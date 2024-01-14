مسقط: في إطار سعيه المستمر لتوفير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة لعملائه، تعاون البنك الأهلي مع تطبيق "طلبات" أحد شركات التوصيل الرائدة في الوطن العربي، ليقدم خصم حصري يصل لغاية 50% لحاملي البطاقات الائتمانية، ويعتبر العرض سارياً اعتبارًا من 15 وحتى 17 يناير من عام 2024م.

وتماشياً مع نهج البنك الاستراتيجي كشريكاً في التميز، يأتي هذا العرض ضمن نهجه لتسهيل وصولهم إلى مجموعة شاملة من منتجاته وخدماته المصرفية المميزة. ويشمل العرض حاملي البطاقات الائتمانية من البنك الأهلي وحاملي البطاقات الائتمانية من الأهلي الإسلامي أيضًا.

وفي هذا الصدد، قال الفاضل منير البلوشي، مساعد المدير العام- رئيس إدارة الفروع في البنك الأهلي، "نحرص على التواصل مع عملائنا باستمرار وأخذ ملاحظاتهم واقتراحاتهم بعين الاعتبار، كما نعمل على دراسة توجهات السوق باستمرار، وانعكس ذلك جليا في جملة من المبادرات والعروض التي قمنا بإطلاقها خلال الفترات الماضية. يأتي هذا العرض الجديد الذي يستهدف فئة حاملي البطاقات الائتمانية من البنك الأهلي إدراكا منا بأهمية مواكبة احتياجاتهم ونمط حياتهم؛ حيث يشهد العالم حاليا تحولاً ملحوظاً نحو الخدمات الرقمية التي تضمن للمستخدم الأمن وانخفاض التكلفة وسرعة الإنجاز."

ويجدر بالذكر أن البنك الأهلي قد تعاون سابقًا مع تطبيق طلبات لتوفير تجربة سلسة ومجزية للعملاء الذين يفضلون التسوق عبر التطبيق، وإتمام مشترياتهم بسرعة وسهولة.

وأضاف البلوشي قائلاً، " نبذل كافة الجهود في البنك الأهلي لتقديم منتجات وخدمات تعزز القيمة المضافة للعملاء، ومع هذا العرض الحصري سيتمتع العملاء بمزايا مثرية ترتقي بتجربتهم المصرفية. ونتطلع للمزيد من العروض والشراكات الهادفة مستقبلاً، مع حرصنا على تقديم المزيد من العروض القيمة لعملائنا، شاكرين ثقتهم واعتمادهم على البنك الأهلي كالشريك الموثوق للتميز."

يقدم البنك الأهلي محفظة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة لعملائه المميزين، ويسعى جاهداً لتعزيز تجربة العملاء عبر تقديم قيمة مضافة منقطعة النظير.

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