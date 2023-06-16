القاهرة، مصر : حققت أيرلندا الشمالية إجمالي صادرات إلى مصر بقيمة 15.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2022. وقد تم الإعلان عن هذه النتائج في سياق الاستعدادات لمشاركة أيرلندا الشمالية في معرض "بيج 5 مصر للبناء" الذي سيعقد في القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو 2023، حيث سيتم تسليط الضوء على الخبرات والمهارات والابتكار في قطاع التصنيع في أيرلندا الشمالية.

وتؤكد هذه النتائج على الشراكة المتنامية بين أيرلندا الشمالية ومصر، ولدعم هذا النمو، افتتحت هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة أيرلندا الشمالية مكتبها في مدينة القاهرة العام الماضي، لتسهيل التواصل مع الجهات والشركات المتواجدة، ودعم شركات أيرلندا الشمالية في مصر وشمال أفريقيا.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور سامح أحمد، المدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا في هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة أيرلندا الشمالية، قائلاً: "تهدف رؤية مصر 2030 إلى تحقيق مجموعة شاملة من الأهداف، وعليه يوفر قطاع التصنيع في أيرلندا الشمالية مجموعة فريدة من مقدمي الحلول المبتكرة ومنتجات من الطراز العالمي تُـستخدَم في مختلف القطاعات، بما في ذلك البناء والتعدين والمحاجر والموانئ وإعادة التدوير التي تشمل أيضاً إعادة تدوير نفايات البناء والهدم. ونحن ملتزمون بالاستفادة من تلك الفرص في جميع أنحاء مصر".

وأضاف سامح: "تعتبر شركات أيرلندا الشمالية من الموردين الرئيسيين لهذا النوع من الصناعات، وتشمل العروض التي تقدمها أجهزة السحق والفرز والغربلة والنقل والغسيل ومعدات نزح المياه وآلات إعادة تدوير ومعدات المناولة والمركبات والآلات الزراعية. ومع وجود مكتب مخصص في مصر، فإننا نتطلع إلى زيادة الفرص التجارية بين أيرلندا الشمالية ومصر".

يمكن لزوار معرض "بيج 5 مصر للبناء" زيارة جناح هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة أيرلندا الشمالية للتعرف على ما تقدمه أيرلندا الشمالية في قطاع التصنيع في القاعة رقم 2، الجناح 2H14.

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نبذة عن هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة أيرلندا الشمالية

هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة ايرلندا الشمالية، هي هيئة تعمل على تنمية الاقتصاد المحلي من خلال مساعدة الشركات الجديدة والقائمة على اكتساب ميزات تنافسية على المستوى الدولي واستقطاب استثمارات جديدة إلى أيرلندا الشمالية. لدينا مكاتب في الهند، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تتوزع في دبي وجدة والدوحة والقاهرة وجوهانسبرغ ومومومباى.

تساعد مكاتب الهيئة شركات أيرلندا الشمالية على تنمية صادراتها وتعزيز أواصر التعاون الدولي والبحث عن فرص استثمارية جديدة، ما يحقق ازدهاراً أكبر لهذا الجزء من المملكة المتحدة.https://www.investni.com/ /

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