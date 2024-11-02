دبي، الإمارات العربية المتحدة- تُشارك مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في الدورة الثالثة والأربعين من "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، والذي يُعقد في الفترة بين 6 و17 نوفمبر الجاري، وذلك في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "هكذا نبدأ".

وتعكس مُشاركة المؤسَّسة في المعرض الذي يُمثِّل مركزاً ومنارةً معرفية وأدبيةً فريدة في المنطقة؛ مساعيها المتواصلة والرامية إلى ترسيخ ممكِّنات وجسور التواصل الفكري والمعرفي، وتعزيز التفاعل الخلّاق مع مختلف الأطراف والعقول المبدعة في شتى حقول المعرفة والعلوم والآداب.

وتهدف المؤسَّسة من خلال المشاركة إلى تسليط الضوء على مشاريعها ومبادراتها المعرفية، والترويج لإصداراتها من الكتب في العديد من مجالات المعرفة. إلى جانب التعريف بالمبدعين من المشاركين في ورش عمل برنامج دبي الدولي للكتابة المتخصصة بحقول الفنون الأدبية المختلفة.

وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "دأبت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على المُشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، انطلاقاً من حرصها على دعم الفعاليات المعرفية المحلية والإقليمية والعالمية، وإيمانها بالدور المؤثِّر لهذه المعارض بدفع عجلة التنمية المعرفية، وتعزيز الحراك المعرفي بين شعوب العالم".

وأضاف سعادته: "يؤدي معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي اكتسب زخماً وثقلاً معرفياً على مستوى المنطقة والعالم على مدار العقود الماضية، دوراً رئيساً في توفير مساحات فكرية للحوار البنَّاء الذي يُناقش جوانب النهضة المعرفية، وسُبُل الارتقاء بجهود تطويرها ونشرها وتعميم فائدتها من خلال مشاركة التجارب وتبادل الآراء والتعرف إلى الاتجاهات المعرفية الجديدة، إضافةً إلى ما أنتجته العقول البشرية في حقول المعرفة والعلم والأدب وغيرها".

ويُنظم جناح المؤسَّسة مجموعة من الفعاليات المعرفية والفكرية المتنوعة. إضافة إلى سلسلة من ورش العمل والجلسات الحوارية تحت مظلة "استراحة معرفة" و"برنامج دبي الدولي للكتابة"، فضلاً عن إطلاقات الكتب واستضافة كُتَّاب ومبدعين في مجالات متنوعة، وتنظيم حوارات ثرية بينهم وبين القُرَّاء.

ويطرح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024 مجموعة واسعة من أفضل الكتب ونتاجات الفكر والأدب، ويستضيف أكثر من 400 فعالية ثقافية بمشاركة أبرز الكتاب والمؤلفين، وذلك تشجيعاً على القراءة وحب الكلمة المقروءة، ليواصل الحدث ترسيخ مكانته كأحد أكبر معارض الكتاب السنوية في العالم.

يذكر أنَّ معرض الشارقة الدولي للكتاب يستقطب سنوياً أكثر من 1420 داراً للنشر وما يزيد على مليوني زائر في مركز إكسبو الشارقة، متيحاً لعشاق القراءة فرصاً لا مثيل لها لاقتناء كتبهم المفضلة وبـ 210 لغات من حول العالم.

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