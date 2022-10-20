تقام خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر المقبل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تستقطب أبوظبي 45 اتحاداً دولياً في سباقات الفئات العمرية ضمن نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022 التي تقام الشهر المقبل في أبوظبي برعاية ضمان، فيما ستشارك كل من بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الامريكية بأكبر عدد من الرياضيين في البطولة.

تقام الفعالية العالمية المرموقة في جزيرة ياس من 23 إلى 26 نوفمبر، وهي أول نهائيات لبطولة العالم للترايثلون تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسينضم المنتخب الإماراتي إلى المنتخبات المشاركة من جميع أنحاء العالم، لينافس في عدد من فئات البطولة المختلفة.

وتشارك بريطانيا بأكبر عدد من الرياضيين في منتخبها الذي يضم 351 رياضياً ورياضية، تتبعها الولايات المتحدة بمنتخب قوامه 294 مشاركًا، بينما تأتي كندا في المرتبة الثالثة بمنتخب يتكون من 115 رياضيًا ورياضية.

كما تشهد الفعالية الدولية التي تمتد أربعة أيام مشاركة عدد من الرياضيين الناشئين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتطلع المنتخب الإماراتي للفوز بالألقاب بينما تشارك كل من مصر والكويت بأكبر عدد من الرياضيين منذ إقامة البطولة في شيكاغو عام 2015.

ويشهد الحدث حضور ومشاركة الآلاف من اللاعبين الذين يتنافسون ضمن خمس فئات هي: سباق النخبة للرجال والسيدات، وسباق النخبة تحت 23 سنة للرجال والسيدات، وسباق النخبة بارا للرجال والسيدات، وسباق الفئة العمرية للرجال والسيدات (سباق سوبر سبرينت ضد الساعة، سباق المسافات القياسية، والدراجات المائية)، بالإضافة إلى السباقات المجتمعية والشبابية.

ويُمكن لمختلف أفراد المجتمع المشاركة في النهائيات والتسجيل في سباق سوبر سبرينت (السباحة 400 متر، والدراجات الهوائية مسافة 10 كيلومترات والعدو مسافة 2.3 كيلومتر) وسباق السبرينت (السباحة 750 متر والدراجات الهوائية مسافة 20 كيلومتر والعدو مسافة 5 كيلومتر)، بينما يتألف السباق القياسي من السباحة مسافة 1.5 كيلومتر وقطع مسافة 40 كيلومتر بالدراجات الهوائية والعدو مسافة 10 كيلومتر. ويمكن أن ينجز شخص واحد تلك السباقات أو من خلال فريق مكون من شخصين أو ثلاثة بالتتابع. أما سباقات الصغار فتتيح فئات المنافسة للأطفال من عمر 9 سنوات فما فوق.

ورحب سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالمشاركين في بطولة العالم، قائلاً: يسرنا استقبال نخبة من أفضل الرياضيين الواعدين في سباقات الفئات العمرية للمنافسة في نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022 التي ستكون دون شكّ فعالية حافلة بالحماس والتشويق تجمع بين الرياضة والترفيه.

وأضاف العواني: "تعدّ مشاركة 45 اتحادًا دوليًا بما فيها الإمارات، دليلاً واضحاً على مدى أهمية الفعالية ومكانتها الرياضية البارزة، والتي ستقدم للجماهير من عشاق الرياضة حدثًا ملهمًا وحافلًا بالمنافسات المثيرة في سباقات النخبة والبارا والفئات العمرية بين المشاركين الذين يتطلع كل منهم لحصد لقب بطل العالم".

واختتم العواني: "تمثل النهائيات فرصة رائعة تتيح لمجتمعاتنا التفاعل مع هذه الرياضة والاستمتاع ببرنامج حافل بالسباقات المتنوعة التي تناسب جميع القدرات والكبار والصغار على حد سواء.

من جانبها، قالت ماريسول كاسادو، رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون وعضو اللجنة الأولمبية الدولية: "لطالما جسّدت نهائيات بطولة العالم للترايثلون تجربة حماسية فريدة من نوعها، وكلي ثقة بأنها ستشكل فرصة استثنائية هذا العام لجميع الرياضيين المتوجهين إلى أبوظبي خلال شهر نوفمبر القادم للمشاركة في واحدة من أكبر البطولات الرياضية عالمياً. لقد توقفت سباقات الفئة العمرية خلال العاميين الماضيين نظراً للتداعيات التي فرضتها الجائحة العالمية، ولكن من الرائع أن تعود من جديد لتتيح الفرصة للرياضيين الدوليين من جميع أنحاء العالم للمشاركة وإظهار أفضل أداء لهم على الإطلاق."

الجدير ذكره أن البطولة من تنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون، ما يعزز من مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة عالمية مرموقة للأحداث الرياضية الكبرى، إذ تقع أبوظبي على بعد 8 ساعات أو أقل بالطائرة من ثلثيّ سكان العالم، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لاستضافة الرياضيين والإعلاميين والاتحادات الرياضية والمشجعين من جميع أنحاء العالم.

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حول مجلس أبوظبي الرياضي:

تأسس مجلس أبوظبي الرياضي بموجب القرار رقم 16 لسنة 2006 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

ويأتي تأسيس المجلس انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتطوير قطاع الرياضة والأنشطة الشبابية من خلال تطوير الأندية والمؤسسات الرياضية في الإمارة بتوفير بيئة رياضية متكاملة، والعمل على تحفيز الرياضيين الموهوبين ودعمهم لتحقيق تطلعاتهم.

ويدعم مجلس أبوظبي الرياضي تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية في أبوظبي ومن بينها: بطولة أبوظبي HSBCللجولف، طواف الإمارات، بطولة أبوظبي الدولية لتنس المحترفات، بطولة العالم للترايثلون، قمة القيادات الرياضية العالمية، كأس العالم لمحترفي الجوجيتسو، بطولة جراند سلام للجودو، بطولات اليو اف سي العالمية، سباق الجائزة الكبرى لطيران الاتحاد للفورمولا 1، ماراثون أدنوك أبوظبي، بطولة العالم للسبارتن، بطولة العالم للسباحة، بطولة مبادلة العالمية للتنس، وغيرها من الفعاليات المهمة التي ترسخ سمعة ومكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة.

ويؤمن مجلس أبوظبي الرياضي بأن الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية توفر الكثير من الفرص الايجابية أبرزها تشجيع كافة شرائح وفئات المجتمع لممارسة الأنشطة الرياضية وجعل ممارسة الرياضة نمط الحياة اليومية وما يمثله من تأثير إيجابي على الصحة العامة، إضافة إلى ذلك ما توفره من فرص مثالية لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، وتسليط الضوء على إمارة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية متميزة.

حول نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022

تستضيف أبوظبي نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022 في جزيرة ياس في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر المقبل، حيث يُقام هذا الحدث المرموق لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمثل نهائيات بطولة العالم للترايثلون الحدث الختامي ضمن الجدول السنوي لفعاليات ومسابقات الترايثلون على مستوى العالم، حيث يتوج الحدث أبطال العالم ضمن فئات النخبة والهواة.

يشارك في الحدث أكثر من 7500 رياضي من أبرز أبطال الترايثلون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، للمنافسة في البطولة التي تقام في جزيرة ياس، الوجهة الرياضية العالمية في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن يشهد الحدث الذي يستمر على مدار أربعة أيام، ما يزيد على 25,000 مشاهد، إلى جانب أعضاء الاتحادات الوطنية لحضور ومشاهدة المنافسات التي يشارك فيها نخبة الرياضيين وأفراد المجتمع من عشاق التحديات من مختلف الأعمار والقدرات.

ومع استضافة هذه البطولة، تنضم أبوظبي إلى قائمة أشهر المدن العالمية المستضيفة للحدث العالمي إلى جانب لندن وبودابست وبكين وشيكاغو ولوزان وجولدكوست وإدمنتون.

حول الاتحاد الدولي للترايثلون

يمثل الاتحاد الدولي للترايثلون الهيئة الدولية المنظمة لرياضة الترايثلون الأولمبية والبارالمبية، ولجميع الرياضات المتعددة ذات الصلة في جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها الدواثلون، والأكواثلون، وترايثلون الطرق الوعرة، والترايثلون الشتوي.

ظهرت رياضة الترايثلون لأول مرة في الألعاب الأولمبية في سيدني 2000، مع مسابقة الميدالية الثالثة، تتابع الفريق المختلط، الذي أضيف إلى البرنامج في طوكيو 2020، بينما تمت إضافة مسابقة بارا ترايثلون لأول مرة إلى برنامج الألعاب البارالمبية في ريو 2016.

يفخر الاتحاد الدولي للترايثلون بالتزامه بتطوير الرياضة في جميع أنحاء العالم، مع ترسيخ الشمول والمساواة والاستدامة والشفافية، حيث يقدم المساعدة للرياضيين في لعبة الترايثلون على جميع مستويات الرياضة ليحققوا التفوق.