دبي: شهد اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2023 إعلان مجلس التوازن- الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، عن إبرام 9 صفقات بقيمة 4 مليارات و700 مليون درهم إماراتي مع شركات محلية ودولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور زايد سعيد المريخي، وماجد أحمد الجابري، المتحدثين الرسميين باسم مجلس التوازن، لمعرض دبي للطيران 2023.

وكشف زايد المريخي، عن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الأول من معرض دبي للطيران 2023، الذي بلغ 4 صفقات بقيمة 2 مليار و 700 مليون درهم إماراتي، شملت التعاقد مع شركة "هالكن" التابعة لمجموعة "إيدج" لشراء ذخائر بقيمة مليارين و 14 مليون درهم، و التعاقد مع شركة "إنترناشونال جولدن قروب" لتقديم خدمات الدعم الفني للطائرات بقيمة 338 مليون درهم إماراتي، والتعاقد مع شركة "إير داينمكس سوليوشنس" لتقديم خدمات الإسناد الفني والهندسي وتوفير قطع الغيار والإصلاح للطائرات بقيمة 20 مليون درهم، وتم خلال الصفقة الرابعة التعاقد مع شركة "إنترناشونال جولدن جروب" لشراء المحركات والقطع الاستهلاكية للطائرات بقيمة 13 مليون درهم.

من جانبه أفاد ماجد الجابري، بإن الصفقات الدولية لليوم الأول من معرض دبي للطيران 2023، شملت 5 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار درهم إماراتي، تم خلالها التعاقد مع "شركة الصين الوطنية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران"، لشراء وتوريد طائرة استعراض جوي مع ملحقاتها بقيمة مليار و620 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "تاليس" الفرنسية لشراء رادارات الكشف بقيمة 326 مليون درهم. كما تم التعاقد مع مجموعة "أيوماكس" لتقديم الدعم الفني لأنظمة التسليح وتوفير قطع الغيار وأعمال الصيانة والإصلاح للطائرات بقيمة 3.5 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "بولي تكنولوجيز" لتقديم خدمات الإسناد الفني لنظام الطائرات بقيمة 23 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "سيل مان" لتقديم الدعم الفني والإصلاح والصيانة لنظام الدفاع الجوي (الهوك) بقيمة 3.67 مليون درهم.

وأكد ماجد الجابري على أن معرض دبي للطيران يعد من أهم الأحداث في قطاع الطيران والصناعات المتخصصة بهذا المجال، والذي من شأنه أن يدعم الجهود في مجال الحلول والتقنيات المتقدمة، وتوسيع دائرة استكشاف فرص الاستثمار الأفضل لدعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والتنمية المستدامة.

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