عجمان: تواصل دائرة المالية في عجمان، للعام الرابع على التوالي، مشاركتها الفاعلة في برنامج "صيفنا سعادة" الذي يقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 15 يوليو الجاري حتى 15 أغسطس المقبل، وذلك انطلاقًا من حرصها على تعزيز الترابط المجتمعي ورفع مؤشرات السعادة وجودة الحياة في الإمارة.

وقد وضعت الدائرة خططاً متكاملة للمشاركة في النسخة الخامسة من برنامج "صيفنا سعادة" تتضمن خمس برامج تدريبية مختلفة بالشراكة مع عدد من المؤسسات المصرفية في الدولة. تستهدف عبرها فئات واسعة من أفراد المجتمع. وتسعى الدائرة من خلال هذه البرامج إلى إثراء المعارف وتنمية المهارات والمواهب في المجالات التقنية والمالية، داعيةً الجميع للمشاركة والاستفادة من تجارب غنية وممتعة خلال فترة الصيف.

وحول المشاركة في هذا البرنامج، أكد سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن "مقاييس جودة الحياة تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا العملية، لذا نحرص دوماً على المشاركة في المبادرات المجتمعية التي تعزز التواصل الاجتماعي، وتسهم في رفع مستويات سعادة المجتمع المحلي، ودعم جودة الحياة فيه". وأضاف: "من هنا، فإننا نلتزم سنوياً بالمشاركة في برنامج 'صيفنا سعادة' بأنشطة تثقيفية تؤثر إيجابياً على حياة الناس من خلال برامج تدريبية تفاعلية تهدف إلى تعزيز معارفهم وتنمية مهاراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات، خاصةً في المجالات المالية والتقنية الحديثة".

وأردف: "يسعدنا في هذا العام أن نوثّق علاقات التعاون مع شركائنا في عدد من البنوك المحلية الرائدة؛ مثل بنك أبوظبي الأول «ماغناتي»؛ و بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، لتقديم تجارب هادفة تحفّز المشاركة التفاعلية من شتى أطياف المجتمع، وتوفّر لهم الفائدة والمتعة"، مُعرباً عن تطلُّعه إلى رؤية مشاركة واسعة هذا العام أيضاً.

ويتضمن برنامج الدائرة لهذا الصيف ورشة "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المستقبل" التي تُقام بالشراكة بين دائرة المالية وبنك أبوظبي الأول «ماغناتي»، وتعرّف المشاركين على مفهوم الذكاء الاصطناعي وأثره على حياة الناس في الوقت الراهن وفي المستقبل، وذلك من خلال أنشطة تعليمية تفاعلية وشيّقة.

ويعود برنامج "القائد المالي" في نسخة هذا العام بالشراكة مع بنك أبوظبي الإسلامي؛ ليوفر منصة مبتكرة تتيح أمام الناشئة والشباب فرصة تطوير مهاراتهم في القيادة الفعّالة والتخطيط المالي وحُسن إدارة المال، وتعزيز قدراتهم على قيادة فريق العمل.

كما تتناول ورشة "محفظة المستقبل"، أساسيات التخطيط المالي والادخار وتحديد الأهداف المالية، وكيفية إعداد الميزانية الشخصية واستثمار المال بحكمة، ما يمكّنهم من امتلاك مهارات استغلال الموارد المتاحة والإدارة الفعّالة للذات.

ويشمل البرنامج أيضاً ورشة "المغامرة الرقمية" التي تأخذ الصغار واليافعين إلى عالم الأرقام، وتشجّعهم على تعلّم الحساب بطريقة مبتكرة تمكّنهم من القيام بعمليات حسابية ذهنية تتنوّع في درجات صعوبتها وتعقيدها بسرعة ودقة دون مساعدة الآلات الحاسبة أو الأجهزة الذكية التي يمكنها تنفيذ هذه العمليات.

أما ورشة "التخطيط المالي"، التي تنظّمها الدائرة بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، فستوفّر للمشاركين معلومات قيّمة حول أساسيات المنتجات البنكية وكيفية استخدامها، وآليات حماية الحسابات وطرق الاحتيال، كما ستتناول الورشة الوعي المالي والاستثمارات، وتقدم لمحة شاملة عن التقارير المالية.

وتوفر دائرة المالية في عجمان معلومات مفصّلة عن برنامج الورش وكيفية المشاركة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

#بياناتحكومية

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