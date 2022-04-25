حصلت شركة سنشري فاينانشال، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية في المنطقة، على جائزة Great Place to Work® أو جائزة أفضل مكان للعمل، وهذا بفضل عملها الاستثنائي لتعزيز ثقافة تضع رفاهية الموظفين في صميمها. وحصلت الشركة على المركز الثالث ما بين 50 شركة متوسطة وصغيرة، ويعتبر هذا انجازاً كبيراً، حيث أن الشركة هي الوحيدة التي تعمل في قطاع الخدمات المالية الذي يتسم بالضغط الشديد التي حققت أحد المراكز الثلاثة الأولى.

وتبذل شركة سنشري فاينانشال مجهودات كبيرة لتأثيث بيئة عمل وثقافة تعتمد على الثقة والأداء العالي، وكانت تصدر أخبارًا حول كونها أفضل أماكن العمل في الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات القليلة الماضية. ونجحت الشركة هذا العام في تحسين مركزها لتحصل على المركز الثالث كأفضل مكان للعمل في الإمارات العربية المتحدة. وكان على المؤسسات التي أدرجت في القائمة هذا العام أن تعمل بجدية للحفاظ على رفاهية وصحة وسلامة الموظفين في مرحلة ما بعد الوباء. وتشتهر شركة سنشري فاينانشال على الدوام باستثمارها في موظفيها مما سمح لهم بالنمو من خلال تأسيس ثقافة الثقة مع التواصل المستمر ما بين الموظفين والمؤسسات مما جعل الموظفون يشعرون بالعناية وأنه يتم الاستماع لطلباتهم.

وتفهم الشركة أهمية تعزيز ودعم معنويات الموظفين وأسست برامج رائعة لتقديم الدعم اللازم للعاملين ومساعدتهم في رحلتهم للنمو. وتهتم الشركة بأفضل الممارسات بالإضافة إلى المبادرات المختلفة للموظفين في كل المستويات مع إيمان راسخ ببناء مؤسسة تدفعها أعلى معايير الأداء. ويتضمن هذا الاشراك الأفضل للموظفين في مختلف الجوانب والتنوع والشمولية والتقديرات والتكريم، وعلاقات الموظفين المختلفة والضمان الاجتماعي، وتواجد فرص للنمو والتقدم في المسار الوظيفي. حيث تحرص الشركة على باستمرار على دعم الموظفين ومساندتهم.

وقال السيد بال كريشين، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سنشري فاينانشال، "في مرحلة تتسم بالتحول حيث يتعافى الاقتصاد من آثار الوباء، نشعر بالامتنان لكوننا بين أفضل ثلاثة أماكن للعمل في قائمة Great Place to Work®، ينجح فريق عمل الإدارة في الشركة في فهم كيف يفكر ويشعر الموظفون واستطعنا تأسيس ثقافة تتسم بالشفافية حيث يتم وضع كل احتياجات الموظفين في الاعتبار لمساعدتهم على التميز. إن الثقة والاحترام المتبادل وفهم قيود بعضنا البعض هو ما يجعلنا نستثمر في نمو مؤسستنا، ونقوم بذلك من خلال التوجيه والتطوير المستمر للمهارات حتى نتمكن جميعًا من الازدهار والتقدم معاً، ونحن سعداء برؤية إحساس الانتماء العالي لدى موظفينا ونعدهم ببيئة عمل تتمحور حول الموظفين في الحاضر والمستقبل."

إن "غريت بليس تو وورك" هي شركة استشارات وتدريبات وبحوث دولية وتعمل على تحديد أفضل أماكن العمل وتقديرها، وكانت الشركة قد أعلنت عن قائمة أفضل أماكن العمل في الإمارات العربية المتحدة في 2022، وتكرم تلك القائمة أفضل 50 شركة في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

#بياناتشركات

- انتهى -