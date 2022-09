جلسات حوارية تناقش قضايا السينما ولقاءات مع صنَّاع أفلام مختارة على منصة "السجادة الخضراء"

جواهر بنت عبد الله:

المهرجان يكرِّس مكانة الشارقة بيئة حاضنة للإبداع وراعية للفنون

● جلسات حوارية مع رشا رزق وفاضل المهيري وديكسي إيجريكس ووعد الخطيب

● العروض تتوزع على مركز الجواهر للمناسبات وفوكس سينما في سيتي سنتر الزاهية ومردف

● 42 فيلماً تعرض للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والخليج وعرضان على مستوى العالم

الشارقة: تحتفي فعاليات الدورة التاسعة من "مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب" بـ95 قصة سينمائية من 43 دولة في العالم، تتصدرها الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وكوريا الجنوبية، ويرويها نخبة من صناع الأفلام ليخاطبوا خلالها الأطفال والشباب على شاشات المهرجان، ومنها عروض تقدَّم لأول مرة على مستوى العالم والشرق الأوسط والخليج العربي.

وتستضيف فعاليات المهرجان نخبة من كبار الفنانين والمخرجين والمنتجين، عبر سلسلة من الجلسات الحوارية والأنشطة الفنية العملية التي تناقش قضايا صناعة سينما الأطفال والشباب، وتكشف للمشاركين فيها أسرار الصناعة السينمائية وعناصر نجاحها، إضافة إلى عقد لقاءات جماهيرية مع صنَّاع 6 أفلام مختارة على منصة "السجادة الخضراء"، التي تنظَّم للمرة الأولى ضمن دورات المهرجان.

جاء الإعلان عن برنامج المهرجان خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة (فن) في فوكس سينما سيتي سنتر الزاهية، أمس (الإثنين)، والذي تم خلاله توضيح تفاصيل فعاليات الدورة التاسعة من "مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب"، الذي تنظمه المؤسسة في الفترة ما بين 10-15 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار "فكِّر سينما".

وحضر المؤتمر كل من الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة (فن) والمهرجان، وغادة عبدالقادر، نائب رئيس أولى في "الهلال للمشاريع"، والمخرج هاني الشيباني، عضو لجنة تحكيم المهرجان، وعدد من الصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية.

بيئة حاضنة للإبداع

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله أن النجاحات التي وصل إليها "مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب" تكرِّس مكانة الشارقة بيئةً حاضنة للإبداع وراعية للفنون من كافة الثقافات، حيث تنطلق فعاليات الدورة التاسعة لتعكس رؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء أجيال مبدعة من الأطفال والشباب، الذين يحظون بالرعاية والاهتمام اللامحدود من قرينة حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وأوضحت الشيخة جواهر بنت عبد الله أن عروض المهرجان توزع على إمارتي الشارقة ودبي، حيث تعرض في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وفوكس سينما في سيتي سنتر الزاهية ومردف سيتي سنتر.

95 فيلماً لـ7 فئات

وحول توزيع الأفلام المشاركة على فئات المهرجان، أشارت الشيخة جواهر إلى أن عروض المهرجان السينمائية تتضمن 12 فيلماً في فئة "أفلام من صنع الأطفال واليافعين"، و16 فيلماً لفئة "أفلام من صنع الطلبة"،

و8 أفلام لفئة "أفلام خليجية قصيرة"، و8 أفلام لفئة "أفلام دولية قصيرة"، و28 فيلماً لفئة أفلام رسوم متحركة، إضافة إلى 16 فيلماً ضمن فئة "أفلام روائية طويلة"، وأخيراً 7 أفلام لفئة "أفلام وثائقية"، منها فيلمان يعرضان للمرة الأولى عالمياً، و30 فيلماً تعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى 11 عرضاً للمرة الأولى على مستوى منطقة الخليج العربي.

جلسات حوارية

وأشارت الشيخة جواهر بنت عبد الله إلى عقد عدد من الجلسات الحوارية، التي تناقش قضايا صناعة السينما الموجهة للأطفال والشباب، منها جلسة "لماذا نزور مهرجانات السينما"، وجلسة "فلسطين: إقامة روابط من خلال السينما"، وجلسة "من يشتري فيلمي"، فضلاً عن عدد من النشاطات التي تشهدها منصة "فن"، منها "استديو الاستكشاف"، حيث يتعلم الأطفال والشباب من خلاله صناعة السينما عن طريق مناقشة عدد من الأفلام، وورشة "محطة الخبرة"، التي تتناول كيفية صناعة الفيلم الأول، وجلسة تفاعلية بعنوان: فيلم قصير من وحي أفكاري.

متحدثون وجلسات حوارية

ويستضيف مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب نخبة من الفنانين والمخرجين الإماراتيين والعالميين، من أبرزهم الفنانة رشا رزق، والفنان فاضل المهيري، والفنانة ديكسي إيجريكس، والمخرجة وعد الخطيب، التي ستكون أيضاً ضمن 19 عضواً في لجنة التحكيم، من أبرزهم: الممثلة بثينة الرئيسي، والمخرج هاني الشيباني، والكاتبة هبة حمادة، والممثل والمخرج نواف الجناحي، والمخرج مسعود أمر الله.

السجادة الخضراء

وتحظى ستة أفلام من العروض خلال المهرجان باستضافة صناعها والمشاركين فيها على منصة "السجادة الخضراء" التي تنظَّم للمرة الأولى وتتيح للجمهور لقاءهم والحديث حول تجاربهم في إنتاج الأفلام السينمائية التي تخاطب الأطفال والشباب، وتتوزع بواقع ثلاثة أفلام تعرض في فوكس سينما سيتي سنتر الزاهية، وتتضمن أفلام: The Secret Garden ذا سكريت جاردن، Croissant كرواسان، The Electrical Life of Louis Wain ذا إلكتريكال لايف أوف لويس واين، إضافة إلى ثلاثة أخرى تعرض في مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات، وتشمل: بيبر فلور Paper Flower وحكاية حي The Neighborhood Storyteller، وفرحة Farha.

دعم المبادرات الهادفة

من جهتها، ألقت غادة عبدالقادر، نائبة رئيس أولى، الهلال للمشاريع، كلمة راعي المهرجان، وأشادت بالدور الرائد الذي تلعبه الفنون وتأثيرها الإيجابي في صياغة المجتمع، مؤكدة فخرها بدعم المبادرات الفنية الهادفة، والتي يعد "مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب" من أبرزها.

وشددت غادة على دور المهرجان في تمكين شباب من ممارسة الفنون والتعبير عن شغفهم من خلال هذا الوسط الإبداعي اللامحدود، فضلاً عن كونه منصة لاكتشاف وإبراز المواهب المحلية، وداعماً لمفهوم ريادة الأعمال وفرص العمل المختلفة ضمن مجال إبداعي يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة لتمكين أجيال المستقبل.

قدرة السينما

بدوره، تحدث المخرج هاني الشيباني، عضو لجنة تحكيم المهرجان، قائلاً: "لا يخفى مدى قدرة السينما على التواصل مع عواطفنا وإمدادنا بالمتعة والترفيه، كما لا يخفى مدى ما تتركه أحداثها من دهشة في أعين المشاهدين؛ فالأفلام تبدأ بفكرة، ثم لا تلبث أن تصبح عالماً متكاملاً، وقد أسدى صناعها للإنسانية تراثاً لا يقدر بثمن، وأعمالاً ترسخت في أذهان الناس على مر العصور".

وأضاف الشيباني: "بصفتي عضواً في لجنة تحكيم فئة "الأفلام الخليجية القصيرة"، فإنني أقدر جهود "مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب"، في إبراز طاقات الشباب السينمائية، فقد أسهمت فعالياته وجوائزه في اكتشاف مواهبهم، ودعمت شغفهم بالصورة، واستطاعوا من خلالها إنتاج أعمال نابضة بالحياة، حازت القبول الجماهيري وترشيح لجان التحكيم".

