دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهد اليوم الثالث من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023 تنظيم 48 جلسة نقاشية بمشاركة باقة من الخبراء والمختصين العالميين في مجالات استدامة الطاقة والمياه، والمركبات الكهربائية والتقنيات الإحلالية والمدن الذكية والمستدامة والاقتصاد الدائري والحوكمة وغيرها.

ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023.

وتناولت الندوات الرئيسية مواضيع: "شبكات الجهد المنخفض: كيف يصبح الميل الأخير هو الميل الأول"، "كفاءة الطاقة واستدامتها وترشيدها"، "التوأمة الرقمية من أجل الاستدامة"، "اليوم الذي يتضمن الغد: منظور الاستدامة لشركة TCS للأبحاث والابتكارات"، "الطاقة النظيفة (الهيدروجين الأخضر)"، "الذكاء، الأمان، والاستدامة لا تتطلب مشاريع ضخمة"، "محول إيكوبلس 2030"، "محول أخضر – لقطاع الصلب الذي يحتوي كميات قليلة من الكربون"، "التقنيات الإحلالية / الناشئة / المبتكرة في مجال الطاقة والمياه والبيئة"، " تحسين الكفاءة التشغيلية والجودة والصحة والسلامة والبيئة وإعداد التقارير من خلال الرقمنة وتطبيقات الهاتف المحمول"، و"كفاءة الطاقة، الاستدامة، والترشيد".

وقدم خريجو برنامج "سفراء الشباب للاستدامة" الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، جلسات حول تقنيات الطاقة النظيفة.

واشتملت جلسات الطاقة المتجددة والاستدامة خلال اليوم الثالث على المحاور: "إمكانيات المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة"، "الاعتماد على الطاقة الكهربائية: إمكانات المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط"، "مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية من هيئة كهرباء ومياه دبي: إحدى قصص نجاح دبي"، "ثورة في شحن المركبات: وقود مستقبل المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط"، "التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الحالة والرؤى"، "برنامج مصرف الإمارات للتنمية لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والشركات الكبرى في دولة الإمارات"، "إطلاق التمويل المستدام: تسريع الانتقال الأخضر في المشهد المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، "الاقتصاد الدائري: أفضل الممارسات والفرص"، و"إضاءة على الاستدامة: اكتشاف آفاق الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية وأهداف الحياد الكربوني في مجال الأعمال في الشرق الأوسط".

وجاءت جلسات المياه حول: "تقنيات الفلترة الديناميكية النشطة من شركة COMSYS"، "نهج أكثر استدامة وفاعلية في استهلاك الطاقة لعمليات البلديات الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي"، "تقنية التنقية (بايل ميديا): النهج العصري الثلاثي لمعالجة مياه الصرف الصحي"، "أحدث تقنيات المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة"، "محطة مراقبة جودة المياه – حل للمياه"، و"تحدي المياه العالمي: الحاجة إلى حلول مستدامة".

وغطت جلسات الطاقة المبتكرة مواضيع: "تنظيم علاقات الموردين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، "بيئة العمل في هيئة كهرباء ومياه دبي"، "مستقبل المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا"، "تطبيق تقنية (فاست) للقطاع العقاري بطريقة مختلفة"، "الطاقة من أجل المستقبل: جودة ألواح الطاقة الشمسية المصنعة في دولة الإمارات العربية المتحدة"، "تسريع إشراك المرأة في مجالات الريادة والتقنية والتنقل"، "كيفية تحقيق وفورات الحجم عن طريق الاستحواذ"، و"الانتقال الأخضر في الاقتصاد الصربي".

واستضاف "مركز الاستدامة" من شركة "إعمار العقارية" ضمن المعرض عدداً من الندوات والجلسات النقاشية، فيما احتضن "مختبر المبتكرين" باقة من الجلسات تناولت المواضيع: "الاستدامة من خلال التقنيات المتقدمة"، و"استدامة البيانات للجميع".

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عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.