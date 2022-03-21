دينا عبد الفتاح: القمة توسع نطاق اختيار السيدات المُكرمات من قطاعات مجتمعية متنوعة عرفانًا بدورها في شتى المجالات

القاهرة: تعلن "قمة مصر للأفضل" قائمتها السنوية لأكثر 50 سيدة تأثيرًا في مصر عن عام 2021، وذلك خلال فعاليات الدورة السابعة للقمة المُقرر انعقادها في 26 مارس الجاري، للاحتفال بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في المجالات المتعددة، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



يُقام حفل "قمة مصر للأفضل" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعنوان "الجمهورية الجديدة - قصة الإنجاز والعمل"، وتستهدف القمة الاحتفال بالإنجازات التي حققتها الدولة عبر تكريم الأفضل في القطاعات المختلفة، من خلال تكريم أبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة، بالإضافة إلى تكريم أفضل 100 شركة في السوق المصرية لعام 2021 (مقيدة في البورصة)، وذلك برعاية ومشاركة حكومية موسعة، تتمثل في حضور عدد كبير من الوزراء وقيادات الدولة وصانعي القرارات والسياسات، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين من كبرى شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى مسئولي المنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين.



وفي هذا الصدد؛ أكدت الإعلامية دينا عبد الفتاح رئيس "قمة مصر للأفضل": "إن المرأة المصرية عظمت من نجاحاتها وإسهاماتها في المجتمع خلال فترة حكم الرئيس السيسي أكثر من أي وقتٍ مضى، لما وفره الرئيس من دعم غير محدود مكنها من تحقيق هذا الدور على أكمل وجه وفي كافة القطاعات، ونحن نستهدف من خلال هذا الحفل استكمال دورنا المساند للدولة في عملية تمكين المرأة من خلال التركيز على النجاحات التي حققتها في المجالات المختلفة، وتكريم النماذج المشرفة التي تكون قدوة لباقي سيدات المجتمع كلاً في مجاله، بما يسلط الضوء على إنجازات المرأة ويعزز من دورها في عملية التنمية المستدامة."



وأضافت أن "قمة مصر للأفضل" قامت بتوسيع نطاق اختيار السيدات المُكرمات لتتضمن القائمة قطاعات مجتمعية متنوعة إلى جانب قطاعي الاقتصاد والأعمال، وذلك عرفانًا بدورها الهام في شتى المجالات، لتؤكد القمة على ريادتها كمصدر معتمد لتصنيف أبرز 50 سيدة تأثيرًا في مصر سنويًا تحت رعاية الحكومة، وذلك وفقًا لمجموعة من المعايير العلمية التي تقيس حجم النشاط والإنجاز اللاتي قدمتهن للدولة خلال العام الماضي.



ومن المقرر تسليم التكريم للسيدات من مجموعة من السادة الوزراء المشاركين في الاحتفالية في تقليد سنوي، يدل على مدى الثقة في عملية الاختيار التي تخضع لمعايير دقيقة وعلمية، مما يدفع سنويًا بدخول قائمة الـ 50 سيدة المختارين في أعمال مجتمعية ومبادرات شاملة تستهدف تعزيز دور المرأة المصرية العملي والمهني، وذلك بإشراف مباشر من مجموعة من الوزيرات في الحكومة والعديد من القيادات النسائية الشهيرة.



جدير بالذكر أن القمة تستهدف تكريم فئات متعددة خلال فعاليات الحفل، والتي كان لها أثر إيجابي ملحوظ على الاقتصاد القومي خلال عام 2021، من بينها مجموعة متميزة من المشروعات الناشئة المصرية التي تقدم نماذج فريدة من نوعها تمكنت من خلق قصص نجاح عالمية، بالإضافة إلى تكريم المبدعين من ذوي الهمم، إلى جانب تقديم جائزة الاستدامة للمشروعات الأكثر مراعاةً للمعايير البيئية، لخلق نماذج رائدة تعمل على مراعاة البيئة والحد من انبعاثات الكربون، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية لهذا الملف.



هذا وتعد "قمة مصر للأفضل"، أحد أبرز الفعاليات الكبرى التي تحتفي سنويًا بالناجحين في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث انطلقت أولى فعالياتها في 2015 وتنعقد سنويًا تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وتشهد مشاركة لفيف من السادة الوزراء والمسئولين والقيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات العاملة في مصر.

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