الشارقة: استقبلت مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، اليوم الثلاثاء، منتسبي برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة في نسخته الخامسة، والذي ينظمه مركز الشباب العربي، وتم إطلاع المشاركين على أحدث التجارب والممارسات والخدمات المقدمة لدى "شمس".

ويهدف برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، إلى تطوير المهارات "الخضراء" وتعزيز الارتباط بالهوية واللغة العربية للمشاركين البالغ عددهم 51 من 18 دولة عربية.

وقال سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس": "إن للمواهب الشابة المؤهلة والمدرَبة إعلامياً دوراً في نقل صورة إيجابية حضارية لقصص النجاح الملهمة التي تحققها الدولة والمنطقة وفي دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات، فالإعلام ليس فقط مهمَة، بل رسالة ذات أهداف كبيرة لبناء المجتمعات وتطورها بما يلبي حاجتها".

وأضاف سعادته، أن تغيير الصورة النمطية للمجتمع، واحدة من مهام الإعلام الحديث، خاصة في ظل الأزمات الحالية التي تواجه العالم وأبرزها البيئة والمناخ، ووجه دعوته للمشاركين إلى تسخير التقنيات الحديثه لخدمة الإعلام العربي، وتابع: "نتطلع إلى إلهامكم وإبداعكم في مجال الإعلام.. ينتظركم دور استثنائي في المستقبل خاصة مع التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي".

وخلال الزيارة عقدت ثلاث جلسات متنوعة، الأولى مع سعادة رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، والجلسة الثانية بعنوان "الشباب والتواصل الاجتماعي" مع فجر قاسم علي، مستشار تطوير القطاع الإعلامي في "شمس"، والثالثة والأخيرة بعنوان "الإعلام والذكاء الاصطناعي" مع عبد الله الشرهان، مدير قسم الإبداع والهوية المؤسسية، وفي ختام الزيارة جال الوفد في أرجاء مركز أعمال "شمس"، واطلعوا على مرافقه وتقنياته.

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