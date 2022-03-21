تم تكريم قطر للسياحة على نجاحها في طرح تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها “Visit Qatar” وحملة "عيش عالم استثنائي" عالمياً

حصلت قطر للسياحة على 5 جوائز مرموقة خلال توزيع جوائز هورايزن إنتراكتيف 2021 (Horizon Interactive Awards 2021) والتي تعنى في مجال التصاميم التفاعلية، وتصميم المواقع الإلكترونية، ووسائل الإعلام الإبداعية، وتكرم المواقع الإلكترونية المثالية، والتصاميم الإلكترونية، ومقاطع الفيديو، وتطبيقات الهاتف المحمول.

وقد فازت حملة "عيش عالم استثنائي" التي أطلقتها قطر للسياحة بجائزة "أفضل عرض"، وحصل تطبيق الهاتف المحمول "Visit Qatar" على جائزة أفضل تطبيق شامل للجوال، كما حصل الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة "Visit Qatar" على جائزتين الأولى "الافضل عن فئته" والثانية عن "سحوبات الموقع والبلديات" و "موقع السفر والسياحة". كما حصلت قطر للسياحة على المركز الذهبي عن حملة إستراتيجية التواصل الاجتماعي.

تهدف قطر إلى الوصول إلى ستة ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030، وإلى تعزيز عروضها السياحية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الإطار، طورت قطر للسياحة العديد من المبادرات في مسعى إلى تحقيق التحول الرقمي لدعم طموحات الدولة. وتأتي هذه الجوائز بعد إطلاق قطر للسياحة حملتها التسويقية العالمية الشاملة المتعددة الوسائط في عام 2021 تحت عنوان "عيش عالم استثنائي"، وإطلاق تطبيق الهاتف المحمول "Visit Qatar"، الذي يوفر للمسافرين تجارب مصممة خصيصاً لتناسب احتياجاتهم، ويقدم معلومات حول الوجهة بطريقة مبتكرة مثل تقديم مشاهد بانورامية بتقنية 360 درجة لأشهر المواقع السياحية في قطر، ومقاطع فيديو، فضلاً عن تقديم تجارب ملهمة للمستخدمين تستند على معالجة بياناتهم ومعلوماتهم المخزنة على السحابة.

وبهذه المناسبة، قال السيد بيرثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للسياحة: "يسرنا الفوز بخمس جوائز في حفل جوائز Horizon Interactive Awards، بما في ذلك فوز حملتنا العالمية (عيش عالم استثنائي) بجائزة (أفضل عرض). إن استراتيجيتنا السياحية تضع الزائر في قلب جميع البرامج والمبادرات الجديدة، كما يسعدنا أن نقدم للمسافرين أفضل ما يمكن أن يوفره قطاع الضيافة في الشرق الأوسط، من تجارب ومغامرات جديدة غير مكتشفة. عند وصولهم إلى قطر، يعيش الزوار حقاً عالم استثنائي."

ومع استمرار تطور صناعة السياحة العالمية، واصلت قطر للسياحة في الابتكار وإيجاد العديد من الفرص للنهوض بالقطاع السياحي في قطر. وإلى جانب تقديم الموقع الجديد www.visitqatar.qa بستة لغات، أطلقت قطر للسياحة برنامج "التميز في الخدمة"، الذي يهدف إلى تعزيز تجربة الزائر في كل مرحلة من مراحل زيارته.

يمكنكم مشاهدة حملة "عيش عالم استثنائي" العالمية على صفحة اليوتيوب الخاصة بقطر للسياحة. كما يمكنكم تحميل تطبيق الهاتف المحمول "Visit Qatar" والمتوفر لنظامي iOS وأندرويد.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.visitqatar.qa.

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