مسقط: تشارك أوكيو ـ المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة ـ في القمة الدولية للصحة المهنية، والتي تقام تحت شعار (نحو التميز الصحي المستدام في بيئة العمل)، وذلك من 4 - 7 فبراير 2024م في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، حيث تهدف القمة في نسختها الأولى إلى تأسيس منبر عالمي للصحة المهنية في المنطقة، وذلك من خلال استعراض أفضل الممارسات وأحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الصحة المهنية والصحة الصناعية. وتسعى الفعالية لجمع قادة ومهنيين في مجال الصحة المهنية من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمعارف، بما يساهم في تعزيز حماية العمال وتحسين بيئة العمل. ويسلط المؤتمر الضوء على جهود سلطنة عمان ودورها الحيوي في هذا الجانب على المستوى الإقليمي والعالمي. وتقام القمة بمشاركة نحو 50 شركة ومنظمة محلية وعالمية، فضلًا عن مشاركة عدد من الخبراء والمختصين بمجال الصحة المهنية.

تأتي مشاركة أوكيو في إطار التزام المجموعة بتعزيز الاهتمام بالصحة المهنية، وتبني أفضل الممارسات في هذا الجانب حيث تشارك أوكيو كراع ماسي للقمة، ويشارك أربعة من موظفيها المختصين في اللجنة الفنية التي تختص بالإشراف على البرنامج الفني، وتقييم الأوراق ومراجعتها، وتنظيم العروض التقديمية المقدمة في المؤتمر. فيما يشارك مختصون من أوكيو في تقديم حلقة عمل حول الصحة الصناعية للتعريف بالمخاطر وتقييمها في الممارسة العملية وذلك بهدف تطوير فهم شامل للصحة الصناعية وتزويد المشاركين بتقنيات التعرف على المخاطر وبناء الكفاءة في تقييم المخاطر وتعزيز التطبيق العملي من خلال دراسة الحالات، وتسهيل تبادل المعرفة والتواصل والاطلاع على الاتجاهات والتقنيات الناشئة.

وتشارك أوكيو أيضًا في المعرض الذي سيقام على هامش القمة، حيث تستعرض مبادرات الصحة المهنية والصناعية واستراتيجيتها في هذا الصدد، والتي تتمحور حول ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل في تعزيز الصحة، والوقاية من الأمراض المهنية، والتعافي الصحي.

الجدير بالذكر أن أوكيو تطبق المعايير الوطنية والدولية للصحة والسلامة المهنية في مختلف أصولها لتفادي الحوادث والمخاطر التي قد تهدد سلامة وصحة الموظفين، وحفاظًا على أصول المؤسسات، وحمايةً للبيئة، وضمانًا لاستمرارية الأعمال. كما تولي أوكيو أهمية قصوى للصحة المهنية في بيئة العمل، وتطبيق الاشتراطات والمعايير الوطنية والدولية، مع التزامها التام بالضوابط واللوائح المعتمدة والمطلوبة. وتعد أوكيو شريكًا أساسيًا في تعزيز الصحة المهنية على مستوى سلطنة عُمان، وهو ما يعزز من نشر هذه الثقافة في مختلف المجالات بشكل عام وفي قطاع النفط والغاز بشكل خاص. كذلك فإن مجال السلامة المهنية في أوكيو يعد أحد المقاييس الأساسية للأداء التي يتم تقييم أداء المجموعة بشكل دوري على ضوئها ويبرهن على التزام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في هذا الجانب، وهو ما ينعكس إيجابًا على جميع عملياتها داخليًا وخارجيًا.

وتترجم أوكيو الالتزامات المتعلقة بالصحة والسلامة باعتماد لائحة السياسة العامة الصحة المهنية والسلامة والبيئة، التي تُعدُ المرجع الرئيسي لجميع اللوائح الداخلية والإجراءات المعتمدة للأعمال المنفذة لتخفيف المخاطر إلى مستوى معقول وآمن. كما تلتزم المجموعة بتدريب وتأهيل موظفيها في مجال الصحة والسلامة على جميع المستويات بدايةً من الإدارة التنفيذية إلى الموظفين والعاملين في الخطوط الأولية في أماكن العمل، مما يعزز كفاءة العمليات ويوطد قوة المجموعة محليًا وعالميًا، حيث بلغت الساعات التدريبية في مجال الصحة والسلامة المهنية أكثر من 10.532 ساعة في مجالات الصحة والسلامة المهنية.

حول أوكيو

أوكيو شركة عالمية متكاملة تعمل في مجال الطاقة والبتروكيماويات، تأصلت جذورها في سلطنة عمان وتتمتع بحضور قوي في 17 دولة، تشكلت في أواخر 2019 نتيجة لاندماج تسع شركات تحت مظلة واحدة، وتسعى لتحقيق الاستدامة والتميز في جميع أعمالها التي تغطي سلسلة القيمة الكاملة في قطاع الهيدروكربونات؛ بدءًا من الاستكشاف والإنتاج مروراً بالنقل والتخزين والمصافي والبتروكيماويات وصولاً إلى المنتجات النهائية وتوزيعها وتسويقها في أكثر من 70 دولة حول العالم.

وتشكل وحدة أعمال الطاقة البديلة حجر الزاوية في جهود تعزيز مكانة أوكيو كشركة طاقةٍ رائدة ومتكاملة ومستدامة تشق طريقها بثباتٍ نحو تحقيق نموٍ مستدام على المدى الطويل. وتعتمد وحدة الطاقة البديلة في أوكيو على ثلاث ركائز أساسية: كفاءة الطاقة، والطاقة النظيفة، والجزيئات منخفضة الكربون.

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