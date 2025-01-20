إشادة من أصحاب المحال التجارية بنتائج عروض التسوق وما حققته من زيادة في مبيعات متاجرهم

سعادة محمد أحمد العوضي: العروض تحقق أهدافها الاقتصادية وتساهم في تنمية قطاع التجزئة

عبدالعزيز الشامسي: عروض الشارقة للتسوق نموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص

جمال بوزنجال: تفاعل جمهور المتسوقين عنصر أساسي في نجاح عروض التسوق

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس الأحد فعاليات "عروض الشارقة للتسوق" بعد 43 يوماً من التخفيضات والأنشطة التسويقية والترفيهية الحافلة التي شهدت إقبالاً جماهيرياً واسعاً منذ انطلاقها في 8 ديسمبر الماضي، وامتدت إلى مختلف مناطق إمارة الشارقة وقدمت لسكانها وزوارها تجربة تسوق استثنائية مليئة بالفرص والتنزيلات الكبرى التي وصلت إلى 75% على مختلف أنواع المنتجات.

وشاركت في الحدث كبرى المراكز والمحال التجارية التي تنافست على تقديم عروضها الترويجية وتخفيضاتها المميزة على مجموعة واسعة من السلع والكماليات والأجهزة من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، والتي جذبت المتسوقين ووفرت لهم تجربة تسوق لا تُنسى، في أجواء عائلية استمتع خلالها رواد التسوق بفعاليات ترفيهية تنوعت بين الألعاب والمسابقات والعروض الفنية والتراثية التي أسهمت في جذب فئات متنوعة من الجمهور.

استراتيجية ناجحة

وقال سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن عروض الشارقة للتسوق استراتيجية ناجحة تحقق أهدافها المتمثلة في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة، من خلال زيادة المبيعات في قطاع التجزئة وجذب الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة ترسخ التنمية الاقتصادية المستدامة في الشارقة، مضيفاً أن عروض التسوق تمثل كذلك منصة رائدة للمراكز والمحال التجارية للترويج لمنتجاتها وخدماتها واستقطاب شريحة واسعة من المتسوقين، إلى جانب خدمة مجتمع الإمارة وزوارها بتقديم التخفيضات والعروض المميزة، وإتاحة الفرصة للمتاجر لزيادة مبيعاتها وتعزيز مكانتها في السوق، بجانب إسهام العروض الأساسي في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة تسوق جاذبة في المنطقة مما يعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة.

تجربة تسوق وترفيه متكاملة

من جهته أكد عبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال أن عروض الشارقة للتسوق قدمت تجربة تسوق وترفيه متكاملة للسكان وللسياح القادمين إلى الشارقة للتجول في مدنها ومناطقها والتمتع بالخدمات والتخفيضات الكبرى والعروض الحصرية التي تقدمها مختلف المتاجر والفنادق، فضلا عن الفعاليات الترفيهية والأنشطة التراثية التي تسعد الزوار وتثري تجاربهم وتلبي شغف واحتياجات جميع أفراد الأسرة، وتحقق انتعاشًا ملحوظًا في قطاع السياحة والضيافة في الإمارة، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويساهم في تنويع مصادره، مشيراً إلى أن التعاون والتنسيق بين غرفة الشارقة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة يمثل أحد أهم عوامل نجاح عروض التسوق التي أصبحت نموذجًا للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص.

زيادة في المبيعات

وبدوره أكد جمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، المنسق العام لعروض الشارقة للتسوق أن العروض حققت نجاحاً لافتاً بفضل تعاون كافة المراكز والمحال التجارية المشاركة والدوائر الحكومية الداعمة، وتفاعل جمهور المتسوقين الذي كان عنصراً أساسياً في نجاح هذه الدورة، موضحًا أن المحال التجارية المشاركة سجلت زيادة ملحوظة في المبيعات ولا سيما في قطاعات الأزياء والإلكترونيات والأثاث المنزلي، مما يؤكد أهمية العروض وأثرها الإيجابي الذي تسهم من خلاله في تنشيط الحركة التجارية في الإمارة، مشيرًا إلى أن العروض تميزت بمجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية التي استمتع خلالها الجمهور بالفنون الشعبية الإماراتية الأصيلة، وشارك الأطفال في العديد من ورش العمل الإبداعية، إضافة إلى المسابقات التفاعلية اليومية التي قدمت جوائز قيمة للمتسوقين، تجسيدًا لحرص غرفة الشارقة على تحفيز رواد التسوق وضمان تنوع العروض والتخفيضات لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع عبر المشاركة الواسعة للمتاجر التي قدمت تخفيضات مجزية على مختلف المنتجات والسلع.

نجاح في استقطاب الزوار

وشهدت "عروض الشارقة للتسوق" توافد المتسوقين من داخل الإمارة وخارجها للاستفادة من التخفيضات التي شملت أفخر العلامات التجارية العالمية ومختلف أنواع المنتجات الاستهلاكية، وأسهمت الأجواء الاحتفالية والأنشطة الترفيهية المتنوعة في استقطاب عدد كبير من الزوار الذين استمتعوا بتجربة العروض التي تحافظ على تميزها وتتوسع كل عام.

وحرصت غرفة تجارة وصناعة الشارقة على أن ترافق العروض الترويجية باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والأنشطة التسويقية المبتكرة، بالإضافة إلى تنظيم سحوبات على المشتريات فاز خلالها عدد من المتسوقين بقسائم مشتريات في عدد من مراكز التسوق، مما زاد من إقبال رواد التسوق وتفاعلهم مع الحدث.

وأعرب عدد من التجار وأصحاب المحال المشاركة في العروض عن رضاهم تجاه النتائج الإيجابية التي حققتها عروض التسوق وأشادوا بجودة التنظيم والتنسيق والفعاليات الترفيهية الجاذبة للجمهور والأنشطة التسويقية المبتكرة التي تميزت بها هذه الدورة التي امتدت بين ديسمبر من العام الماضي ويناير الجاري، وعايش خلالها المتسوقون الاحتفالات ببداية العام الجديد، كما انعكست نتائج فعاليات العروض بشكل إيجابي على أنشطة المحال التجارية وأسهمت في زيادة مبيعاتها.

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