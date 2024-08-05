المنامة- نظم معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" دورة تدريبية مكثفة على اللؤلؤ والأحجار الكريمة في قاعة الكوهجي التدريبية بمدينة الشباب لمدة 5 أيام، شارك فيها عدد من المهتمين بمجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجالات ذات الصلة.

وتضمنت الدورة التدريبية شروحات نظرية وتدريبات عملية حول خمس موضوعات رئيسية؛ وهي اللؤلؤ والألماس وحجر الياقوت وحجر الزمرد وحجر الزفير، حيث هدفت الدورة إلى تثقيف الشباب حول التاريخ الغني والعريق لقطاع اللؤلؤ في البحرين وأهميته، وأساسيات اللؤلؤ والأحجار الكريمة الرئيسية الخمسة، وكيفية شراء المجوهرات، كما حظي المشاركون بفرصة الاستمتاع بتجارب عملية في استخدام أدوات دراسة وتحليل الأحجار الكريمة.

وبهذه المناسبة، أعربت الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات" السيدة نورة جمشير عن سعادتها بتقديم المعهد لهذه الدورة وإكساب الشباب مهارات عملية وخبرات احترافية تساعدهم على دخول مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة بكل تنافسية، مشيرةً إلى أن هذه الدورة قدمت نهجًا شاملاً لدراسات اللؤلؤ وعلوم الأحجار الكريمة المختلفة، ما مكّن المشاركين من تكوين فهم أفضل وأعمق للمجال، والتعرف على الأدوات والأجهزة المستخدمة.

وأضافت السيدة جمشير أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود المعهد في تدريب وتأهيل وبناء قدرات المزيد من الكوادر الشبابية البحرينية في هذا المجال الحيوي، ونشر الوعي بتراث اللؤلؤ البحريني الممتد عبر آلاف السنين ومساهمته في التطور الاقتصادي وتعزيز ريادة البحرين عالميًا في مجال المجوهرات، وضمن خدمات التدريب النوعية التي يقدمها "دانات" على مستوى البحرين والشرق الأوسط.

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

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