حمد عبيد المنصوري:

المرونة المؤسسية أصبحت ضرورة استراتيجية في عالم تتسارع فيه التحولات التقنية والاقتصادية والجيوسياسية، وأحد أهم مقومات استدامة الأداء وتعزيز الاقتصاد الرقمي وثقة المجتمع

هنك فان توليرت:

إنجاز يعكس مستوى عالياً من النضج المؤسسي والقدرة على التكيّف والابتكار واستشراف المستقبل

دبي، صنّفت المنظمة الأوروبية للتميز والرشاقة The European Organization for Excellence and Agility – EEA هيئة دبي الرقمية بمستوى "خمس نجوم" في المرونة المؤسسية، وأربع نجوم في الرشاقة المؤسسية، في اعتماد دولي يعكس مستوى متقدماً من النضج المؤسسي والجاهزية للتعامل مع المتغيرات.

وبهذا التصنيف، تصبح دبي الرقمية أول جهة حكومية متخصصة في التحول الرقمي على مستوى المنطقة تُمنح تصنيف خمس نجوم في المرونة المؤسسية من المنظمة الدولية، إلى جانب تصنيف أربع نجوم في الرشاقة المؤسسية.

ويأتي هذا الاعتماد بعد عملية تقييم شاملة شملت عدداً من المحاور المؤسسية، من بينها القيادة، والحوكمة، والثقافة المؤسسية، واستمرارية الأعمال، والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، والرشاقة في اتخاذ القرار وتنفيذ المبادرات.

وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "هذا الاعتماد الدولي يؤكد نجاح النهج الذي تتبناه دبي في بناء حكومة قادرة على مواصلة التقدم في مختلف الظروف والمتغيرات. ففي عالم تتسارع فيه التحولات التقنية والاقتصادية والجيوسياسية، أصبحت المرونة المؤسسية ضرورة استراتيجية، وأحد أهم مقومات استدامة الأداء الحكومي وتعزيز الاقتصاد الرقمي وثقة المجتمع."

وأضاف معاليه: "يعكس هذا الإنجاز ثمرة رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت الجاهزية والاستباقية والابتكار ركائز أساسية للعمل الحكومي، كما يجسد التكامل والجهود المشتركة لفرق العمل وشركائنا في تطوير منظومة رقمية مترابطة وقادرة على التكيف مع المستقبل. وسنواصل الاستثمار في بناء مؤسسات أكثر مرونة ورشاقة، وتطوير بنية رقمية حكومية تستفيد من التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز ريادة دبي في التحول الرقمي، ويدعم تقديم خدمات أكثر كفاءة واستباقية وتمحوراً حول الإنسان.”

من جانبه، قال السيد هنك فان توليرت، المدير العام للمنظمة الأوروبية للتميز والرشاقة، "إن حصول دبي الرقمية على تصنيف خمس نجوم في المرونة المؤسسية وأربع نجوم في الرشاقة المؤسسية يعكس مستوى عالياً من النضج المؤسسي والقدرة على التكيف والابتكار واستشراف المستقبل".

وأضاف أن رحلة التقييم أظهرت قدرة دبي الرقمية على تحويل مفاهيم المرونة والرشاقة إلى ممارسات مؤسسية قابلة للتطبيق والقياس، مشيراً إلى أن التجربة مثّلت نموذجاً للتعاون البنّاء وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

ويكتسب هذا التصنيف أهمية متزايدة في ظل التحولات التقنية والاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، حيث أصبحت قدرة المؤسسات الحكومية على الاستمرار والتكيف والاستجابة للمتغيرات عاملاً رئيسياً في استدامة الأداء، وتعزيز ثقة المجتمع، ودعم الاقتصاد الرقمي.

وتسلّم سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، شهادتي الاعتراف الدولي نيابة عن معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، من السيد هنك فان توليرت، المدير العام للمنظمة الأوروبية للتميز والرشاقة.

وتُعد المنظمة الأوروبية للتميز والرشاقة، التي تأسست عام 2010، جهة دولية مستقلة تُعنى بتقييم وتطوير قدرات المؤسسات في مجالات المرونة المؤسسية، والرشاقة، والاستباقية، والثقافة المؤسسية، والتعلم المؤسسي.

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