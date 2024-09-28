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الشارقة، توّج معرض التخصصات الجامعي، الذي نظمته مكتبات الشارقة العامة في مقر هيئة الشارقة للكتاب، دورته السادسة باستقطاب أكثر من 4530 زائراً من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والأكاديميين، الذين عبروا عن استفادتهم الكبيرة من البرامج والورش التدريبية التي قدمت خلال المعرض، وأكدوا أنه مثَّل فرصة مثالية للتعرف على التخصصات الجامعية المتاحة في دولة الإمارات، حيث عزز المعرض ارتباط الطلبة بسوق العمل، وربطهم مع 20 مؤسسة تعليمية من أهم جامعات الدولة، وزوّدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في مسيرتهم المهنية بعد التخرج.
مهارات مهنية وقصص نجاح ملهمة
وشهد اليوم الختامي من المعرض تنظيم برنامج "المهارات الشخصية والمهنية للمكفوفين"، الذي استهدف تزويد المكفوفين بالمهارات اللازمة لتمكينهم من الانخراط في الحياة العملية. كما استضاف المعرض برنامج "نجاح ذوي الإعاقة في الأنشطة الجامعية والمجتمعية" الذي شهد عرض مجموعة من القصص والخبرات الملهمة. أما برنامج "المهارات المعرفية"، فركز على تطوير القدرات العقلية والمعرفية للطلاب. في حين قدم برنامج "فن التحدث أمام الجمهور" للطلاب مجموعة من المهارات الأساسية للتحدث بثقة أمام الجمهور.
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