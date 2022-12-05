من خلال منصة تضم عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في منتجات البناء والتشييد

تعزيز حضور الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات الإماراتية

الشارقة: تُشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، في فعاليات الدورة الـ 43 من معرض "الخمسة الكبار" الفعالية المتخصصة في قطاع البناء، والذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 8 ديسمبر الجاري.

وتأتي مشاركة مركز الشارقة لتنمية الصادرات، من خلال منصة تضم عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في منتجات البناء والتشييد من أعضاء الغرفة، في خطوة يهدف من خلالها المركز إلى تعزيز حضور الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، فضلا عن الترويج وتسليط الضوء على جودة منتجات البناء والتشييد في إمارة الشارقة واستعراض قدراتها التنافسية، بالإضافة إلى استكشاف استعدادات قطاع البناء للتعامل مع التطورات المستقبلية من خلال هذا الحدث الأضخم الذي يستقطب هذا العام أكثر من 2000 مشارك من 60 دولة مع 20 جناحا وطنيا.

مجالات جديدة للاستثمار

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوض، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرص الغرفة على التواجد بقوة في هذا الحدث الهام الذي يمثل بالنسبة لأعضاء مركز الشارقة لتنمية الصادرات فرصة هامة للتواصل مع الفاعلين في قطاع البناء والتشييد وبحث أوجه التعاون واستشراف مجالات جديدة للاستثمار، إلى جانب الاستفادة من فرص التصدير النوعية والمتاحة التي يوفرها معرض الخمسة الكبار وإبراز المنتجات الوطنية في الشارقة وزيادة محفظة الصادرات وتنويعها نحو أسواق تصديرية جديدة، لاسيما وأن المعرض يأتي في وقت يشهد فيه هذا القطاع الحيوي انتعاشا متواصلا في إمارة الشارقة، حيث أظهرت البيانات الصادرة مؤخرا تسجيل نمو في القيمة التعاقدية لإجازات البناء في مدينة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمتها 9.344 مليارات درهم، بالإضافة إلى أن الشارقة تعد مركز استقطاب للمستثمرين في

صناعة البناء العالمية، وتمتلك مزايا تنافسية مختلفة، مثل بنيتها التحتية العالمية، وبيئة الأعمال المحفزة للنمو.

تعزيز آفاق التواصل

من جانبه أشار عبد العزيز شطاف مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الاتصال والأعمال، إلى أن مركز الشارقة لتنمية الصادرات يحرص من خلال منصته المشاركة في هذا الحدث إلى تسهيل تواصل أعضائه مع أبرز الجهات الفاعلة في قطاع البناء وتبادل المعارف بينهم وبين جميع المعنيين، مما ينعكس إيجابا في المساهمة في تطوير ونمو القطاع في إمارة الشارقة، مؤكدا سعي المركز الدائم إلى التفاعل مع الأحداث والفعاليات التي تقام داخل الدولة وخارجها، من خلال توفير بيئة مثالية داعمة ومطورة للصادرات المحلية، بهدف تشجيع المنشآت الصناعية والمصدرة في إمارة الشارقة للعمل على رفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية والاستجابة للفرص التسويقية الإقليمية والدولية عبر توفير حلول ووسائل تصديرية.

وحرصت غرفة الشارقة هذا العام على تقديم تسهيلات لوجيستية لأعضائها بهدف تحفيزهم على المشاركة في فعاليات معرض الخمسة الكبار الذي يعد فرصة مهمة لهم للتواصل مع الأشخاص والشركات المهتمين بتأسيس أعمالهم أو توسيعها، إلى جانب الاطلاع على المشاريع الإنشائية والعمرانية الجديدة في الإمارات والمنطقة عموما.

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