تشهد دبي تنظيم 45 فعالية رياضية متنوعة تتقدمها 8 بطولات دولية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الـ 10 أيام الأخيرة من شهر أكتوبر في مختلف مناطق دبي يتصدرها مهرجان دبي للألعاب الشاطئية الذي يضم الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية، وبطولة "دبي برو" المؤهلة لمستر أولمبيا، و"تن برو" الدولية للتنس، وبطولة العالم للبادل تنس ومعرض دبي لبناء الأجسام.

وينطلق مهرجان دبي للألعاب الشاطئية اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 ويتضمن بطولتين دوليتين وفعاليات مجتمعية متنوعة، من بينها بطولة "الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية" التي تستضيفها دبي لأول مرة في المنطقة وينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وتنطلق فعالياتها يوم السبت 22 أكتوبر، ويشارك فيها فرق من 25 دولة هي الأفضل في العالم تجمع 192 لاعبًا ولاعبة يمثلون 96 فريقًا ويخوضون 266 مباراة، وتستمر منافساتها حتى يوم الأحد 30 أكتوبر.

وتقام منافسات بطولة "دبي برو" للمحترفين المؤهلة إلى "مستر أولمبيا" لبناء الأجسام في مركز دبي التجاري العالمي يومي 22 و23 أكتوبر، وستكون البطولة بمثابة تصفيات للمحترفين المشاركين لكي يتأهلوا للعب في نهائي بطولة مستر أولمبيا للمحترفين 2022 التي ستقام في شهر ديسمبر في ولاية لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد أعلى لقب لجميع محترفي بناء الأجسام في الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وسينال الفائز في البطولة من فئة الهواة لقب "بطل الابطال" ويحصل على بطاقة لاعب محترف للمشاركة في مستر أولمبيا.

وتستضيف دبي خلال الفترة من 23 إلى 30 أكتوبر نخبة من ألمع مواهب التنس الشابة من جميع أنحاء العالم، الذين يشاركون في بطولة باول الدولية للتنس، وهي أول بطولة "تن برو" تقام في الشرق الأوسط، وتنظمها أكاديمية راكيتس، وبدأت البطولة، يوم 17 الجاري، ويشارك فيها 337 لاعب ولاعبة من أكثر من 52 دولة من مختلف قارات العالم، يتنافسون على جوائز قيمة ضمن 6 فئات عمرية مختلفة، هي: تحت 10 سنوات، تحت 11 سنة، تحت 12، تحت 13 سنة، تحت 14 سنة، وتحت 15 سنة لكلا الجنسين.

كما يقام معرض دبي لبناء الأجسام واللياقة البدنية يوم 28 أكتوبر في مركز دبي التجاري، وتنطلق فعاليات معرض دبي أكتيف يوم 29 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي ويقام سباق دبي لقوارب التجديف المحلي الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في منطقة الجداف يوم 30 أكتوبر، كما تقام في ذات اليوم مسابقة دبي لبناء الأجسام للسيدات في مركز دبي التجاري العالمي.

وتنطلق بطولة العالم للبادل تنس يوم الاثنين 31 أكتوبر الجاري وتقام على ملعب سوق دبي الحرة للتنس وتستمر حتى 5 نوفمبر 2022، وتتضمن منافسات البطولة التي تقام على مدار 6 أيام فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، ويشارك فيها 16 منتخبا وطنيا ضمن كل فئة، وتضم الدول المشاركة في فئة الرجال والسيدات أبرز المنتخبات العالمية في لعبة البادل تنس.

ويقام سباق مشرف للدراجات الهوائية الجبلية في الساعة 6:00 صباح الأحد 23 أكتوبر في مضمار الدراجات الجلية بحديقة مشرف بمنطقة الخوانيج الذي افتتحته بلدية دبي مؤخرًا ويمر وسط غابة أشجار تضم 70 ألف شجرة، ويتضمن السباق المنافسة في 4 فئات لمسافات: 9 و18 و37 و56 كيلومترًا، وتم تصميم المضمار بشكل خاص لكي تضفي مزيدًا من التشويق والإثارة على السباقات بحيث يمر الدراجين بين الأشجار مع العديد من مسارات الصعود والانعطافات المختلفة والقفزات.

وتتواصل منافسات النسخة الثالثة من "ألعاب مدارس دبي" الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي التي تتضمن 22 لعبة رياضية متنوعة ويشارك فيها أكثر م 5000 طالب وطالبة من 220 مدرسة، وتنظمها شركة "إي أس أم" برعاية بنك (لِف) الرقمي التابع لبنك دبي الإمارات الوطني، كما تتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية الرابعة التي تقام في عدة مواقع مختلفة بدبي وتتضمن 10 ألعاب رياضية هي: كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والريشة، ومصارعة الذراعين، وشد الحبل، والكريكت، وسباق الطريق، والسباحة ويشارك فيها 20 الف عامل من مختلف الشركات بدبي.

وتتواصل منافسات بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم التي ينظمها مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون شركة دلتا للفعاليات الرياضية وشركة انسبراتوس على ملاعب مدينة دبي الرياضية وتستمر منافساتها حتى 30 مارس 2023 ويشارك فيها أكثر من 3000 لاعب ولاعبة يمثلون 150 فريق من 42 أكاديمية حكومية وخاصة يتنافسون في 1200 مباراة، ضمن 8 فئات عمرية هي: 7-8-9-10-12-14-16-18 للبنين والبنات، ويعود سباق ماي دبي نصف ماراثون المدينة للجري في مركز دبي المالي للعام الرابع يوم 30 أكتوبر ويتنافس فيه المشاركين لمسافات 5 و10 و21 كيلومترًا وسط أبرز المعالم السياحية في دبي.

وتشهد الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر تنظيم العديد من الفعاليات المجتمعية وهي سباق الجري الليلي في بولمان دبي داون تاون، السباق الليلي للقوارب الشراعية الحديثة، وبطولة ويلفت كروسفيت في ميدان، ومهرجان الجالية الفلبينية الرياضية، فعالية نادي مونتقوميري للجولف، كأس كومودوري للقوارب الشراعية الحديثة، بطولة القوارب الشراعية الحديثة، سباق نخلة ديرة للدراجات الهوائية، سباق الجري المجتمعي لمدرسه فيرنوس انترناشونال، سباق كايت للقوارب الشراعية، بطولة فلاي هاي للكروس فت، بطولة الرياضات للشركات الخاصة من جيك تيك، تحدي القوارب الشراعية، السباق التجريبي من سبينيس 92 للدراجات الهوائية - بيلد اب رايد، السباقات الوطنية للسيارات السريعة، سباق نصف مارثون دبي فيستيفال سيتي.

كما يقام سباق هاميلتون للسباحة الذي يقام في مجمع حمدان الرياضي يومي 22 و23 أكتوبر، وتقام أيضًا بطولة كارتدروم للقدرة 2022 في دبي أوت دور كارتدروم، ويقام دوري بي اس أي للريشة الطائرة في أكاديمية سماش بوينت الرياضية، ويقام سباق دبي للتجديف الواقف والكاياك في بحيرة الكريستال، وبطولة الحبتور للقفز بالخيول، وفعالية الجولف الخيرية، وسباق بيزنس باي للجري الليلي، وسباق سكيتشرز بيورفورمانس للجري الليلي، وسباق دبي لقوارب التجديف الحديث، وسباق هاليوين للجري، وكأس هالوين للبولو، وسباق الجري في معيصم سيتي سنتر، وسباق تونيك للترايثلون على شاطئ الممزر.

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- انتهى -