام في الإمارات. وهي تغطي مساحة 40 هكتاراً تقريباً من الأرض الخصبة المليئة بالشجيرات.

8. محمية وادي الصفا للحياة الفطرية: يتيح هذا المكان المستدام المحافظة على الحيوانات أن تتجول في موطنها الطبيعي المزدهر.

9. محمية جبل حتا: يعتبر سد حتا مكانا شهيرا للسياح، وموقعا مستداما رائعا، وهو ما يوفر مكانا مثاليا للحياة البرية المحيطة به.

10.زراعة أشجار الغاف: زراعة اشجار الغاف نشاط متاح للجميع يساهم في تعزيز روح الفريق الواحد والمحافظة على البيئة ويكرس حس المسؤولية لدى الجميع تجاه البيئة من خلال القيام بفعاليات وأنشطة مفيدة ومسلية معاً.

الفنادق والمنتجعات المستدامة:

تواصل فنادق دبي اعتمادها للحلول المستدامة والتزامها بالحفاظ على البيئة، تماشياً مع إرشادات مبادرة "دبي للسياحة المستدامة" والانجازات الاستثنائية التي تحققها حكومة دبي في هذا المجال، إذ تحرص العديد من المنتجعات والفنادق في الإمارة على الالتزام بالاستدامة وتحقيق نتائج إيجابية في قطاع الضيافة، فضلاً عن مواكبة أحدث التوجهات في قطاع السياحة، حيث تنفذ فنادق دبي حالياً سلسلةً من متطلبات الاستدامة التي وضعتها دبي للسياحة المستدامة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة دبي الرائدة كوجهةٍ مستدامة.

11.فندق الريتز كارلتون، دبي في جميرا بيتش ريزيدنس - المزرعة العمودية: أطلق فندق الريتز كارلتون، دبي في جميرا بيتش ريزيدنس مزرعة عمودية في إطار جهوده لتعزيز مبادرات الاستدامة، وسعيه لابتكار أطباق محلية مميزة، وتشجيع جميع المطاعم والمقاهي على اعتماد حلول الأمن الغذائي وممارسات الزراعة المتجددة، إضافة إلى تقديم أطباق طازجة للضيوف.

12.فندق أنداز دبي النخلة: يتخذ الفندق الفاخر مزيداً من الخطوات نحو مبادرته للحفاظ على البيئة من خلال اعتماد الزراعة المائية لزراعة منتجاته الخاصة واستخدامها في إعداد الأطباق في مطاعمه واستراحاته المتعددة.

13.المها - المنتجع والنادي الصحي من لاكشري كوليكشِن: يتميز المنتجع والنادي الصحي الصحراوي بمنهجية استدامة فريدة، حيث يعمل على الحفاظ على المحمية الصحراوية التي يقع فيها من خلال إعادة إدخال الحيوانات الأصلية إلى المنطقة، وحماية النباتات المحلية من رعي الإبل والماعز والحمير.

14.منتجع جيه إيه ريزورت: يُعد فندق ومنتجع جيه إيه ريزورت إحدى الوجهات الرائدة في مبادرة دبي تبادر للاستدامة، حيث يستخدم عبوات مياه قابلة لإعادة التعبئة في محطات المياه المنتشرة في مرافق المنتجع.

15.فندق ماندارين أورينتال جميرا: يتميز الفندق الفاخر بمكانةٍ رائدة في قطاع الفنادق بفضل مبادراته الصديقة للبيئة، وخصوصاً ممارساتهم المستدامة في مجال المشتريات، وحرصهم على مراعاة التأثيرات الاجتماعية والبيئية في جميع قرارات الشراء الخاصة بهم.

16.فندق سوفيتل ذا أوبيليسك: يُعد الفندق الشهير في المدينة الطبية إحدى الوجهات الرئيسية المشاركة في مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، حيث يهدف إلى إلهام الجهات الفاعلة إلى إجراء تغييرات إيجابية في قطاع الضيافة والمحافظة على البيئة.

17.فندق والدورف أستوريا النخلة: يركز الفندق على جهود الاستدامة من خلال دعوة الضيوف لحضور حملة تنظيف الشاطئ، للوفاء بالتزامه بالعمل البيئي وزيادة وعي الضيوف باعتماد الممارسات الجيدة وتجنب رمي القمامة. كما يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على شاطئ نظيف من خلال تجنب الاعتماد على المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

18.فندق والدورف أستوريا في مركز دبي المالي العالمي: ينظم الفندق الفاخر الواقع في مركز دبي المالي العالمي نشاطاً لزراعة أشجار القرم في محمية الزوراء الطبيعية في عجمان احتفالاً بيوم البيئة العالمي، والمساهمة في تعزيز ازدهار النظام البيئي في الإمارات، تحت شعار "العيش المستدام بتناغم مع الطبيعة".

19.فندق ومنتجعات بولغري: يوفر الفندق لضيوفه الرفاهية من منظور مستدام وفقاً لأفضل الممارسات في مجال التصميم المستدام، والتي أقرّها نظام (BREEAM) الرائد في مجال التقييم البيئي وإنشاء المباني.

20.فندق راديسون بلو خور دبي: حصل هذا الفندق على شهادة اعتماد جرين جلوب لالتزامه بالعديد من المبادرات المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك إعادة التدوير والحفاظ على المياه والكهرباء وإدارة مخلفات الطعام وغيرها.

تجارب الطعام المستدامة

يشهد قطاع المأكولات في دبي تطوراً سريعاً ويسعى باستمرار لتكريس الاستدامة من خلال اعتماد تحديثات تقنية واسعة النطاق في مجال الزراعة وإدارة مخلفات الطعام. وتتجه معظم المطاعم في دبي نحو استخدام المكونات من مصادر محلية للوفاء بالتزاماتها في مجال الاستدامة وتقديم تجارب أكثر أصالة للضيوف.

21.بوكا: يقوم المطعم الأوروبي العصري بتحضير أطباقه من المكونات المزروعة محلياً ويسلط الضوء على الإمكانات الزراعية في الدولة، كما يشتري اللحوم والأسماك من موردين محليين، ويعتمد ممارسات تقوم على الابتكار والاستدامة.

22.آربيان تي هاوس: يتميز هذا المطعم بالأصالة والعراقة وينقل ضيوفه في رحلة إلى الماضي من خلال الأطباق الإماراتية التقليدية والمستوحاة من الوصفات العائلية باستخدام أفضل المكونات المحلية، ليساهم بدورٍ مهم في الحفاظ على التراث والمأكولات الإماراتية.

23.كاسيت: يتميز المطعم الصديق للبيئة بأدنى مستويات مخلفات الطعام من خلال استخدام جميع المكونات لإنتاج منتجات بديلة، مثل الصلصات والعصائر والحساء.

24.ريف جابانيز كوشياكي: تأسس المطعم على يد الشيف الشهير ريف عثمان المقيم في دبي، وهو أحد أكبر المناصرين للاستدامة في قطاع الضيافة. ويولي المطعم أهميةً كبيرة لتقليل النفايات المائية والبلاستيكية من خلال توفير قشات شرب معدنية للضيوف، بالإضافة إلى عبوات زجاجية تحتوي على مياه مفلترة وفوارة.

25.ذا سام أوف أس: يولي المقهى الأصيل والأنيق البيئة أهمية قصوى، ويقدم أطباقاً محلية خاصة تضم تشكيلةً واسعة من المأكولات النباتية. ويعتمد المطعم أفضل الممارسات في القطاع بالتركيز على تقليل مخلفات الطعام إلى الحد الأدنى.

26.ون لايف كيتشن: يركز المطعم على تقديم المأكولات الصحية وتكريس ممارسات الاستدامة، حيث يستخدم زجاجات وأواني فخارية قابلة لإعادة الاستخدام ومكونات محلية لضمان تقليل البصمة الكربونية.

27.مقهى ساندرسون: يعتمد المقهى الأنيق على الموردين المحليين لتزويده بالمكونات اللازمة لإعداد الأطباق الصحية، ويتطلع إلى الابتكار المستمر لتحقيق الحد الأدنى من مخلفات المياه والطعام.

28.سيفا: يقدم سيفا قائمةً من الأطباق النباتية في أجواء طبيعية هادئة. ويتمثل سعيه نحو تحقيق الاستدامة في تركيزه على تقديم المأكولات النباتية.

29.وايلد آند ذا مون: يتميز المقهى بتصميمه الفريد، وتتألف أطباقه من مكوّنات محلية وموسمية وعضوية موثوقة، وتشمل قائمته مأكولات طازجة وغنية، ما يعكس التزام المقهى برسالته الأساسية والمتمحورة حول الاستدامة.

30.لوي: يفخر مطعم لوي بحصوله على جائزة المطعم المستدام ضمن جوائز أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجهوده المستمرة في الحد من المخلفات والتركيز على استخدام المكونات التي يتم إنتاجها محلياً.

مراكز الاستجمام والصحة المستدامة:

تضم دبي العديد من مراكز الاستجمام والصحة واللياقة البدنية للسكان والزوار على حد سواء، والتي تشجع على تعزيز الأنشطة البيئية والمستدامة. وتقدم هذه المراكز معدات رياضية مصنعة من مواد معاد تدويرها، وتوفر باقةً من علاجات السبا والوجبات الخفيفة من مصادر موثوقة ومكونات مستدامة.

31.مركز ذا هندريد للياقة البدنية: يوفر المركز الصحي الفاخر والواقع في منطقة جميرا 1، باقةً متنوعة من العلاجات باستخدام منتجات محلية دون مخلفات، وعلاجات طبيعية تساعد على تحسين الصحة الذهنية والجسدية.

32.سي سولت سبا: يقع المركز المخصص للسيدات في المدينة المستدامة، ويستخدم أدوات بحرية طبيعية تتميز بفعالية قوية لتقديم العلاجات وسط أجواء تساعد على الاسترخاء، كما يمنح عملاءه راحةً ذهنية وجسدية مع التركيز على حماية البيئة من خلال استخدام مكونات بحرية من مصادر مستدامة.

33.تجارب اليوغا في أورا سكاي بول: توفر الوجهة لعشاق الصحة والمهتمين بالاستدامة في دبي مكاناً مثالياً للاستمتاع بنشاط مستدام والاسترخاء في برج ذا بالم تاور، حيث تقدم العديد من الخيارات النباتية على الفطور مع الالتزام بالحد الأدنى من المخلفات.

34.ذا لايت هاوس ريتريت نادي لياقة الجزيرة الحمراء: يقدم المنتجع المميز من موقعه بالقرب من المدينة والمحاط بالمساحات الصحراوية مجموعةً من العلاجات وجلسات التدريب والتأمل واليوغا مع الحرص على اعتماد ممارسات مستدامة.

35.مخيّم سونارا: يجمع الملاذ الصحراوي الفاخر بين أقصى درجات الفخامة والاستدامة، حيث يقدم عروضاً ترفيهية مستوحاة من تقاليد البدو ويستخدم مكونات محلية ومعدات تقليدية مستدامة بالكامل.

36.حمام سلطانة سبا دبي: يوفر هذا الحمام العربي التقليدي في منطقة الوصل منتهى الراحة لضيوفه، ويشكل وجهةً مثالية لغسل وتنظيف الجسم وتنشيط القدرات الذهنية، حيث يعتمد ممارسات جديدة ومبتكرة لحماية البيئة وتوفير التجارب الفاخرة.

37.بالانس ويل بيينج 360: يقدم المنتجع الصحي من موقعه في الواحة مول أسلوباً صحياً ملائماً لتحديات القرن الحادي والعشرين، ويحرص على اتباع معايير الاستدامة في كل خدماته ليتيح لعملائه اختبار أسلوب حياة صحي وفعال بطرقٍ طبيعية مستدامة.

38.سمارت ولنس للتجميل: يتميز المنتجع الصحي في منطقة الخليج التجاري بتقديم علاجاتٍ مستدامة باستخدام مكونات نباتية وخالية من المنتجات المختبرة على الحيوانات، ويعد خياراً مثالياً للاسترخاء والعناية بالجمال.

39.سبا إنتركونتيننتال: تتيح الوجهة المميزة فرصة التواصل مع الطبيعة بفضل جلسات تغطية الجسم بمستحضرات طبيعية خالية من المواد الكيماوية، وجلسات ترميم البشرة بالسكر. كما تقدم علاجاتٍ رائدة باستخدام منتجات علامة جست بيور الطبيعية والمستدامة.

40.لايم سبا: يقع المنتجع الصحي في نادي ديزرت بالم بولو كلوب، ويتميز بأجواءٍ حيوية ومريحة، كما يوفر علاجاتٍ مستدامة وطبيعية تتسم بخصائص فعالة ولطيفة على البشرة.

مراكز ثقافية مستدامة:

تضم دبي العديد من المرافق الترفيهية الغنية بالأنشطة الثقافية، والتي تحتفي بتاريخ الإمارة العريق في مجال الاستدامة وتهدف إلى ترسيخ مكانتها كوجهةٍ رائدة تسعى إلى تحقيق مستقبل مستدام. وتقدم الإمارة مجموعةً من التجارب الثقافية والتعليمية المستدامة، من الجولات السياحية في المدينة القديمة إلى المعارض التي تبعث الإلهام في نفوس ضيوفها.

41.متحف المستقبل: يشكل المتحف الجديد والمذهل إضافةً مميزة لمعالم دبي، ويعكس رؤية دبي في بناء مستقبل مستدام يرسم ملامح مستقبل الإمارة.

42.متحف الشندغة: يسلط المتحف المميز بإطلالته على خور دبي الضوء على دبي القديمة وحياة سكان الإمارة في الماضي وممارساتهم المستدامة.

43.ممارسات شركة ماجد الفطيم الرائدة في مجال التصاميم الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة: تهدف الشركة من خلال مرافقها ووجهاتها الترفيهية العديدة على امتداد الإمارات إلى اعتماد حلول مستدامة من خلال بناء نظام تصنيف يقيّم التصاميم والمباني وجميع عمليات التشغيل اعتماداً على ممارسات الاستدامة المعتمدة ومدى فعاليتها في تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

44.مسار القدرة للدراجات الهوائية: يبلغ طول المسار 86 كيلومتراً وسط محمية دبي الصحراوية، ويُعد من أشهر الوجهات التي يقصدها عشاق المغامرة، ويشكل خياراً مستداماً للاستمتاع بالجمال الطبيعي للصحراء ومشاهدة الحيوانات البرية المحلية.

45.المدينة المستدامة في دبي: تقدم هذه المدينة الرائدة والغنية بثقافة الاستدامة مثالاً رائعاً عن الممارسات المستدامة، حيث توفر العديد من الأنشطة في الهواء الطلق وتحتضن مجموعةً من محميات الحيوانات والحدائق والمسطحات المائية الصغيرة.

46.رحلات السفاري في الصحراء: يمكن للزوار والسكان في دبي الاستمتاع بالإطلالات الخلابة على الصحراء العربية والتواصل مع الطبيعة بفضل العديد من رحلات السفاري الصحراوية المستدامة إلى المناطق المحيطة بالإمارة.

47.رحلات قوارب الداو في مرسى دبي: تقدم قوارب الداو التقليدية عروضاً ترفيهيةً حية مع موائد مفتوحة من المأكولات وسط إطلالات خلابة على المرسى، مع التركيز على عمليات تشغيل مستدامة، كما تشكل خياراً مثالياً للاستمتاع بالأنشطة الصديقة للبيئة.

48.حديقة مشرف الوطنية: تتيح وجهة الاستدامة الرائدة لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بيوم هادئ ومشاهدة الطيور الجميلة والحيوانات البرية المحلية مجاناً.

49.ذا جرين بلانيت: توفر الوجهة الداخلية المميزة بمحميتها الواسعة من أشجار الغابات الاستوائية الممطرة الكثير من الأنشطة الممتعة، وتتيح لزوارها اكتشاف الغابة المطيرة بأسلوب مستدام وشيّق.

50.مسار التنزه في قرية حتا: تحيط العديد من مسارات المشي الشهيرة عالمياً بإمارة دبي، وتحديداً في قرية حتا، التي تعد وجهةً مثالية للاستمتاع بالطبيعة المذهلة خارج الإمارة وتمضية وقت ممتع ومستدام بالكامل.

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