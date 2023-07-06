الإمارات تتصدر القائمة عبر 20 شركة تتخذ من الدولة مقرًا لها، يليها لبنان بـ10 شركات، ومصر بـ7 شركات.

تهيمن شركات الموضة والأزياء على القائمة بنسبة 60%.

الدوحة:كشفت فوربس الشرق الأوسط عن النسخة الخامسة من قائمتها المنتظرة "50 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية" لعام 2023. وتسلط القائمة الضوء على مجموعة من سيدات الأعمال الملهمات صاحبات الرؤى اللاتي يقمن بإعادة تعريف مشهد الموضة والأزياء، والتجميل، والمجوهرات، والإكسسوارات، والأحذية، والعطور. بفضل موهبتهن المتفردة، وعزيمتهن القوية، وشغفهن المُلهِم بمهنتهن، أصبحت هؤلاء القائدات رموزًا للنجاح، حيث تجذب علاماتهن التجارية الأنظار من جميع أنحاء العالم.

تعكس القائمة الجرأة والإبداع اللامحدود لهؤلاء السيدات الاستثنائيات. ومن خلال عملية تقييم شاملة،، صنفت فوربس الشرق الأوسط سيدات القائمة اعتمادًا على عدة معايير، منها: التأثير، والابتكار، والتغطية الإعلامية، والمشاهير الذين دعموا العلامة التجارية.

تهيمن شركات الموضة والأزياء على القائمة بـ30 مشاركة، تليها 8 علامات تجارية في مجال التجميل، و5 علامات تجارية للمجوهرات. وتضم القائمة سيدات أعمال من 21 جنسية مختلفة، تتصدرهن المصريات واللبنانيات بواقع 14 سيدة لكل منهما، تليهن 4 سعوديات. وتتصدر الإمارات القائمة عبر 20 شركة تتخذ من الدولة مقرًا لها، يليها لبنان بـ10 شركات، ومصر بـ7 شركات.

وقد ركزنا هذا العام على المؤسِّسات من أصول عربية، ممن أنشأن علامات تجارية ناجحة خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذ ضمت القائمة 3 علامات تجارية مقرها المملكة المتحدة، وعلامة تجارية واحدة مقرها أميركا، تنتمي مؤسِّساتها إلى أصول عربية.

في حين تتصدر هدى قطان، الشريكة المؤسسة لـ (Huda Beauty) القائمة للعام الخامس على التوالي، بصافي ثروة قدره 400 مليون دولار في مايو/ أيار 2023، حسب فوربس. تليها في المركز الثاني ريان السليماني من علامة (Atelier Zuhra)، ثم مصممة الأزياء سلمى بنعمر، مؤسسة (SELMA BENOMAR) في المركز الثالث.

وتعد شركة المجوهرات المصرية (Azza Fahmy Jewellery) أقدم علامة تجارية تم تأسيسها ضمن التصنيف، إذ أسست في عام 1969. في حين تعد العلامة التجارية لملابس السباحة التي أسستها هادية غالب (Hadia Ghaleb Label) أحدث شركة تم تأسيسها بين شركات القائمة، فقد أطلقتها في عام 2022.

أقوى 5 سيدات صنعن علامات تجارية شرق أوسطية لعام 2023

1- هدى قطان

العلامة التجارية: Huda Beauty

القطاع: التجميل

تاريخ التأسيس: 2013

الجنسية: عراقية أميركية

المقر الرئيسي: الإمارات

2- ريان السليماني

العلامة التجارية: Atelier Zuhra

القطاع: الموضة والأزياء

تاريخ التأسيس: 2015

الجنسية: عمانية

المقر الرئيسي: الإمارات وعمان

3- سلمى بنعمر

العلامة التجارية: SELMA BENOMAR

القطاع: الموضة والأزياء

تاريخ التأسيس: 2012

الجنسية: مغربية فرنسية

المقر الرئيسي: الإمارات

4- هند السبتي

العلامة التجارية: whind

القطاع: التجميل

تاريخ التأسيس: 2021

الجنسية: مغربية

المقر الرئيسي: المملكة المتحدة

5- منى العباسي

العلامة التجارية: Izil Beauty

القطاع: التجميل

تاريخ التأسيس: 2012

الجنسية: مغربية

المقر الرئيسي: الإمارات

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