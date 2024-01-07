تداول السعودية تطلق مؤشر "تاسي50" اعتباراً من تاريخ 7 يناير 2024

إطلاق المؤشر الذي يتم احتسابه بشكل فوري يعزز هدف تداول السعودية المتمثل في تمكين المستثمرين من تقييم أداء المنتجات الاستثمارية بشكل أفضل في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية – 7 يناير 2024: أعلنت تداول السعودية عن إطلاق مؤشر "تاسي50"، الذي يرصد أداء أكبر 50 شركة مدرجة في تداول السعودية من حيث إجمالي القيمة السوقية. ويتم احتساب هذا المؤشر بشكل فوري، كما أنه يرصد أسهم أكبر الشركات على مستوى السوق.

ويضم المؤشر أكبر 50 شركة مدرجة في تداول السعودية من حيث إجمالي القيمة السوقية، والتي تحقق نسبة 5% على الأقل لمعدل قيمة الأسهم المتداولة إلى إجمالي القيمة السوقية، الأمر الذي يضمن رصد أداء مجموعة من أكبر الشركات على مستوى السوق. ويقدم هذا المؤشر نظرة شاملة وفورية عن أداء السوق للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، ويعتبر بمثابة أداة مهمة يمكن أن تساعد في تطوير المنتجات المالية وتعزيز استراتيجيات إدارة المخاطر.

وفي هذا السياق، قال محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية: "يعد طرح مؤشر ’تاسي50‘ إنجازاً مهماً للسوق المالية السعودية باعتباره يقدم للمستثمرين نظرة شاملة عن أداء أكبر 50 شركة مدرجة في تداول السعودية من حيث إجمالي القيمة السوقية. ويوفر هذا المؤشر الجديد مقاييس مرجعية للمنتجات الاستثمارية، مما يسهم في تمكين المستثمرين من متابعة وتقييم أداء السوق بناء على معايير محددة. كما يتيح هذا المؤشر للمستثمرين المحليين والأجانب إمكانية الاستفادة من النمو المستمر والفرص المتنوعة التي توفرها السوق المالية السعودية، مما يساهم في مواصلة مسيرة النمو والتقدم التي يشهدها الاقتصاد السعودي".

يأتي إطلاق مؤشر "تاسي50" بعد قيام تداول السعودية بإطلاق مؤشرات حجم الشركات والطروحات الأولية في سبتمبر 2023. وتوفر مؤشرات تداول لحجم الشركات للمستثمرين مقاييس مرجعية لتوسيع نطاق استراتيجياتهم الاستثمارية والاستفادة من الفرص التي توفرها السوق، بينما يقدم مؤشر تداول للطروحات الأولية للمستثمرين مقاييس مرجعية لتقييم أداء الشركات المدرجة في السوق الرئيسية خلال السنوات الخمس الماضية، كما يوفر لهم فرصة فريدة للاستثمار في شركات جديدة وسريعة النمو.

ويعد إطلاق مؤشر "تاسي50" ومؤشرات حجم الشركات، والطروحات الأولية بمثابة خطوة بالغة الأهمية في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030.

للمزيد من المعلومات حول مؤشر "تاسي50"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لتداول السعودية

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نبذة عن شركة تداول السعودية:

تعدّ "تداول السعودية" الجهة الوحيدة المصرّح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج الأوراق المالية وتداولها. وتحتل "تداول السعودية" المرتبة التاسعة كأكبر سوق مالية بين الأسواق المالية الـ 67 الأعضاء في الاتحاد الدولي للبورصات، كما تصنّف كالسوق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، وثالث أكبر سوق مالية بين نظيراتها في الأسواق الناشئة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.saudiexchange.sa.